Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026 en una nueva escuela en Barracas: “Van a aprender programación y robótica desde 1° grado”

El jefe de Gobierno porteño encabezó la apertura oficial del Nivel Inicial y Primario en la Escuela Estación Buenos Aires, que combina educación bilingüe, tecnología e inteligencia artificial

Jorge Macri compartió junto a su mujer, María Belén Ludueña, y la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, la inauguración del ciclo lectivo 2026

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró la apertura del ciclo lectivo 2026 en una nueva escuela en Barracas, orientada a la educación bilingüe con base tecnológica en su programa curricular.

La Escuela Estación Buenos Aires, orientada a las demandas del siglo XXI, según el alcalde porteño “es distinta y diferente, que se desafía con un sistema de educación diferente”.

Desde el primer grado, los alumnos tendrán 16 horas semanales de inglés y materias vinculadas a programación, robótica y pensamiento computacional. Según Macri, “ellos van a saber mucho más que nosotros, no hay ninguna duda”. Y aconsejó: “Aprovechen interactuar con los chicos en casa porque van a poder aprender de ellos”.

La incorporación de inteligencia artificial es otro de los ejes centrales del proyecto: “Siete mil docentes con acceso a IA. Esta es una escuela donde desde el primer día, como todas nuestras escuelas secundarias, los chicos van a tener inteligencia artificial, pero también en esta escuela, en primaria, los chicos van a empezar a interactuar con la inteligencia artificial”, enfatizó el mandatario porteño.

El bachillerato informático de la secundaria estará especialmente orientado a inteligencia artificial, programación y robótica, en línea con los nuevos perfiles que demanda el mercado laboral.

Aulas flexibles y tecnológicas

El edificio, ubicado frente al complejo habitacional en la intersección de Avenida Suárez y Monasterio, fue pensado para acompañar el modelo educativo. Cuenta con más de 17 aulas, laboratorios, biblioteca, comedor y un salón de usos múltiples.

La escuela fue concebida bajo el concepto de aulas móviles y flexibles, lo que permite que los espacios se adapten a diferentes dinámicas de aprendizaje. El propio Macri lo explicó ante las familias: “Estas aulas permiten tener a los chicos en círculo, debatiendo, al maestro interactuando con ellos. Se pueden unir distintas aulas para que la experiencia de una inspire y desafíe a la otra”, explicó Macri.

Durante el acto, el jefe de Gobierno de CABA dedicó varios tramos de su discurso a destacar el acompañamiento de las familias y la labor de los docentes, auxiliares y equipos directivos. Y subrayó la importancia de la presencialidad y de la continuidad educativa: “Cada día cuenta, cada día tiene que hacer la diferencia en la vida de estos niños. Y la escuela es ese lugar donde se construye la posibilidad de aprender, de crecer, de ser libres”.

El mandatario insistió en que el aprendizaje no termina en la escuela y que el compromiso familiar es indispensable: “Necesitamos a las familias tan involucradas como hoy, ayudándonos a que estos chicos aprendan y aprendan bien, porque eso nos va a permitir a todos tener futuro, ya no solo un futuro individual, sino un futuro como país”.

Impacto en el barrio del polo educativo de Barracas

La Escuela Estación Buenos Aires viene a cumplir una demanda histórica de la comunidad del complejo habitacional, integrando en un mismo predio nivel primario y secundario, y complementando a los jardines de infantes N° 16 y 17 de la zona.

La obra fue recibida como un paso fundamental para consolidar el polo educativo de Barracas, abriendo nuevas oportunidades para unos cuatrocientos alumnos y sus familias. Macri remarcó el valor de inaugurar un establecimiento de estas características: “Pocas veces te pasa en la vida poder empezar una clase en una escuela que es nueva, todos juntos“.

Y agregó: “Un día, cuando sean más viejos, van a pasar por acá y van a decir: ‘Uh, esa era una escuela nueva y yo estuve ahí cuando empezó’”, dijo luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Sarmiento, junto a su mujer, María Belén Ludueña, y Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA.

La nueva escuela Estación Buenos Aires, contará también con mobiliario alternativo lúdico y pedagógico para promover la creatividad y el trabajo en equipo, como así también con Comedor, SUM y tecnología del Plan Sarmiento (pantalla y carro de netbooks, tanto para primaria como secundaria).

