Un nuevo frente de tormenta se aproxima al AMBA: se esperan lluvias fuertes y un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico emitió una advertencia de color amarillo por las lluvias para toda el área metropolitana. También hay chances de alta actividad eléctrica

El pronóstico prevé una temperatura máxima de 32 °C en la Ciudad de Buenos Aires, con sensación térmica más alta por la humedad (Maximiliano Luna)

La jornada de este martes comenzó marcada por el impacto de una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó desde el mediodía la llegada de fenómenos de variada intensidad, acompañados de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y un marcado descenso de la temperatura.

Las previsiones oficiales indicaron para CABA una temperatura máxima de 32 °C, con una sensación térmica aún más alta debido a la elevada humedad. Esta condición, según reportó Meteored, cambiaría abruptamente cerca de la medianoche, cuando se espera el ingreso de una masa de aire más fría y el viento persistente del sur, lo que supondría un descenso marcado de la temperatura.

La advertencia del SMN incluyó la posibilidad de “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo”.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y asegurar objetos ante el riesgo de ráfagas que podrían superar los 70 km/h

El organismo estimó que la precipitación acumulada podría situarse entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descartó que algunos sectores experimenten valores superiores.

En ese contexto, la serie de recomendaciones del SMN instó a la población a evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y mantener despejados desagües y sumideros. También sugirió asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento, desconectar artefactos eléctricos y cortar el suministro si ingresara agua al domicilio. El organismo recomendó permanecer en lugares cerrados y seguros, alejados de puertas y ventanas.

El rápido avance de un frente frío desde la Patagonia se posicionó como el motor principal de estos cambios. Mientras el lunes se habían registrado temperaturas elevadas en el norte patagónico, el martes 24 se previó un descenso abrupto, llevando los valores desde 37 °C a 22 °C en pocas horas, según un informe de Meteored. El fenómeno, al avanzar de sur a norte, permitió que durante la tarde continuara el ambiente caluroso y húmedo en la región central del país, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, antes del cambio brusco nocturno.

Las tormentas podrían intensificarse a medida que avance la noche sobre la región, con especial atención en el AMBA y sectores del noreste y este bonaerense, donde la inestabilidad podría dar lugar a chaparrones aislados. El pronóstico incluyó la posibilidad de mejoría hacia la noche, aunque se mantuvo la advertencia por fenómenos intensos durante gran parte de la jornada.

Las tormentas podrían intensificarse hacia la noche en el AMBA, noreste y este bonaerense, con chaparrones aislados e inestabilidad persistente

El escenario de alerta llevó a las autoridades a reforzar el llamado a la precaución, en particular ante la combinación de lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

La situación se enmarcó en un contexto de condiciones meteorológicas inestables asociadas al avance del frente frío, que además de lluvias y tormentas trajo aparejado un cambio de masa de aire y un descenso marcado de temperatura a partir de la medianoche.

De acuerdo con los datos del SMN, lo que resta de la semana la temperatura descenderá de forma marcada y las máximas oscilarán entre los 28 y 26 grados. Recién el fin de semana volverá a estar más caluroso. Las mínimas se ubicarán entre una brecha de 21 y 17 °C.

El resto del país, bajo la influencia del frente frío

Mientras el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires permanecen bajo vigilancia por lluvias y tormentas, el resto del país experimentó el impacto del frente frío en distintas formas. El norte patagónico vivió un descenso brusco de temperatura en el transcurso de la tarde, que será seguido por una noche fresca.

La franja central, en tanto, enfrentó máximas calurosas y ambiente húmedo durante la tarde, con la llegada del aire más frío de sur a norte. En el noreste, el este bonaerense y la región de Cuyo, se mantuvo la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. La ciudad de Santiago del Estero se destacó con máximas que llegaron a los 37 °C, según datos de Meteored.

Un fenómeno adicional puso en alerta a la franja este de Chubut, Río Negro, el sudeste de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica bonaerense.

Un ciclón profundo sobre el Mar Argentino generará intensas ráfagas de viento del oeste, rotando hacia el sur, con velocidades de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que, en algunos casos, superaron los 90 km/h.

El SMN mantuvo la alerta amarilla por viento fuerte en toda esa región y advirtió que la costa atlántica bonaerense podría registrar ráfagas de hasta 70 km/h.

