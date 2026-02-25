Sociedad

Se realizará un festival de globos aerostáticos en CABA: cuándo es y qué hay que saber del BA Flota

En su segunda edición, este evento promete una tarde única con vuelos, shows de luces, música en vivo y experiencias interactivas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

El sábado 28 de marzo, el Parque de la Ciudad será el epicentro de un festival que combina arte, tecnología, música y exhibiciones aéreas, preparado para recibir a miles de visitantes durante una jornada extendida

El BA Flota es un festival dedicado a los globos aerostáticos, considerado un espectáculo único en Sudamérica. Su principal atractivo reside en la exhibición de estos gigantes del aire, que permanecerán anclados al piso en vuelos cautivos y realizarán demostraciones de destrezas aéreas.

La propuesta recuerda a las postales de Capadocia, en Turquía, donde los cielos se llenan de colores y formas, pero esta vez la experiencia tendrá lugar en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo y dónde se realiza el BA Flota?

La segunda edición del BA Flota se celebrará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Parque de la Ciudad, ubicado sobre Avenida Coronel Roca 4099, en el barrio de Villa Soldati.

Las entradas tienen un valor inicial de $25.200. La tarifa puede modificarse dependiendo de la etapa de venta y el tipo de acceso seleccionado. Los organizadores recomiendan realizar la compra con antelación para asegurar disponibilidad.

El ingreso peatonal estará habilitado por la Puerta 7, punto principal de acceso para el público general.

El evento BA Flota ofrecerá
El evento BA Flota ofrecerá vuelos cautivos de globos aerostáticos, shows de luces y música en vivo para todo el público (BA flota)

La organización prevé una jornada extensa, con actividades que arrancarán a las 15 y se extenderán hasta las 22. El festival está preparado para recibir a miles de personas y brindarles una tarde-noche cargada de espectáculos visuales, musicales y propuestas interactivas.

Por cuestiones de seguridad y organización, el público no podrá ascender a los globos, que realizarán vuelos cautivos —es decir, permanecerán anclados al suelo— y exhibiciones de destrezas aéreas.

El evento, además, cuenta con fechas alternativas en caso de condiciones climáticas adversas, como lluvias o vientos fuertes: domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril. Esta previsión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la correcta ejecución de las actividades programadas.

¿Cuál es la programación del BA Flota?

El cronograma del BA Flota fue diseñado para ofrecer actividades durante toda la tarde y noche, con propuestas que buscan atraer tanto a familias como a jóvenes y aficionados a la aviación.

15:00 – Apertura de puertas

Inicio de actividades en todos los espacios temáticos:

  • Mundo Kids: parque inflable, shows, domos de arte y juegos para niños.
  • Mundo Tech: activaciones tecnológicas, experiencias con drones, simuladores e inteligencia artificial.
  • Mundo Cars: exhibición de autos clásicos, desfiles y concursos.
  • Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores.
  • Paseo de artesanos, sector gastronómico con food trucks y beer garden.
  • Mini Balloons para fotos y experiencias inmersivas.
  • Shows circenses itinerantes.
  • Bandas y DJs en vivo.
El cronograma del festival BA
El cronograma del festival BA Flota incluye actividades para niños, experiencias tecnológicas, exhibición de autos clásicos y propuestas gastronómicas (BA flota)

17:00 – Inflado de globos aerostáticos

  • Comienzan las elevaciones cautivas (globos anclados al suelo).
  • Experiencia de ingresar a los globos gigantes durante el inflado.
  • Actividad sujeta a condiciones climáticas.

19:00 – Night Glow

  • Espectáculo nocturno: globos aerostáticos iluminados y show de luces y fuegos sincronizados.

20:00 – Show principal en vivo

21:00 – DJ set y Balloon Fest

22:00 – Cierre del evento

Club Flota Tour (experiencia exclusiva durante toda la jornada)

  • Acceso preferencial y ubicación privilegiada.
  • Prioridad para subir a globos cautivos.
  • Área de relax y beneficios gastronómicos especiales.
Los globos aerostáticos del BA
Los globos aerostáticos del BA Flota permanecerán anclados al suelo por cuestiones de seguridad y solo realizarán vuelos cautivos y demostraciones (BA flota)

¿Cómo llegar al Parque de la Ciudad? Líneas de colectivo y acceso

El Parque de la Ciudad se ubica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Coronel Roca 4099. El ingreso peatonal al evento será por la Puerta 7.

Para quienes opten por el transporte público, varias líneas de colectivo facilitan el acceso desde distintos puntos de la ciudad y el conurbano. Entre las principales opciones se encuentran:

6, 28, 32, 36, 50, 76, 91, 101, 115, 141, 143, 150 y 188.

Estas líneas permiten una llegada ágil y directa al predio, garantizando alternativas tanto para vecinos de la Ciudad como para visitantes de zonas aledañas.

Atraparon a otro de los

Una mujer robó una gran

A un año del crimen

La argentina que es candidata

Pidieron más de 3 años
"Minuto médico obligatorio": en qué

Así será la primera placa

Un emperador caído, una prisión

