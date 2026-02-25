Un conductor perdió el control de su camión y se terminó incrustado dentro de una casa en Mendoza

El camión ingresó hasta la habitación donde descansaba una pareja, la pared quedó destruida

Un camión impactó de lleno contra una vivienda en la localidad de San Martín, Mendoza, y llegó hasta la habitación donde una pareja estaba durmiendo. La secuencia, que se produjo en las primeras horas de este miércoles, comenzó en el carril Montecaseros, dejó daños materiales y escenas de tensión, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

La jornada se inició cuando un camión de la marca Scania, al mando de un hombre de 27 años y acompañado por una mujer, circulaba por la Ruta 7 hacia el oeste de la ciudad. El medio mendocino El Sol reportó que el vehículo sufrió una falla al quedarse sin combustible al cruzar el puente del carril Montecaseros.

La pérdida de potencia complicó el control y, en cuestión de segundos, el camión terminó desviándose hacia una vivienda ubicada en el barrio El Nevado.

En su recorrido, el vehículo pesado primero embistió una Toyota Hilux estacionada en el exterior del domicilio, arrastrando la camioneta en su trayectoria. El impacto no se detuvo en el garaje, sino que avanzó hasta romper la pared de una habitación interna. Allí descansaba una pareja integrada por un hombre de 63 años y una mujer de 62.

El conductor viajaba acompañado, ambos intentaron frenar el camión antes de la colisión

Tanto el conductor como su acompañante intentaron detener la marcha tras perder el control, pero la maniobra resultó infructuosa. El camión atravesó la estructura y llegó hasta la zona donde se encontraba la pareja.

La situación generó alarma en todo el barrio dado el estruendo que se escuchó por el impacto del camión contra la casa y requirió la intervención de personal policial, rescatistas y emergencias médicas, quienes se acercaron a asistir a los involucrados.

El accidente se produjo alrededor de las 6:30 y los ocupantes de la vivienda no sufrieron lesiones de gravedad. El caso reavivó el debate sobre la seguridad vial en rutas de acceso a zonas residenciales y la necesidad de reforzar los controles para vehículos de gran porte.

Un camión chocó contra un guardrail en el enlace entre Panamericana y General Paz

Un camión con acoplado chocó este lunes a la madrugada contra el guardarraíl en el enlace entre la autopista Panamericana y la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, y el accidente ocasionó un caos de tránsito en la zona. Personal de Autopistas del Sol trabajaba en el lugar del hecho para liberar la traza cuánto antes y descomprimir la congestión que provocó el incidente.

Según comunicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el conductor, de 54 años, recibió atención médica en el lugar por lesiones leves y no necesitó traslado. El siniestro genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas del día y requirió la intervención de personal de autopistas, que continúa trabajando para remover el camión y despejar la vía.

El acoplado, tras el impacto, quedó cruzado sobre toda la calzada, impidiendo la circulación de vehículos en ambos sentidos de la colectora. El operativo para liberar la traza incluyó maniobras de remoción y tareas de limpieza para restablecer la seguridad vial en la zona.

Hasta el momento, no se registraron otros vehículos involucrados ni víctimas adicionales. Las autoridades pidieron precaución a quienes circulan por el área y recomendaron vías alternativas hasta normalizar la situación.

Previamente, dos siniestros viales ocurridos durante esta madrugada provocaron la intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de los hechos se registró a la 1.30 en Avenida San Juan y Matheu, donde un auto y una motocicleta colisionaron. El motociclista, un hombre de 29 años, sufrió un trauma leve y fue trasladado al hospital Ramos Mejía para su atención, según informó la Policía de la Comuna 3.

Minutos después, a la 1.40, se produjo otro incidente en Avenida Brasil al 2900, entre Dean Funes y La Rioja. En esta ocasión, un taxi impactó contra un contenedor de residuos. El conductor, que circulaba sin pasajeros, recibió asistencia médica en el lugar y no requirió traslado, detalló la Policía de la Comuna 4.