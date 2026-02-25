Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026 en una nueva escuela en Barracas: “Van a aprender programación y robótica desde 1° grado”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró la apertura del ciclo lectivo 2026 en una nueva escuela en Barracas, orientada a la educación bilingüe con base tecnológica en su programa curricular.
La Escuela Estación Buenos Aires, orientada a las demandas del siglo XXI, según el alcalde porteño “es distinta y diferente, que se desafía con un sistema de educación diferente”.
Desde el primer grado, los alumnos tendrán 16 horas semanales de inglés y materias vinculadas a programación, robótica y pensamiento computacional. Según Macri, “ellos van a saber mucho más que nosotros, no hay ninguna duda”. Y aconsejó: “Aprovechen interactuar con los chicos en casa porque van a poder aprender de ellos”.
La incorporación de inteligencia artificial es otro de los ejes centrales del proyecto: “Siete mil docentes con acceso a IA. Esta es una escuela donde desde el primer día, como todas nuestras escuelas secundarias, los chicos van a tener inteligencia artificial, pero también en esta escuela, en primaria, los chicos van a empezar a interactuar con la inteligencia artificial”, enfatizó el mandatario porteño.
El bachillerato informático de la secundaria estará especialmente orientado a inteligencia artificial, programación y robótica, en línea con los nuevos perfiles que demanda el mercado laboral.
Aulas flexibles y tecnológicas
El edificio, ubicado frente al complejo habitacional en la intersección de Avenida Suárez y Monasterio, fue pensado para acompañar el modelo educativo. Cuenta con más de 17 aulas, laboratorios, biblioteca, comedor y un salón de usos múltiples.
La escuela fue concebida bajo el concepto de aulas móviles y flexibles, lo que permite que los espacios se adapten a diferentes dinámicas de aprendizaje. El propio Macri lo explicó ante las familias: “Estas aulas permiten tener a los chicos en círculo, debatiendo, al maestro interactuando con ellos. Se pueden unir distintas aulas para que la experiencia de una inspire y desafíe a la otra”, explicó Macri.
Durante el acto, el jefe de Gobierno de CABA dedicó varios tramos de su discurso a destacar el acompañamiento de las familias y la labor de los docentes, auxiliares y equipos directivos. Y subrayó la importancia de la presencialidad y de la continuidad educativa: “Cada día cuenta, cada día tiene que hacer la diferencia en la vida de estos niños. Y la escuela es ese lugar donde se construye la posibilidad de aprender, de crecer, de ser libres”.
El mandatario insistió en que el aprendizaje no termina en la escuela y que el compromiso familiar es indispensable: “Necesitamos a las familias tan involucradas como hoy, ayudándonos a que estos chicos aprendan y aprendan bien, porque eso nos va a permitir a todos tener futuro, ya no solo un futuro individual, sino un futuro como país”.
Impacto en el barrio del polo educativo de Barracas
La Escuela Estación Buenos Aires viene a cumplir una demanda histórica de la comunidad del complejo habitacional, integrando en un mismo predio nivel primario y secundario, y complementando a los jardines de infantes N° 16 y 17 de la zona.
La obra fue recibida como un paso fundamental para consolidar el polo educativo de Barracas, abriendo nuevas oportunidades para unos cuatrocientos alumnos y sus familias. Macri remarcó el valor de inaugurar un establecimiento de estas características: “Pocas veces te pasa en la vida poder empezar una clase en una escuela que es nueva, todos juntos“.
Y agregó: “Un día, cuando sean más viejos, van a pasar por acá y van a decir: ‘Uh, esa era una escuela nueva y yo estuve ahí cuando empezó’”, dijo luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Sarmiento, junto a su mujer, María Belén Ludueña, y Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA.
La nueva escuela Estación Buenos Aires, contará también con mobiliario alternativo lúdico y pedagógico para promover la creatividad y el trabajo en equipo, como así también con Comedor, SUM y tecnología del Plan Sarmiento (pantalla y carro de netbooks, tanto para primaria como secundaria).