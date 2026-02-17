Sociedad

Salta: un conductor mató a un ciclista en un accidente, se escapó y murió en otro choque

El trágico episodio ocurrió en la Ruta Nacional 68. Además de la víctima fatal, una mujer terminó con lesiones graves producto del siniestro

La zona de la curva
La zona de la curva de Sumalao, escenario del choque frontal que terminó con la vida del conductor

En la madrugada del domingo, una secuencia de siniestros viales sacudió la Ruta Nacional 68, en la provincia de Salta, dejando como desenlace a dos personas fallecidas y a una tercera con lesiones graves.

El primer incidente se registró cerca de la zona conocida como La Merced, cuando un conductor, identificado luego como un joven de 24 años, embistió a un ciclista que transitaba en la misma dirección. La víctima, Richard Mendiolaza, de aproximadamente 30 años y residente del barrio Fátima, falleció en el acto. Según informó El Tribuno, el conductor del vehículo habría estado bajo los efectos del alcohol y no detuvo su marcha tras el impacto.

La secuencia no terminó allí. A unos ocho kilómetros del primer hecho, en la conocida curva de Sumalao, el mismo vehículo protagonizó un segundo choque frontal. El impacto involucró a un Volkswagen Gol Trend conducido por una mujer de aproximadamente 40 años, quien viajaba hacia la ciudad de Salta para cumplir con su jornada laboral. La conductora resultó con una triple fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

El conductor del primer vehículo perdió la vida en el lugar del segundo choque. Las autoridades confirmaron que al momento del impacto no llevaba colocado el cinturón de seguridad. La investigación policial, en un principio, trató ambos episodios como hechos separados, pero tras las primeras pericias y la toma de declaraciones, se estableció la conexión entre los dos incidentes y la participación del mismo conductor.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Salta, personal de Seguridad Vial, bomberos y peritos de Criminalística. Durante varias horas, los carriles de la ruta permanecieron parcialmente cortados para permitir las tareas forenses y el levantamiento de pruebas.

El director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado, confirmó a El Expreso de Salta que existen sospechas sobre el consumo de alcohol y alta velocidad como factores determinantes en la tragedia. “Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos. También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que lo hacía en zigzag en distintos tramos”, aseguró el funcionario. Aunque aún se aguardan los resultados de los análisis de sangre, la hipótesis cobra fuerza entre los investigadores.

Dos mujeres fallecieron tras un trágico choque entre una moto y una camioneta en Tucumán

La policía preserva la escena
La policía preserva la escena sobre la Ruta 157, en cercanías de La Madrid

Un trágico accidente conmocionó a Tucumán en la madrugada del domingo, cuando dos mujeres fallecieron en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 157. El hecho ocurrió cerca de la ciudad de La Madrid, en el departamento Graneros, alrededor de las seis de la mañana. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Corven 110 cc, ambas circulando en sentido sur-norte por la mencionada ruta.

De acuerdo con la información de El Tucumano, el vehículo mayor era conducido por J.P.R., de 29 años, domiciliado en la ciudad de Graneros, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas adultas. En la motocicleta se desplazaban Luciana Cardozo y Erika Luna, de 29 y 23 años respectivamente, ambas residentes de La Madrid. Tras el impacto, las dos ocupantes de la moto perdieron la vida en el lugar, según detalló el mismo medio.

La causa fue caratulada como lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo, con intervención de la Unidad Regional Sur.

Las autoridades policiales y personal de apoyo se hicieron presentes en el sitio del accidente para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, una tarea que incluyó la intervención de la comisaría de La Madrid y la disposición de la Justicia local, que ordenó los peritajes necesarios para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

En tanto, los ocupantes del vehículo identificados como G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, y Y.D.C., de 19, fue diagnosticada con politraumatismos y fractura en el brazo derecho. Ambos habrían viajado como acompañantes en la Toyota Hilux y fueron inicialmente asistidos en el hospital de Concepción, para luego ser trasladados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen estables y bajo observación médica.

