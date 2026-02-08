“Toky”, el Dogo Argentino que se convirtió en leyenda: ganó el certamen internacional de perros más prestigioso del mundo

Un imponente Dogo Argentino se roba el espectáculo en la prestigiosa competencia canina de Westminster, demostrando la elegancia y fuerza de esta raza originaria de Argentina.

El nombre de la Argentina volvió a brillar en una de las vidrieras más exigentes del planeta. En el marco de la histórica 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, el certamen canino más antiguo y prestigioso de los Estados Unidos, el Dogo Argentino “Toky Del Totoral” se consagró como “Mejor de la Raza” (Best of Breed), un reconocimiento reservado únicamente para los ejemplares más sobresalientes del mundo.

La consagración tuvo lugar el pasado martes 3 de febrero de 2026 en el imponente Javits Center de Manhattan, donde cientos de criadores, jueces y especialistas internacionales se reunieron para celebrar el sesquicentenario del evento, considerado por muchos como el verdadero “Olimpo” de la cinofilia mundial.

Toky, proveniente del reconocido criadero cordobés “El Totoral”, no solo logró imponerse en una competencia de altísimo nivel, sino que además consolidó su nombre como una leyenda dentro de la historia del Dogo Argentino, la única raza originaria de nuestro país reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales.

El ejemplar, proveniente del criadero cordobés “El Totoral” se alzó con el título de “Mejor de la Raza” en la 150ª edición del Westminster Kennel Club, celebrado en Nueva York

Un triunfo con tonada cordobesa

Detrás de la victoria de Toky hay años de trabajo silencioso, dedicación y selección genética responsable. Criado en la provincia de Córdoba, en el prestigioso establecimiento El Totoral, el ejemplar es el resultado de un proyecto que buscó desde sus inicios la excelencia morfológica, el equilibrio temperamental y la preservación de los rasgos históricos de la raza.

Su triunfo en Nueva York representa la culminación de un recorrido que comenzó en pistas locales y exposiciones nacionales, donde Toky ya se destacaba como una promesa, hasta alcanzar finalmente el escenario más competitivo del planeta.

Para los criadores argentinos, este logro significa mucho más que una cinta dorada: es una reivindicación del trabajo realizado en el país y una confirmación de que la crianza nacional puede competir de igual a igual con las potencias tradicionales de Europa y Norteamérica.

Toky cautivó a los jueces con su andar armonioso, su potencia física, su blancura impecable y un carácter equilibrado que se convirtió en su sello distintivo

El “Olimpo Canino”

Llegar a Westminster no es una tarea sencilla. Este certamen, fundado en 1877, es el más antiguo de su tipo en Estados Unidos y uno de los más exclusivos del mundo. Participar ya implica un privilegio, ya que solo pueden competir ejemplares previamente clasificados y considerados de elite dentro de cada raza.

Toky compitió dentro del exigente Grupo de Trabajo (Working Group), donde se evalúan perros de gran porte, estructura atlética y temperamento firme. Frente a competidores de primer nivel internacional, el dogo argentino cautivó a los jueces con su andar armonioso, su potencia física, su blancura impecable y un carácter equilibrado que se convirtió en su sello distintivo.

Especialistas presentes destacaron que Toky representa un estándar casi perfecto de la raza: musculatura definida, proporciones armónicas y una presencia imponente en el ring, sin perder la nobleza que caracteriza al Dogo Argentino moderno.

Impacto internacional para la cría argentina

El triunfo de Toky tiene un valor simbólico enorme. El Dogo Argentino, creado en la década del 20 por el doctor Antonio Nores Martínez, es una raza con sello nacional, concebida originalmente para la caza mayor pero convertida con el tiempo en un emblema de identidad argentina y un compañero apreciado en todo el mundo.

Que un ejemplar nacido y criado en tierras argentinas logre el máximo reconocimiento en Westminster reafirma la calidad genética exportable del país y posiciona nuevamente a los criaderos nacionales como referentes globales.

En un contexto donde la competencia es feroz y los estándares son extremadamente rigurosos, la consagración de Toky representa una validación internacional del trabajo argentino en la crianza responsable y profesional.

Un hito para la posteridad

Con esta conquista, Toky Del Totoral escribe una página dorada en la historia de la raza y deja una huella imborrable en la cinofilia mundial. Su paso por Westminster no solo le otorga un lugar privilegiado entre los grandes campeones, sino que también proyecta al Dogo Argentino al centro de todas las miradas internacionales.

Argentina celebra hoy a un nuevo símbolo de orgullo nacional: un perro que, con su porte, su potencia y su elegancia, demostró que nuestro país sigue siendo una potencia en el arte de criar campeones.

Toky regresa a casa con más que un título: vuelve convertido en leyenda.