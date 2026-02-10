Sociedad

Fatal accidente en Río Negro: un auto que llevaba a una familia volcó y dos personas murieron

El hombre que manejaba la Kangoo falleció en el instante, mientras que su hija murió mientras era trasladada a un hospital. Además, otras dos personas están internadas con heridas

Equipos de Seguridad Vial, bomberos
Equipos de Seguridad Vial, bomberos y la Brigada Rural acudieron rápidamente para asistir a los afectados y realizar peritajes en el sitio

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 194, en el sector de la rotonda de El Solito, en la zona conocida como Valle Medio en la provincia de Río Negro, dejó como saldo dos víctimas fatales y dos heridos.

El hecho involucró a un Renault Kangoo que circulaba en dirección desde Las Grutas hacia General Roca y terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, tras un despiste al ingresar a la rotonda, según informaron fuentes policiales y el Gabinete de Criminalística del Valle Medio. El siniestro se produjo alrededor de las 2:30 de la mañana.

El vehículo era conducido por Jorge Antonio Fernández, de 52 años, con domicilio en General Roca, quien falleció casi en el acto producto del impacto, de acuerdo con la información oficial. Junto a él, viajaban su hija, Lucía Fernández Tajes, de 18 años, así como otras dos personas identificadas como Y.E. y G.A.C.

Tras el accidente, personal de los Cuerpos de Seguridad Vial de Pomona, San Antonio Oeste y General Conesa, junto con bomberos y la Brigada Rural del Valle Medio, acudieron al lugar para asistir a los involucrados y realizar las correspondientes tareas periciales, que incluyeron inspección, fotografías y el croquis de la escena.

La joven de 18 años, hija del conductor, presentaba heridas de gravedad y fue trasladada por personal sanitario hacia un establecimiento de salud en Viedma. Sin embargo, durante el trayecto, en las inmediaciones entre Choele Choel y General Conesa, el equipo médico constató su fallecimiento cerca de las 9 de la mañana, de acuerdo con la información de Diario Río Negro.

Las otras dos personas heridas también fueron trasladadas a un hospital de la zona para que sean atendidas por lesiones que, en principio, no serían de gravedad.

Las actuaciones policiales estuvieron a cargo del oficial inspector Domínguez, el sargento ayudante González y el oficial principal Peres. La investigación se orienta a determinar las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco del vehículo en la rotonda de El Solito.

Otro trágico accidente en plena ruta

El accidente en Entre Ríos
El accidente en Entre Ríos también involucró a un Volkswagen Gol Country y dejó tres personas con heridas leves, incluida una adolescente

Un accidente mortal detuvo el tránsito días atrás en Mojones Norte, a la altura del kilómetro 75 de la ruta provincial 6, en el departamento Villaguay de Entre Ríos. Un joven de 23 años que trabajaba como transportista falleció tras un choque frontal entre dos camiones, mientras que varias personas resultaron heridas por el impacto y la confusión posterior en la vía.

El hecho se produjo cuando un camión Ford Cargo 916, con una carga de pollos y productos avícolas, se dirigía desde San José hacia La Paz. Simultáneamente, un camión cerealero Mercedes Benz 1633 avanzaba en sentido contrario rumbo a Villaguay. El golpe fue tan fuerte que el conductor del Ford, Yair Nicolás Gil, de Villa Elisa, perdió la vida en el lugar.

El responsable del operativo policial declaró al medio local El Once que la colisión fue “casi frontal” y que la víctima “falleció en el lugar de forma instantánea”.

Las causas concretas del choque aún se investigan, aunque las primeras informaciones apuntan a que el camión de menor porte terminó desplazándose al carril opuesto. Fuentes de la causa señalaron que “la ruta estaba en perfecto estado en todo el trayecto y la visibilidad era buena, ya que estaba amaneciendo”, aunque no descartan que el cansancio haya jugado algún papel.

El accidente no solo involucró a los dos camiones. Un Volkswagen Gol Country que viajaba de norte a sur chocó contra el acoplado del camión cerealero, que había quedado atravesado sobre el asfalto segundos después del primer impacto. En el auto iban un hombre de 61 años, su esposa de 69 y su nieta de 14 años. Todos sufrieron heridas leves y la adolescente fue trasladada al hospital local, donde confirmaron que se encontraba bien.

La magnitud del choque se evidenció en el lugar: maíz y mercadería avícola se dispersaron sobre la calzada, lo que complicó la circulación y la tarea de los rescatistas. Bomberos Voluntarios, integrantes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y personal médico de emergencias acudieron para asistir a los lesionados y cumplir los procedimientos habituales.

El conductor del camión cerealero, de 50 años y domiciliado en Sauce de Luna, sufrió un golpe en el hombro izquierdo, aunque se encuentra fuera de peligro, según la policía.

Los equipos de emergencia permanecieron varias horas en la zona para despejar la ruta, restablecer el paso de vehículos y garantizar la seguridad mientras avanzaban las pericias. La identidad de la víctima, Yair Nicolás Gil, fue confirmada públicamente luego de informar a su familia, mientras las autoridades recalcan la importancia de esclarecer todos los aspectos del caso para evitar interpretaciones erróneas.

