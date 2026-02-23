Temporal en Salta: decenas de familias debieron ser evacuadas por las inundaciones en cinco localidades

Equipos de emergencia provincial colaboran en la evacuación de familias tras la crecida del río Arenales en Salta

Un feroz temporal azotó a la provincia de Salta en las últimas horas y afectó gravemente a barrios enteros, lo que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares. El fenómeno meteorológico igualó casi el promedio mensual en apenas tres semanas y activó la asistencia oficial en múltiples frentes.

Dado el panorama, desde el Gobierno de Salta se activó un operativo de emergencia en conjunto con la Policía, la Subsecretaría de Defensa Civil y bomberos voluntarios, desplegando equipos multidisciplinarios en coordinación con municipios de distintas localidades como Salta Capital, Rosario de la Frontera, Cerrillos, La Caldera y Tartagal. De acuerdo con información oficial, la asistencia se focalizó en los barrios más afectados, donde el ingreso de agua a las viviendas provocó evacuaciones y daños materiales.

En el barrio Norte Grande, la policía intervino para evacuar a una mujer y tres menores, entre ellos un bebé de seis meses, tras la inundación de su casa. También en el barrio Portezuelo se registraron domicilios anegados, mientras que en el barrio 13 de Abril fue necesario asistir a un conductor cuyo automóvil quedó atrapado en un canal. Las lluvias intensas generaron la crecida del río Arenales, impactando en zonas como Villa Costanera y los asentamientos Albergues I, II, III y IV, donde diez familias debieron dejar sus hogares y fueron trasladadas al centro vecinal local para recibir apoyo social, según detalló el Gobierno provincial.

Uno de los sectores más golpeados resultó ser San Francisco Solano, en el sudeste de la ciudad, donde más de 60 familias enfrentaron anegamientos, calles intransitables y múltiples pérdidas materiales. La situación obligó a evacuar a 90 adultos y 87 menores al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Santa Cecilia. Varias familias improvisaron barreras de contención con bolsas de arena y recurrieron a comedores comunitarios, como “Juntos Podemos”, para recibir ayuda alimentaria durante la emergencia.

Bomberos voluntarios y personal municipal asisten en Cerrillos y otros municipios ante el desborde del río Ancho y calles intransitables

La problemática se repitió en Cerrillos, donde la crecida del río Ancho dificultó el tránsito y requirió la intervención de bomberos voluntarios y áreas municipales para asistir a los damnificados. En Rosario de la Frontera, las tareas de evacuación incluyeron el traslado de cuatro personas al Complejo Municipal, mientras que en El Galpón el Comité de Emergencia Climática del Gobierno Provincial brindó refugio a las personas afectadas en el Complejo Polideportivo Municipal, donde aún permanecían alojadas cuatro personas durante la mañana, de acuerdo con la información oficial.

Los efectos del temporal también se hicieron sentir sobre la red vial. Un desmoronamiento de cerro en La Caldera, sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 1623, dejó sedimentos que obstruyeron el tránsito vehicular. En Tartagal, un hombre y un niño de 10 años fueron rescatados luego de que el vehículo en el que circulaban fuera arrastrado por la corriente sobre la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 1434.

La situación se volvió aún más compleja en las rutas que conectan el interior provincial. El medio salteño El Tribuno reportó que un deslizamiento de barro y piedras en El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, bloqueó la calzada y dejó a varios vehículos varados durante la jornada del martes.

La combinación de lluvias sostenidas y suelos saturados derivó en un alud que cubrió la cinta asfáltica, interrumpiendo el tránsito en un corredor clave para la comunicación entre el Valle de Lerma y la Puna salteña. Tras la intervención de maquinaria vial, la circulación fue restablecida, aunque las autoridades recomendaron evitar la zona hasta completar los trabajos de limpieza.

Vehículos permanecen varados sobre la Ruta Nacional 51 luego del deslizamiento de lodo y piedras provocado por las lluvias

En el Valle de Lerma, la Ruta Nacional 68 representó un desafío adicional para los automovilistas: tramos con baches profundos, ocultos por el agua, ocasionaron daños en numerosos vehículos, y algunos automóviles pequeños quedaron inutilizados. El tramo entre Cerrillos y La Falda se volvió especialmente riesgoso para la conducción, según el testimonio recogido por el medio local.

Las lluvias también provocaron el desborde de canales y ríos secundarios en distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana. En barrio Belgrano, el desborde del canal de avenida Patrón Costas generó una fuerte correntada, mientras que la crecida del río Ancho afectó a sectores cercanos, incrementando la preocupación entre los vecinos y motivando nuevas tareas de prevención.

Las consecuencias del temporal no se limitaron a pérdidas materiales. Los residentes de las zonas más vulnerables expresaron inquietudes sobre el riesgo sanitario ante el estancamiento de agua, la proliferación de mosquitos y la posibilidad de enfermedades asociadas. La asistencia también incluyó el apoyo de trabajadores municipales de bienestar animal, que colaboraron con mascotas y animales de granja en las viviendas afectadas.

El pronóstico meteorológico no ofrece alivio inmediato. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nuevas precipitaciones en los próximos días, lo que mantiene en alerta a las familias de San Francisco Solano y otras zonas afectadas.