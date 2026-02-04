Sociedad

Incendios en Chubut: las lluvias en la Cordillera trajeron un alivio fugaz pero no lograron frenar el avance del fuego

Las precipitaciones registradas no superaron los 8 milímetros. Los incendios siguen activos en sectores clave como el Parque Nacional Los Alerces y la región de Villa Lago Rivadavia

Guardar
El despliegue de recursos incluye
El despliegue de recursos incluye medios aéreos y maquinaria pesada en sectores críticos de Chubut (Parque Nacional Los Alerces)

El avance de los incendios forestales en la Cordillera de Chubut volvió a escalar en las últimas horas, a pesar de las precipitaciones que se registraron en la región. La lluvia trajo un alivio fugaz, pero no logró modificar el panorama crítico en diferentes puntos de la provincia, donde cientos de brigadistas mantienen una lucha constante contra el fuego. Las lluvias recientes en la cordillera chubutense no alcanzaron para controlar el fuego, que sigue activo en sectores del Parque Nacional Los Alerces y zonas rurales.

De acuerdo con información del Gobierno de Chubut, la cantidad de agua caída no superó los 8 milímetros en la zona de la cordillera. Las autoridades reconocieron que ese volumen resultó insuficiente, de modo que “el alivio fue apenas momentáneo”. El pronóstico meteorológico para los próximos días mantiene a los equipos en alerta, ya que se esperan jornadas con viento, baja humedad y temperaturas que favorecen el comportamiento extremo del fuego. Esta combinación de factores alimenta el temor a la aparición de nuevos focos simultáneos y complica la tarea de contención.

La Provincia de Chubut sostiene un operativo de gran escala con la participación de unos 500 brigadistas y combatientes que trabajan en terreno, respaldados por medios aéreos, maquinaria pesada y recursos logísticos. El objetivo principal pasa por contener el avance del fuego y proteger a las poblaciones y a la infraestructura rural y turística.

Durante la jornada del miércoles, las tareas más intensas se concentraron en dos zonas: Primera Cantera, en Puerto Patriada, y el sector de Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia. Allí, los equipos desplegaron aviones hidrantes y anfibios, helicópteros con helibalde, motoniveladoras, topadoras, cargadoras, autobombas, camiones cisterna y camionetas, además del trabajo sostenido de brigadistas y personal de apoyo.

Brigadistas continúan trabajando en distintos
Brigadistas continúan trabajando en distintos frentes del incendio en la Cordillera chubutense (Parque Nacional Los Alerces)

El Parque Nacional Los Alerces permanece como uno de los focos más críticos de la emergencia. Según un reporte oficial del área protegida, este miércoles continuó la movilización permanente de brigadistas hacia los sectores con mayor intensidad: Lago Hito – Lago Menéndez, Punta Mattos – Bahía Rosales y Bahía Toro – Brazo Norte Lago Futalaufquen. El despliegue incluyó embarcaciones, helicópteros y transportes terrestres para facilitar el acceso a los sitios más afectados. El parte difundido por la administración del parque indicó que la temperatura máxima esperada rondaba los 20°C (68°F), con una humedad mínima en torno al 45%, condiciones que no favorecen un retroceso importante del fuego.

La jornada anterior, las precipitaciones sumaron apenas 5 milímetros de promedio en la zona del parque, lo que permitió una baja temporal en el potencial de avance del incendio. Sin embargo, la planificación para el día actual incluyó un “combate sostenido” en las zonas Norte y Centro, a través de un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, y con una dinámica de adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, con el fin de garantizar la seguridad del personal.

El Comando Unificado confirmó al medio local ADN Sur que “no se registraron reactivaciones en Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand”, aunque se mantuvieron recorridas en áreas con viviendas, como Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, para detectar y controlar puntos calientes con líneas manuales y equipos de agua. Al cierre de la jornada, no se reportaban focos activos cerca de infraestructuras.

En paralelo, los equipos desplegados trabajaron en Piedras Bayas, Pampa de Sarsa, Villarino y Goya mediante tareas de enfriamiento, liquidación de puntos calientes y refuerzo de líneas cortafuegos, combinando herramientas manuales, camiones cisterna, helicópteros y autobombas. Para el miércoles se previó la continuidad en los recorridos de control, la consolidación de perímetros y el enfriamiento de las áreas intervenidas.

El pronóstico anticipa jornadas con
El pronóstico anticipa jornadas con viento y baja humedad en las zonas afectadas por los incendios (Parque Nacional Los Alerces)

En el sector de Puerto Patriada, los brigadistas actuaron en sitios como El Retamal y la zona denominada “Tinelli”, con recorridos, detección de puntos calientes y enfriamientos, apoyados por medios aéreos y maquinaria pesada. El pronóstico en esa área indicó una temperatura máxima de 19°C (66°F), humedad relativa baja y vientos del oeste con ráfagas.

El despliegue de recursos continúa bajo alerta máxima, con una agenda que prevé un recambio de 150 brigadistas en el transcurso de la semana, de acuerdo con el parte oficial del Parque Nacional Los Alerces.

La estrategia de combate se apoya en la combinación de recursos humanos, maquinaria pesada y medios aéreos, pero la variabilidad de las condiciones meteorológicas obliga a ajustar los planes en tiempo real. El parte oficial subrayó que se prioriza la seguridad del personal y la protección de la infraestructura, mientras se monitorean los sectores activos y los puntos calientes que pudieran encenderse nuevamente.

Las autoridades advirtieron que el riesgo de incendios se mantiene elevado y que la amenaza sobre la comarca andina y la Patagonia persiste. El pronóstico indica que los próximos días serán determinantes para los equipos desplegados y para la recuperación de las zonas afectadas, que incluyen áreas de alto valor ecológico y turístico.

Temas Relacionados

ChubutIncendiosIncendios forestalesParque Nacional Los AlercesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Doce meses de tratamiento”: habló la mamá del nene al que le descubrieron un cáncer avanzado en Florianópolis

María de los Ángeles Solís, madre de Felipe, contó cómo continuará la recuperación del menor que fue trasladado al Hospital Garrahan. Los estudios revelaron que el niño tiene un neuroblastoma

“Doce meses de tratamiento”: habló

Un argentino robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó: lo atraparon en Avellaneda

Tenía un pedido de captura internacional y la PFA lo encontró en la localidad de Sarandí

Un argentino robó un banco

Pasaporte y DNI: quiénes tienen que actualizarlos en 2026 y cuánto sale el trámite

Los documentos expedidos con los formatos anteriores seguirán teniendo validez hasta su fecha de vencimiento, mientras que los nuevos ejemplares incorporan tecnología de policarbonato, grabado láser y chip sin contacto, elementos que buscan dificultar el fraude

Pasaporte y DNI: quiénes tienen

Qué determinó la autopsia a Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

La familia tuvo acceso a escasa información del examen forense y reclaman conocer los detalles de la causa. Qué se sabe hasta ahora

Qué determinó la autopsia a

Violencia callejera: con el colectivo en movimiento, un chofer abandonó el volante para pelear con un pasajero

El colectivero aseguró que se defendió por una conducta amenazante y disturbios previos del otro hombre. Ambos fueron detenidos. Todo ocurrió en el barrio porteño de Flores

Violencia callejera: con el colectivo
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
El contundente descargo de Melody

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

INFOBAE AMÉRICA

Las monarquías del Golfo realizaron

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán