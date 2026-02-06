Sociedad

Mataderos: una mujer murió luego de un choque entre un auto y un colectivo

El trágico accidente tuvo lugar esta mañana en la esquina de Montiel y Monte. La víctima viajaba acompañada por otras tres personas que fueron trasladadas al Hospital Santojanni

Choque fatal entre un auto y un colectivo en Mataderos (TN)

Una colisión entre un colectivo de la línea 126 y un auto provocó esta mañana la muerte de una mujer en Mataderos.

La víctima viajaba junto a otros tres ocupantes en un Fiat Punto cuando ocurrió el impacto en la intersección de Montiel al 3200, esquina Monte. Los acompañantes de la mujer fallecida, un menor de edad y dos adultos, fueron trasladados al Hospital Santojanni.

El Fiat Punto impactó contra
El Fiat Punto impactó contra una unidad de la línea 126 en Mataderos (Foto de archivo)

El vehículo particular venía circulando por Monte cuando se le cruzó el ómnibus por Montiel, que no pudo frenar.

Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar en donde se acordonó la zona del accidente y restringió al tránsito.

Por otro lado, también durante esta mañana, fue atropellada una mujer de 73 años en el cruce de Cerrito y Juncal, en el centro porteño. La mujer, con heridas leves, fue trasladada por personal del SAME hacia el Hospital Rivadavia para su posterior evaluación médica.

Una ambulancia del SAME llegó a la intersección de Cerrito y Juncal para asistir a una mujer que fue atropellada (SAME)

También se produjo un choque en la Autopista 25 de Mayo, sentido Capital, a la altura de Carabobo, en el barrio porteño de Flores, donde un camión con acoplado impactó con un vehículo particular. No se requirió servicio del SAME.

El cruce de las avenidas Independencia e Ingeniero Huergo también fue testigo de un choque entre un auto y una moto como así también sucedió en los cruces de Jorge Newbery y Guzmán (Chacarita), con la colisión entre dos vehículos particulares. En ambos casos asistió el SAME.

Un hombre viajó colgado de un camión en plena autopista 25 de mayo

Una escena insólita fue registrada este viernes por la mañana en la autopista 25 de Mayo, donde una joven captó a un hombre viajando colgado de un camión. Ocurrió en las primeras horas del día, en sentido hacia la autopista Buenos Aires–La Plata.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Paseo del Bajo y dejó en evidencia la imprudencia de la maniobra, que podría haber terminado en una tragedia.

Un hombre viajó colgado de un camión en plena Autopista 25 de mayo

La usuaria que registró el video, quien se dirigía a su trabajo al momento del hecho, precisó: “Vimos a esa persona ahí que iba colgada del camión, entonces la grabé. Primero pensé que era un error o una imprudencia”.

Según indicó la mujer en declaraciones a Todo Noticias (TN), a quienes envió el video, múltiples conductores le tocaron bocina al camionero en ese momento. “La verdad que de dónde venían no sé, yo los vi cuando ingresaban a la autopista de Puente Pueyrredón, que enganchaba la autopista 25 de Mayo”, explicó la testigo.

“Ese chico, aproximadamente entre 25 y 30 años, venía de esa manera (colgado). Cuando le tocaban bocina, se reía, se burlaba”, agregó Yanina, quien aseguró que el conductor del camión no estaba al tanto de la situación.

