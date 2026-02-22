Choques con vuelcos y varios heridos: intensa madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

Una cámara captó el momento del incidente

Un choque y posterior vuelco entre un taxi y un remis dejó cuatro heridos en la intersección de avenida Independencia y Maza, en el barrio de Boedo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la mañana del domingo. El accidente se produjo a las 06.50, según el reporte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El SAME, el Cuerpo de Bomberos y efectivos de la Comisaría 5B acudieron para asistir a los involucrados. De acuerdo con el organismo sanitario, los heridos son cuatro adultos: dos hombres y dos mujeres. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía y los otros dos al Hospital Penna, conforme al protocolo de atención de urgencias.

Un taxi quedó volcado en las calles del barrio de Boedo tras un aparatoso choque, con equipos de emergencia trabajando en el lugar para asistir la situación.

Desde el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que el remis es un Fiat Duna y el taxi un Renault Logan. Fuentes del operativo informaron que los bomberos de la Estación 2 Patricios realizaron tareas de rescate y redujeron la circulación sobre avenida Independencia para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y prevenir nuevos inconvenientes en el tránsito.

Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad asisten un vehículo volcado y chocado en una calle del barrio de Boedo.

La circulación permaneció restringida en la zona durante la intervención, y la Comisaría 5B quedó a cargo de las actuaciones judiciales, mientras se investigan las causas que originaron el choque y vuelco.

No fue el único siniestro vial registrado de estas características. El primero de los hechos ocurrió en avenida Ingeniero Huergo al 300, entre Moreno y avenida Belgrano, donde se reportó un choque seguido de vuelco. El incidente movilizó a bomberos y servicios médicos, quienes aseguraron la zona y asistieron a los involucrados.

Un segundo accidente tuvo lugar en la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 0 y la calle Echeandía 3235, entre Portela y Pergamino, en sentido a provincia, cerca de la zona de Carabobo. Allí, un automóvil impactó contra el guardarraíl, lo que generó la intervención del SAME. Un hombre de 44 años fue trasladado con politraumatismos al Hospital Argerich, mientras que el conductor del vehículo, de 50 años, rechazó el traslado tras ser evaluado por el personal médico.

Choque y vuelco en Boedo

La Policía de la Ciudad y los equipos de bomberos desplegaron un operativo de seguridad y prevención en ambas locaciones para ordenar el tránsito y asistir a las víctimas. El flujo vehicular en los sectores afectados se encontraba reducido durante las tareas de auxilio y remoción de los vehículos siniestrados. Las causas de ambos episodios continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

Pasada la medianoche, se registró un choque entre tres autos, con uno de los vehículos volcado, en Sarmiento al 2900, entre Boulogne Sur Mer y Ecuador. El incidente dejó cuatro personas heridas, tres mujeres y un hombre, entre ellas una menor de 12 años.

El SAME desplegó cinco móviles para atender el siniestro. Tras la asistencia inicial, los cuatro pacientes fueron trasladados a centros de salud por politraumatismos. Un hombre adulto y su hija de 12 años fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, mientras que las otras dos víctimas, mujeres de 22 y 25 años, fueron llevadas al Hospital Durand.

Choque y vuelco sobre Huergo y Avenida Belgrano

Ninguno de los afectados recibió atención en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, que requirieron traslado inmediato. El operativo incluyó tareas de rescate y asistencia, así como la coordinación para asegurar la zona y facilitar el tránsito.

Las autoridades investigan las circunstancias que desencadenaron la colisión y el vuelco de uno de los autos. El tránsito en la zona permaneció limitado durante el procedimiento de auxilio y remoción de vehículos.