Una serie de incendios cerca del Parque Pereyra Iraola amenazó áreas protegidas y viviendas en La Plata

Incendios forestales de gran magnitud pusieron ayer en riesgo áreas protegidas, cultivos y viviendas en la zona norte de La Plata. El avance de las llamas comprometió al menos siete hectáreas en las inmediaciones del Parque Pereyra Iraola y generó preocupación en toda la región por la persistencia de focos activos y posibles rebrotes durante la madrugada.
La situación en la reserva natural -considerada el principal pulmón verde del área Metropolitana de Buenos Aires con una superficie de 10.248 hectáreas- sigue siendo delicada, ya que los equipos de emergencia mantuvieron una guardia de cenizas para evitar la reactivación del fuego en la noche del sábado. De acuerdo a lo consignado por El Día, las maniobras incluyeron el monitoreo de áreas sensibles y el despliegue constante de dotaciones en el terreno.
Las llamas tuvieron su origen principal en calle 152 entre 403 y 408 de Arturo Seguí, donde pastizales secos y vegetación acumulada permitieron que el incendio tomara fuerza con rapidez, afectando una superficie estimada en al menos siete hectáreas, según reportes oficiales y testimonios de bomberos voluntarios citados por 0221.com.ar
El riesgo de propagación a sectores habitados fue alto. Las llamas llegaron a rozar viviendas sobre 152 y 407, creando momentos de tensión, aunque no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.
El operativo de contención incluyó el trabajo coordinado de bomberos y brigadistas de Arturo Seguí, Villa Elisa, Hudson y Gutiérrez. La prioridad fue impedir que el frente ígneo penetrara profundamente en el Parque Pereyra Iraola.
Condiciones adversas
Altas temperaturas, abundante vegetación seca y fuertes ráfagas de viento complicaron las labores en el terreno, lo que obligó a solicitar refuerzos para contener los diferentes focos. Voceros del operativo expusieron a El Día que fue necesario sumar recursos para evitar que el incendio se expandiera hacia zonas de reserva y generara un impacto ambiental grave.
Vecinos y productores frutihortícolas evidenciaron su preocupación ante las impresionantes columnas de humo que podían observarse desde distintos puntos de La Plata y localidades cercanas, según 0221.com.ar. Las autoridades advirtieron a la población que se mantenga alerta y realice reportes inmediatos ante cualquier señal de humo o nuevos focos, para reforzar las tareas de prevención.
La emergencia no se limitó a un solo evento. De manera simultánea, un segundo foco ígneo surgió en la intersección de Ruta 36 y 420, en las cercanías del Mercado Mercoflor de El Peligro. Aunque este incendio fue de menor escala, el riesgo para productores y la cantidad de invernaderos expuestos generaron inquietud, especialmente porque ambos focos “se mantienen activos” de acuerdo al medio platense.
Los bomberos debieron recurrir a unidades especiales y recursos hídricos, incluyendo helicópteros cargados con grandes volúmenes de agua, para sobrevolar la zona más crítica e intensificar el control del fuego.
No se reportaron heridos ni grandes pérdidas materiales en ninguno de los dos episodios según información medios locales, aunque el temor por la posible expansión -especialmente ante ráfagas de viento o elevación de temperatura- persistió entre los residentes y actores productivos de la zona.
El Parque Pereyra Iraola es una reserva con valiosa biodiversidad y funciones ecológicas claves, ha sido históricamente vulnerable ante eventos extremos como incendios forestales. El episodio actual renovó el debate acerca de la necesidad de políticas activas de prevención y el fortalecimiento de sistemas de detección y alerta temprana para evitar futuras crisis, según destacaron los equipos de emergencia y autoridades provinciales.
El mensaje reiterado tanto por bomberos como por Defensa Civil es preciso: “Es fundamental que la sociedad extreme precauciones y colabore en el aviso temprano ante cualquier indicio de fuego”. La continuidad de tareas de enfriamiento y vigilancia activa constituye hoy la principal estrategia para evitar daños mayores en la región.