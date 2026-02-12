Cómo fue la participación de Gendarmería Nacional en el SWAT Challenge Dubai 2026

El equipo de Gendarmería Nacional finalizó en el puesto 80

El equipo de fuerzas especiales Alacrán, perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, se midió frente a las unidades de élite más destacadas del planeta durante el SWAT Challenge Dubai 2026, una de las competencias tácticas internacionales de mayor prestigio para fuerzas especiales.

El balance final ubicó a la delegación argentina en el puesto 80, lo que la posiciona entre las mejores 100 fuerzas del mundo.

El evento, organizado por la Policía de Dubái, constituye una plataforma internacional donde los equipos ponen a prueba su excelencia táctica, fortaleza física y capacidad de coordinación. Esta edición tuvo lugar del 7 al 11 de febrero en la Ciudad de Entrenamiento Al Ruwayyah, un centro de vanguardia en Emiratos Árabes Unidos que se consolida como referencia en el entrenamiento táctico global.

El equipo Alacrán de Gendarmería Nacional representó a Argentina en el SWAT Challenge Dubai 2026, compitiendo con fuerzas de élite de 48 países

Las jornadas previas al desafío permitieron a los participantes familiarizarse con el entorno y ajustar estrategias. El certamen se divide en cinco categorías, cada una diseñada para medir distintas capacidades en escenarios que simulan situaciones reales de intervención táctica.

En el primer día, la prueba de asalto dejó a Alacrán en la posición 46. La jornada siguiente, dedicada al rescate de rehenes, arrojó el puesto 92 para el equipo argentino. El tercer día, la misión de rescate de oficiales, ubicó a Argentina en el lugar 57.

Las etapas finales incluyeron el asalto a la torre, donde el equipo quedó en el puesto 82, y la carrera de obstáculos, que cerró la participación con la posición 87. El desempeño de los equipos es evaluado por un panel integrado por 33 jueces especializados en operaciones tácticas y fuerzas del orden, lo que garantiza los más altos estándares de equidad e integridad.

El evento SWAT Challenge Dubai 2026 evaluó la excelencia táctica y capacidad de coordinación en escenarios de intervención realista

En la edición 2026, la séptima en la historia, la competencia reunió a equipos provenientes de 48 países, totalizando 109 representaciones. El podio fue liderado por Kazajistán, que consagró campeón a su equipo “C” y segundo a su equipo “A”. El tercer lugar lo ocupó el Equipo C de la Policía de China, consolidando a Asia como protagonista en esta exigente cita internacional.

El UAE SWAT Challenge no solo pone a prueba las capacidades individuales y colectivas de las fuerzas participantes, sino que también fomenta el intercambio de experiencias y la actualización de técnicas entre profesionales de diversas latitudes.

El UAE SWAT Challenge fomenta el intercambio internacional de mejores prácticas y actualización de técnicas entre equipos de élite de todo el mundo

Orbith y Gendarmería Nacional inauguraron conectividad en algunos pasos fronterizos

La llegada de la infraestructura de internet satelital multiórbita de Orbith a los pasos fronterizos más aislados de Argentina ha cambiado la manera en que opera Gendarmería Nacional y ha elevado el bienestar de su personal, según precisó la compañía en un comunicado.

Hasta el momento, los controles fronterizos solo contaban con conectividad de 1 Mbps, lo que resultaba insuficiente tanto para las tareas operativas como para la administración. Este progreso ahora les permite a los efectivos custodiar zonas de alta montaña y difícil acceso con acceso a internet de alta velocidad y baja latencia, condición indispensable para procesar datos sensibles y mantener comunicaciones en tiempo real.

La Gendarmería Nacional mejoró el acceso a internet en 58 pasos fronterizos de Argentina gracias a la tecnología multiórbita de Orbith

Hoy en día, la nueva tecnología ya está disponible en 58 sitios, superando el objetivo marcado en la licitación inicial. El CEO de Orbith, Pablo Mosiul, aseguró: “Ver que el proyecto se expandió por fuera de la licitación original es el mejor indicador de éxito. Nos enorgullece saber que nuestra tecnología ayuda a Gendarmería a cumplir su misión, brindando redundancia en sus sistemas críticos y una ventana al mundo para quienes cuidan nuestros límites territoriales”.

La solución implementada une satélites de órbita baja (LEO), que aseguran baja latencia en los sistemas críticos de la fuerza, con satélites geoestacionarios (GEO), destinados a actividades administrativas y recreativas del personal por su capacidad de proveer internet ilimitado a bajo costo.

El área técnica de Gendarmería Nacional remarcó: “Hoy, el servicio multiórbita permite una fluidez que aumenta la productividad en las unidades; esta modernización fortalece la protección de las fronteras al garantizar un manejo de información ágil y seguro en los puntos más remotos del país”.