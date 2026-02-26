Sociedad

Incendios en Chubut: pobladores luchan a la par de los brigadistas contra los focos activos

Mientras se trabaja arduamente para combatir las llamas, se espera un alivio por lluvias en los próximos días

Vecinos colaboran con los bomberos
Vecinos colaboran con los bomberos para combatir los incendios en Chubut

Pobladores y prestadores turísticos del Parque Nacional Los Alerces trabajan codo a codo con los organismos de combate de incendios forestales en Chubut, tratando de frenar el avance del fuego que permanece activo en distintos sectores.

Los últimos focos, denunciados ante la Justicia por haber comenzado de manera intencional, se mantienen activos y consumen bosques nativos ubicados dentro de la reserva.

Un centenar de brigadistas, que trabajan bajo la coordinación del Comando Unificado que conforman la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y el gobierno de Chubut, comparten las actividades con los pobladores, quienes incluso cedieron sus espacios para instalar campamentos y bases operativas.

Así lo reconoció Parques Nacionales en el último reporte del siniestro ígneo. El objetivo de las cuadrillas de combate es evitar el avance del fuego a islas de vegetación que aún no fueron impactadas por el fuego.

Los prestadores de excursiones lacustres, cuya actividad está suspendida por el siniestro, pusieron a disposición sus embarcaciones para el traslado de los brigadistas a los sitios de combate.

Los prestadores de excursiones lacustres
Los prestadores de excursiones lacustres pusieron a disposición sus embarcaciones para el traslado de los brigadistas

Con equipos viales se construyeron cortafuegos y fajas de contención para morigerar el avance de los focos principales.

Los medios aéreos complementan esta dinámica de combate combinado, mediante descargas de agua con los helicópteros y aviones hidrantes.

Fuentes del Comando Unificado destacaron “el apoyo de los pobladores y vecinos del área afectada en ambas costas del Río Grande – Futaleufú en la zona de Los Cipreses, quienes colaboran permanentemente con los equipos de apoyo y combate, aportando los espacios de sus predios privados para el despliegue logístico y sosteniendo la atención permanente al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite”.

En el área, trabajan tres
En el área, trabajan tres aviones hidrantes y otros dos anfibios, además de dos helicópteros Bell 407

La previsión para la jornada establece la operación de los medios aéreos disponibles, que son tres aviones hidrantes y otros dos anfibios –que cargan agua en los espejos de agua del lugar y aceleran la operación-, además de dos helicópteros Bell 407.

Los pronósticos anticipan lluvias

De acuerdo a la previsión de los distintos pronósticos meteorológicos, se esperan varias precipitaciones para los próximos días.

Semanas atrás, cuando el fuego presentaba una actividad intensa en los incendios del Parque Nacional y del territorio chubutense, un descenso de la temperatura contribuyó a la contención de las llamas.

Se espera que en los
Se espera que en los próximos días las lluvias alivien la situación

Por eso la previsión meteorológica genera expectativa, tanto en los referentes del Comité Unificado como en los combatientes, quienes creen que la lluvia podría contribuir a frenar el avance del fuego para luego proceder a su control y extinción definitiva.

Los informes satelitales de las distintas plataformas anticipan cuatro jornadas de lluvia y temperaturas medias, que podrían alcanzar los 17 grados.

Los nuevos focos en la zona sur del Parque, en el sector denominado La Tapera, fueron provocados de manera intencional, cuando los equipos de lucha contra el fuego operaban en Puerto Café, el siniestro que comenzó en diciembre producto de una descarga eléctrica de una tormenta.

