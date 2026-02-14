El cronograma completo de los corsos por el carnaval en CABA

El Carnaval Porteño 2026 contará con corsos gratuitos en más de veinte sedes de la Ciudad de Buenos Aires durante febrero y hasta el 1 de marzo

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir el Carnaval Porteño 2026, una celebración histórica que convoca a miles de personas en espacios públicos durante todo el mes de febrero y hasta el domingo 1 de marzo.

Según el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el carnaval se desarrolla en más de 20 sedes y ofrece espectáculos gratuitos de murgas, música y baile, además de actividades recreativas y propuestas gastronómicas. Este evento, considerado Patrimonio Cultural de la Ciudad desde 1997, reafirma la identidad barrial y la tradición popular porteña con la participación de más de 100 agrupaciones.

El Carnaval porteño es uno de los festejos más esperados del calendario cultural local, reconocido por su diversidad y espíritu familiar. La programación contempla desfiles, concursos de disfraces, talleres infantiles y la presencia de puestos de comidas típicas, en un ambiente seguro y accesible para vecinos y turistas. El Ministerio de Cultura porteño organiza esta agenda en conjunto con murgas y agrupaciones barriales, quienes despliegan trajes, estandartes y coreografías que forman parte del patrimonio intangible de la Ciudad.

El cronograma barrio por barrio de los corsos en CABA

Según el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los corsos se distribuyen en sedes ubicadas en plazas, avenidas y playones de distintos barrios, con fechas y horarios específicos.

Más de cien agrupaciones de murgas participarán en desfiles con música, baile y trajes coloridos en el carnaval declarado Patrimonio Cultural de Buenos Aires (JUAN VARGAS)

Las actividades suelen comenzar a las 18:00 y, en la mayoría de los casos, se extienden hasta la medianoche o la 1 de la mañana. El cronograma incluye los siguientes puntos destacados:

Agronomía: Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)

Boedo: Avenida Boedo entre Independencia y San Juan; Playón San Lorenzo (Avenida La Plata 1700)

Colegiales: Polideportivo Colegiales (Freire 120)

Caballito: Plaza Irlanda (Avenida Gaona y Donato Álvarez)

La Boca: Palos entre Espinosa y Villafañe

La Paternal: Plaza Sáenz Peña (Avenida Juan B. Justo y Boyacá); Avenida Elcano y Ávalos

Liniers: Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí); Plazoleta Sargento Cabral (Martínez de Hoz y Manuel Arce)

Mataderos: Avenida Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional

Nueva Pompeya: Avenida La Plata al 2400

Palermo: Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)

Parque Chacabuco: Anfiteatro del Parque Chacabuco (Avenida Eva Perón y Curapaligüe)

Saavedra: Parque Saavedra (Vilela entre Conde y Roque Pérez); Parque Sarmiento (Avenida Ricardo Balbín 4750)

San Telmo: Anfiteatro del Parque Lezama

Villa del Parque: Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria)

Villa Devoto: Parque Ricchieri (Avenida Beiró al 4800, entre Quevedo y Desaguadero)

Villa Lugano: Club Torino (Zuviría 4659)

Villa Pueyrredón: Avenida Mosconi entre Bolivia y Terrada

Villa Real: Plaza Las Toscaneras (Moliere y José Pedro Varela)

Villa Riachuelo: Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Avenida Coronel Roca 6902)

Villa Urquiza: Avenida Triunvirato entre Monroe y Olazábal

En cada sede, las murgas presentan trajes coloridos, canciones originales y rutinas humorísticas. Los cortes de calles y vallados comienzan unas horas antes del inicio para el armado de escenarios y asegurar la circulación peatonal.

Durante los días feriados de Carnaval, lunes 16 y martes 17 de febrero, las celebraciones porteñas ofrecerán programación especial y horarios extendidos en las sedes (Imagen ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recomienda consultar el mapa de corsos y la agenda actualizada, ya que los horarios y ubicaciones pueden variar según el clima u otros factores logísticos.

Los corsos están pensados como espacios de encuentro para toda la familia y promueven la participación activa de los vecinos. Además de los desfiles, se realizan actividades culturales y talleres que buscan transmitir el valor simbólico del carnaval porteño entre las nuevas generaciones.

Qué días de Carnaval son feriados

Según el Gobierno de la CABA, el calendario nacional establece dos días feriados por Carnaval, que en 2026 corresponden al lunes 16 y martes 17 de febrero. Estos feriados permiten la extensión de las celebraciones durante cuatro días consecutivos, desde el sábado hasta el martes, con una programación especial en las distintas sedes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda consultar la web oficial para obtener la información actualizada sobre fechas, sedes, horarios y recomendaciones de seguridad del Carnaval 2026 (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante los feriados, los corsos ajustan su horario: el lunes la programación se extiende hasta las 2 am y el martes concluye a la medianoche, en función de la concurrencia y la agenda prevista. El cronograma puede sufrir modificaciones por razones climáticas o de organización.

En el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra toda la información actualizada, incluyendo el detalle de fechas, horarios, sedes, mapas y recomendaciones de seguridad para disfrutar del Carnaval Porteño 2026 en familia o con amigos.