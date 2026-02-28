Cómo anotarse a los cursos gratuitos de la provincia de Buenos Aires con orientación laboral

Alumnos de distintas generaciones, incluidos estudiantes mayores de 35 años y canosos, escuchan atentamente a un profesor en un aula universitaria de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva propuesta educativa destinada a quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales. A través de su sitio web oficial, la administración provincial dio a conocer una serie de cursos gratuitos de formación laboral, una alternativa que apunta a favorecer la inserción en el mundo del trabajo mediante capacitaciones presenciales y con certificación oficial.

La oferta incluye información detallada sobre los requisitos para inscribirse, el procedimiento para anotarse y las fechas de inicio y finalización de las capacitaciones. Además, se explica la modalidad de cursada y los pasos para registrarse de manera online, desde la elección del curso hasta la confirmación presencial en los centros asignados.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo bonaerense por ampliar el acceso a la formación profesional y fortalecer la empleabilidad en distintas localidades de la provincia. La propuesta busca responder a la demanda actual del mercado laboral y brindar herramientas concretas a quienes desean potenciar su currículum y acceder a nuevas oportunidades de empleo.

Cuáles son los cursos gratuitos con orientación laboral que hay en provincia de Buenos Aires

Las capacitaciones están diseñadas para ampliar las oportunidades de empleo en distintos sectores productivos. Entre las opciones disponibles se encuentran propuestas vinculadas tanto a oficios tradicionales como a áreas en auge dentro del mercado laboral. Los cursos gratuitos con salida laboral en la provincia incluyen las siguientes especialidades:

Administración de pymes

Asistente de estudio jurídico y notarial

Manejo de rodeos

Lustrador/a

Constructor/a de estufas de inercia térmica

Cajero/a de supermercado e hipermercado

Capacitación en producción hidropónica y valor agregado

Carpintería de obra fina

Aislacionista

Animador/a sociocultural artística especializada en música

Auxiliar en marketing de servicios

Artesanías en cerámica fría para souvenir y decoración

Asistente apícola

Cerrajero/a

Auxiliar en gestión previsional

Forestador/a

Barman

Bijouterie

Capacitación en oratoria

Auxiliar en familia especializado en cuidado de personas con discapacidad

Relaciones laborales y género

Jardinero/a

Elaborador/a de quesos

Gestión, reciclado y reutilización de residuos textiles

Administración general del medio ambiente

Charqueador/a

Clasificador/a de oleaginosas

Clasificación de cereales

Chapista de automotores

Colocación de revestimiento clásico

Computación en la nube (formación en tecnologías de almacenamiento y gestión remota de información)

Acompañante terapéutico

Gestión de redes sociales

Liquidación de impuestos

Cultivo de hongos comestibles

Depostador/a

Diseñador/a y productor/a de prototipos metalmecánicos

Elaborador/a de compost y sustratos

Elaborador/a de conserva de frutas y hortalizas

Elaborador/a de conservas cárnicas, chacinados y salazones

Fresador/a

Capacitación en Lengua de Señas Argentina (aprendizaje de comunicación accesible para personas sordas)

Fabricante de calzado

Yesero/a

Comunicador/a para organizaciones sociales

Organización de eventos

Testing de aplicaciones (evaluación de funcionamiento y calidad de programas informáticos)

Auxiliar contable

Herrero/a

Bioconstrucción en tierra cruda

Auxiliar odontológico

Hebanista

Huerta bajo nylon

Capacitación en IA (introducción a la inteligencia artificial)

Confeccionista industrial en prendas de cuero

Gasista domiciliario

Quiénes pueden anotarse

La propuesta de capacitación laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense está dirigida a personas mayores de 16 años que quieran acceder a formación oficial y mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

La inscripción está abierta a residentes de la provincia que cuenten con la documentación requerida para acreditar su identidad y nivel educativo. Quienes desean anotarse deben presentar una copia de la última versión del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto frente como dorso, y una copia del título de nivel primario o secundario, según lo exija la especialidad elegida.

No se exigen antecedentes laborales previos ni experiencia en el rubro del curso seleccionado. Esta política busca facilitar el acceso a la formación profesional a la población joven y adulta que desee adquirir nuevas habilidades laborales, independientemente de su situación previa.

Cómo anotarse, paso a paso

El proceso de inscripción a las capacitaciones laborales se realiza de manera online y presencial. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral.

Utilizar el buscador para consultar la oferta completa de cursos gratuitos disponibles.

Registrarse en la plataforma creando un usuario y una contraseña. Si la persona ya está inscripta, se deben ingresar los datos previamente registrados.

Elegir el curso deseado según la disponibilidad en la localidad de residencia. La plataforma muestra las opciones ordenadas por fecha de inicio y finalización.

Hacer clic en la opción “Preinscripción” para reservar una vacante en el curso seleccionado.

Presentarse en el Centro de Formación Laboral (CFL) correspondiente para completar la inscripción. Es necesario llevar la documentación requerida: copia de DNI (última versión) y copia del título primario o secundario, según corresponda.

Confirmar de manera presencial la inscripción y recibir información sobre la fecha de inicio y modalidad de cursada.

Este procedimiento permite asegurar la vacante y formalizar el acceso a la capacitación elegida, garantizando que los datos y requisitos sean verificados correctamente.