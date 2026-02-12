Granizó en algunos puntos del AMBA: cómo seguirá el tiempo durante el resto del día

Los alrededores del municipio registraron la mayor caída de granizo (VideO: Pilar Diario)

Durante la madrugada de este jueves, algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron tormentas, que se extendieron por períodos breves de tiempo, y estuvieron acompañadas de una fuerte actividad eléctrica y la caída de granizo. Sin embargo, las condiciones variarían conforme avance la jornada.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones solo estaban previstas para los primeros momentos del día, por lo que se espera que el clima mejore con el correr de las horas.

Las tormentas se desarrollaron durante la madrugada de este jueves (Video: X)

Pese a que las lluvias no produjeron grandes daños, algunas regiones de la Ciudad de Buenos Aires, así como los partidos de Pilar, José C. Paz y La Matanza registraron caída de granizo, que sorprendió a los vecinos mientras dormían.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales, en las que se puede observar piedras de diferente tamaño. La actividad más intensa se reportó en Pilar y sus alrededores.

La impactante granizada cubrió extensas áreas con pequeñas esferas de hielo (Pilar Diario )

Para el resto del día, se espera un panorama mayormente nublado para la mañana, sin precipitaciones y con temperaturas, que tocarían los 24°C. Hacia la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado y los niveler térmicos se acercarán a los 28 grados, trayendo un poco de alivio al calor sofocante de las últimas jornadas.

La impactante granizada cubrió extensas áreas con pequeñas esferas de hielo (Pilar Diario )

En horas de la noche persistirá la nubosidad y el termómentro volverá a descender hasta los 24 grados. El viento soplará del este y noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h, manteniéndose constante durante toda la jornada.

El pronóstico extendido para los próximos siete días indica una tendencia de temperaturas mínimas que se mantendrán entre los 19°C y los 22°C, mientras que las máximas oscilarán entre 26°C y 32°C.

El pronóstico extendido para los próximos días

El viernes se espera un descenso leve de temperaturas, con valores entre 19°C y 27°C. Estas condiciones se mantendrán el sábado y el domingo continuarán con máxima previstas de entre 26°C y 27°C respectivamente. Tras este alivio, se pronostica que las temperaturas vuelvan a subir el lunes hasta superar los 30 grados.

El mapa de alertas en todo el país

Además, el SMN emitió una serie de alertas en varias provincias del país. En ese sentido, los eventos meteorológicos serán de variada intensidad y afectarán varias provincias del norte y noreste argentino.

Bajo alerta amarilla, se encuentran el sur de Jujuy, el centro de Salta, toda la provincia de Tucumán, la mayor parte del territorio de Santiago del Estero, un sector del este de Córdoba, casi toda la provincia de Sante Fe y algunas municipios del este de Corrientes. El mismo nivel de advertencia rige para el centro-sur de Entre Ríos. En estas áreas, las tormentas pueden ser de variada intensidad, con lluvias localmente abundantes, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h y acumulados de precipitación previstos entre 30 y 70 mm.

El mapa de alertas para este jueves

Por otro lado, el SMN advirtió a el centro-norte de Entre Ríos y los municipios santafesinos de Garay, Santa Fe Capital y San Jerónimo por tormentas fuertes que se registrarán durante la mañana. Allí, el pronóstico anticipa que los fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas, posibilidad de granizo, lluvias intensas en cortos periodos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los valores de precipitación estimados oscilan entre 60 y 90 mm, con potencial de superarse localmente.

La alerta descenderá a nivel amarillo en estas zonas durante la tarde y se espera que las condiciones meteorológicas ya sean estables llegada la noche.

Con respecto al viernes, se espera que se registren tormentas fuertes en el norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, el sur de Jujuy y casi la mitad del territoriod de Salta. Mientras tanto, el SMN no emitió algún tipo de alerta para el sábado 14 de febrero.