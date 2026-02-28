Sociedad

Cómo anotarse a los cursos gratuitos de la provincia de Buenos Aires con orientación laboral

El gobierno bonaerense abrió las inscripciones para distintas disciplinas de inserción laboral. Qué tener en cuenta

Guardar
Alumnos de distintas generaciones, incluidos
Alumnos de distintas generaciones, incluidos estudiantes mayores de 35 años y canosos, escuchan atentamente a un profesor en un aula universitaria de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva propuesta educativa destinada a quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales. A través de su sitio web oficial, la administración provincial dio a conocer una serie de cursos gratuitos de formación laboral, una alternativa que apunta a favorecer la inserción en el mundo del trabajo mediante capacitaciones presenciales y con certificación oficial.

La oferta incluye información detallada sobre los requisitos para inscribirse, el procedimiento para anotarse y las fechas de inicio y finalización de las capacitaciones. Además, se explica la modalidad de cursada y los pasos para registrarse de manera online, desde la elección del curso hasta la confirmación presencial en los centros asignados.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo bonaerense por ampliar el acceso a la formación profesional y fortalecer la empleabilidad en distintas localidades de la provincia. La propuesta busca responder a la demanda actual del mercado laboral y brindar herramientas concretas a quienes desean potenciar su currículum y acceder a nuevas oportunidades de empleo.

Cuáles son los cursos gratuitos con orientación laboral que hay en provincia de Buenos Aires

Las capacitaciones están diseñadas para ampliar las oportunidades de empleo en distintos sectores productivos. Entre las opciones disponibles se encuentran propuestas vinculadas tanto a oficios tradicionales como a áreas en auge dentro del mercado laboral. Los cursos gratuitos con salida laboral en la provincia incluyen las siguientes especialidades:

  • Administración de pymes
  • Asistente de estudio jurídico y notarial
  • Manejo de rodeos
  • Lustrador/a
  • Constructor/a de estufas de inercia térmica
  • Cajero/a de supermercado e hipermercado
  • Capacitación en producción hidropónica y valor agregado
  • Carpintería de obra fina
  • Aislacionista
  • Animador/a sociocultural artística especializada en música
  • Auxiliar en marketing de servicios
  • Artesanías en cerámica fría para souvenir y decoración
  • Asistente apícola
  • Cerrajero/a
  • Auxiliar en gestión previsional
  • Forestador/a
  • Barman
  • Bijouterie
  • Capacitación en oratoria
  • Auxiliar en familia especializado en cuidado de personas con discapacidad
  • Relaciones laborales y género
  • Jardinero/a
  • Elaborador/a de quesos
  • Gestión, reciclado y reutilización de residuos textiles
  • Administración general del medio ambiente
  • Charqueador/a
  • Clasificador/a de oleaginosas
  • Clasificación de cereales
  • Chapista de automotores
  • Colocación de revestimiento clásico
  • Computación en la nube (formación en tecnologías de almacenamiento y gestión remota de información)
  • Acompañante terapéutico
  • Gestión de redes sociales
  • Liquidación de impuestos
  • Cultivo de hongos comestibles
  • Depostador/a
  • Diseñador/a y productor/a de prototipos metalmecánicos
  • Elaborador/a de compost y sustratos
  • Elaborador/a de conserva de frutas y hortalizas
  • Elaborador/a de conservas cárnicas, chacinados y salazones
  • Fresador/a
  • Capacitación en Lengua de Señas Argentina (aprendizaje de comunicación accesible para personas sordas)
  • Fabricante de calzado
  • Yesero/a
  • Comunicador/a para organizaciones sociales
  • Organización de eventos
  • Testing de aplicaciones (evaluación de funcionamiento y calidad de programas informáticos)
  • Auxiliar contable
  • Herrero/a
  • Bioconstrucción en tierra cruda
  • Auxiliar odontológico
  • Hebanista
  • Huerta bajo nylon
  • Capacitación en IA (introducción a la inteligencia artificial)
  • Confeccionista industrial en prendas de cuero
  • Gasista domiciliario
Un profesor utiliza un puntero
Un profesor utiliza un puntero mientras dicta una clase a un grupo diverso de estudiantes atentos en un aula moderna y luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden anotarse

La propuesta de capacitación laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense está dirigida a personas mayores de 16 años que quieran acceder a formación oficial y mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

La inscripción está abierta a residentes de la provincia que cuenten con la documentación requerida para acreditar su identidad y nivel educativo. Quienes desean anotarse deben presentar una copia de la última versión del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto frente como dorso, y una copia del título de nivel primario o secundario, según lo exija la especialidad elegida.

No se exigen antecedentes laborales previos ni experiencia en el rubro del curso seleccionado. Esta política busca facilitar el acceso a la formación profesional a la población joven y adulta que desee adquirir nuevas habilidades laborales, independientemente de su situación previa.

Cómo anotarse, paso a paso

Un grupo diverso de estudiantes
Un grupo diverso de estudiantes adolescentes y adultos, junto a un profesor, participan en un animado debate en una mesa equipada con laptops y cuadernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de inscripción a las capacitaciones laborales se realiza de manera online y presencial. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar al sitio web oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral.
  • Utilizar el buscador para consultar la oferta completa de cursos gratuitos disponibles.
  • Registrarse en la plataforma creando un usuario y una contraseña. Si la persona ya está inscripta, se deben ingresar los datos previamente registrados.
  • Elegir el curso deseado según la disponibilidad en la localidad de residencia. La plataforma muestra las opciones ordenadas por fecha de inicio y finalización.
  • Hacer clic en la opción “Preinscripción” para reservar una vacante en el curso seleccionado.
  • Presentarse en el Centro de Formación Laboral (CFL) correspondiente para completar la inscripción. Es necesario llevar la documentación requerida: copia de DNI (última versión) y copia del título primario o secundario, según corresponda.
  • Confirmar de manera presencial la inscripción y recibir información sobre la fecha de inicio y modalidad de cursada.

Este procedimiento permite asegurar la vacante y formalizar el acceso a la capacitación elegida, garantizando que los datos y requisitos sean verificados correctamente.

Temas Relacionados

Buenos AiresTrabajoEducaciónNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuyín Manzano: tras 33 años de aislamiento, se firmó el permiso que destraba la obra para hacer una pasarela peatonal

Desde 1992, los vecinos de este paraje neuquino cruzan el río descalzos, alzando a sus hijos o montados a caballo. Luego de que Infobae visibilizara la situación, la demanda histórica logró avanzar: la Provincia ya tiene autorización formal para iniciar la obra, que beneficiará a más de 20 familias

Cuyín Manzano: tras 33 años

Es detective privado hace 35 años y experto en casos de infidelidad: “Antes de buscar la verdad hay que prepararse para enfrentarla”

Miguel Ángel Maiolino tiene 65 años, es expolicía aeroportuario y director de la Academia de Detectives Newbery. “Resuelvo ocho de cada diez casos que me traen los clientes”, aseguró el investigador, quien también se especializa en fraudes y conflictos empresariales

Es detective privado hace 35

Una enfermera condenada por matar a siete bebés, una pena histórica y un debate vigente: ¿infanticida serial o error judicial?

La condena a prisión perpetua de Lucy Letby sacudió a Reino Unido. A casi una década de los hechos, nuevas revisiones sobre las pruebas presentadas en el juicio y el funcionamiento de la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester volvieron a poner el caso bajo la lupa

Una enfermera condenada por matar

La trama de la narco boliviana de la Villa 1-11-14 que usó a su hermano discapacitado como mula de droga a París

Una mujer oriunda de La Paz fue condenada esta semana en la Justicia en lo penal económico, vinculada a dos casos de exportación con vuelos a la capital francesa y a India. ¿Quiénes esperaban la cocaína del otro lado del mundo?

La trama de la narco

Protestaba en el Congreso y lo detuvieron por el ataque con bombas molotov del 11 de febrero

Es el cuarto detenido por el hecho. Lograron dar con el sospechoso tras analizar registros fílmicos que lo muestran arrojando artefactos incendiarios

Protestaba en el Congreso y
DEPORTES
Un crimen absurdo y dos

Un crimen absurdo y dos barras prófugos: mataron a un hincha que caminaba con la camiseta de un equipo rival

Las revelaciones de la serie documental de la F1: la áspera interna de Doohan en Alpine, la irrupción de Colapinto y la sentencia de Briatore

Quiénes son los cuatro futbolistas japoneses que entrenaron en River Plate: el joven que sorprendió y el que compararon con Vitinha

La selección argentina de básquet sufrió una dura derrota ante Uruguay por los Clasificatorios rumbo al Mundial 2027

Lanús celebró la obtención de la Recopa Sudamericana con sus hinchas: la palabra de Pellegrino, Izquierdoz y el Toto Salvio

TELESHOW
Hernán Piquín: “Hoy vivo entre

Hernán Piquín: “Hoy vivo entre España y Argentina, allá recargo energía pero extraño y vuelvo acá”

El recuerdo íntimo de Delfina Pulen, la hija en la ficción de la Locomotora Oliveras: “Tenía mucha luz, te motivaba”

La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: “Mi segunda casa”

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel llevó

El Ejército de Israel llevó a cabo un “ataque preventivo” contra el régimen de Irán

Quién fue Rosalind Franklin, la científica detrás del descubrimiento de la estructura del ADN

Alineación planetaria 2026: cómo y cuándo ver hoy el desfile planetario de seis mundos en el cielo

La hija de Kim Jong-un disparó un rifle en público junto al dictador norcoreano y reforzó los rumores sobre su sucesión

‘El agente secreto’ es una película “sobre el pueblo brasileño”, dice su director Kleber Mendonça Filho