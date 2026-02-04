Incendios en Chubut: las lluvias en la Cordillera trajeron un alivio fugaz pero no lograron frenar el avance del fuego

El despliegue de recursos incluye medios aéreos y maquinaria pesada en sectores críticos de Chubut (Parque Nacional Los Alerces)

El avance de los incendios forestales en la Cordillera de Chubut volvió a escalar en las últimas horas, a pesar de las precipitaciones que se registraron en la región. La lluvia trajo un alivio fugaz, pero no logró modificar el panorama crítico en diferentes puntos de la provincia, donde cientos de brigadistas mantienen una lucha constante contra el fuego. Las lluvias recientes en la cordillera chubutense no alcanzaron para controlar el fuego, que sigue activo en sectores del Parque Nacional Los Alerces y zonas rurales.

De acuerdo con información del Gobierno de Chubut, la cantidad de agua caída no superó los 8 milímetros en la zona de la cordillera. Las autoridades reconocieron que ese volumen resultó insuficiente, de modo que “el alivio fue apenas momentáneo”. El pronóstico meteorológico para los próximos días mantiene a los equipos en alerta, ya que se esperan jornadas con viento, baja humedad y temperaturas que favorecen el comportamiento extremo del fuego. Esta combinación de factores alimenta el temor a la aparición de nuevos focos simultáneos y complica la tarea de contención.

La Provincia de Chubut sostiene un operativo de gran escala con la participación de unos 500 brigadistas y combatientes que trabajan en terreno, respaldados por medios aéreos, maquinaria pesada y recursos logísticos. El objetivo principal pasa por contener el avance del fuego y proteger a las poblaciones y a la infraestructura rural y turística.

Durante la jornada del miércoles, las tareas más intensas se concentraron en dos zonas: Primera Cantera, en Puerto Patriada, y el sector de Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia. Allí, los equipos desplegaron aviones hidrantes y anfibios, helicópteros con helibalde, motoniveladoras, topadoras, cargadoras, autobombas, camiones cisterna y camionetas, además del trabajo sostenido de brigadistas y personal de apoyo.

Brigadistas continúan trabajando en distintos frentes del incendio en la Cordillera chubutense (Parque Nacional Los Alerces)

El Parque Nacional Los Alerces permanece como uno de los focos más críticos de la emergencia. Según un reporte oficial del área protegida, este miércoles continuó la movilización permanente de brigadistas hacia los sectores con mayor intensidad: Lago Hito – Lago Menéndez, Punta Mattos – Bahía Rosales y Bahía Toro – Brazo Norte Lago Futalaufquen. El despliegue incluyó embarcaciones, helicópteros y transportes terrestres para facilitar el acceso a los sitios más afectados. El parte difundido por la administración del parque indicó que la temperatura máxima esperada rondaba los 20°C (68°F), con una humedad mínima en torno al 45%, condiciones que no favorecen un retroceso importante del fuego.

La jornada anterior, las precipitaciones sumaron apenas 5 milímetros de promedio en la zona del parque, lo que permitió una baja temporal en el potencial de avance del incendio. Sin embargo, la planificación para el día actual incluyó un “combate sostenido” en las zonas Norte y Centro, a través de un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, y con una dinámica de adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, con el fin de garantizar la seguridad del personal.

El Comando Unificado confirmó al medio local ADN Sur que “no se registraron reactivaciones en Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand”, aunque se mantuvieron recorridas en áreas con viviendas, como Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, para detectar y controlar puntos calientes con líneas manuales y equipos de agua. Al cierre de la jornada, no se reportaban focos activos cerca de infraestructuras.

En paralelo, los equipos desplegados trabajaron en Piedras Bayas, Pampa de Sarsa, Villarino y Goya mediante tareas de enfriamiento, liquidación de puntos calientes y refuerzo de líneas cortafuegos, combinando herramientas manuales, camiones cisterna, helicópteros y autobombas. Para el miércoles se previó la continuidad en los recorridos de control, la consolidación de perímetros y el enfriamiento de las áreas intervenidas.

El pronóstico anticipa jornadas con viento y baja humedad en las zonas afectadas por los incendios (Parque Nacional Los Alerces)

En el sector de Puerto Patriada, los brigadistas actuaron en sitios como El Retamal y la zona denominada “Tinelli”, con recorridos, detección de puntos calientes y enfriamientos, apoyados por medios aéreos y maquinaria pesada. El pronóstico en esa área indicó una temperatura máxima de 19°C (66°F), humedad relativa baja y vientos del oeste con ráfagas.

El despliegue de recursos continúa bajo alerta máxima, con una agenda que prevé un recambio de 150 brigadistas en el transcurso de la semana, de acuerdo con el parte oficial del Parque Nacional Los Alerces.

La estrategia de combate se apoya en la combinación de recursos humanos, maquinaria pesada y medios aéreos, pero la variabilidad de las condiciones meteorológicas obliga a ajustar los planes en tiempo real. El parte oficial subrayó que se prioriza la seguridad del personal y la protección de la infraestructura, mientras se monitorean los sectores activos y los puntos calientes que pudieran encenderse nuevamente.

Las autoridades advirtieron que el riesgo de incendios se mantiene elevado y que la amenaza sobre la comarca andina y la Patagonia persiste. El pronóstico indica que los próximos días serán determinantes para los equipos desplegados y para la recuperación de las zonas afectadas, que incluyen áreas de alto valor ecológico y turístico.