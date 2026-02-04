Dejaron a su nieto de 2 años sin ventilación y encerrado en la camioneta: la policía rompió un vidrio para rescatarlo

Sus abuelos lo habían dejado con las ventanillas altas mientras realizaban compras

Un episodio que generó preocupación ocurrió en el Paseo Champagnat, en el kilómetro 54 de la Autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar. La Policía tuvo romper el vidrio de una camioneta para rescatar a un niño de 2 años que sus abuelos habían dejado dentro y con las ventanillas altas mientras hacían compras en un shopping.

Todo comenzó este lunes cerca de las 17, donde la sensación térmica alcanzó valores cercanos a los 40 grados, cuando un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) estacionó su vehículo en el centro comercial.

En ese momento, un grupo de personas se acercó y uno de ellos, de 22 años, le informó que dentro de una Renault Oroch de color bordó se hallaba llorando un niño de 2 años, quien llevaba unos veinte minutos en el interior del rodado, según indicó el medio local Pilar A Diario.

El grupo GAD rescató a un niño de 2 años atrapado en una camioneta sin ventilación en un shopping de Pilar

El agente constató que las puertas del vehículo estaban cerradas y las ventanas completamente levantadas, lo que impedía cualquier tipo de ventilación. Ante esta situación, decidió comunicarse con el personal de seguridad del shopping para solicitar que, a través de los parlantes, se intentara ubicar a los familiares responsables del menor.

Pasaron quince minutos sin éxito en la localización de los adultos, mientras la temperatura seguía en aumento. Tras ese tiempo, y teniendo en cuenta el evidente riesgo para el pequeño, el policía optó por actuar. Rompió el vidrio lateral trasero izquierdo del vehículo, en presencia del testigo que había dado el aviso, y logró sacar al niño, quien presentaba signos de sudoración por el calor.

Con la colaboración del personal de seguridad, el niño fue hidratado de inmediato. Diez minutos después, se hicieron presentes sus abuelos, un hombre de 44 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana, quienes explicaron que habían dejado a su nieto dormido en el rodado y no calcularon que tardarían tanto en las compras, según Pilar A Diario.

La situación se difundió en redes sociales, donde usuarios alertaron sobre el peligro de dejar menores en autos durante altas temperaturas

Un móvil del Comando de Patrulla Pilar acudió al lugar tras el operativo. El caso generó repercusión en redes sociales, donde se compartió el video del momento del rescate y se remarcó la gravedad de dejar a menores encerrados en vehículos, especialmente durante jornadas calurosas.

Rescataron a un hombre de 55 años que cayó por un pozo en Córdoba

Un episodio doméstico interrumpió la tranquilidad del barrio Alto Alberdi en la ciudad de Córdoba. Días atrás, cerca de las 11:00, en una casa ubicada en la calle Dr. Félix Garzón Maceda al 400, un hombre de 55 años se precipitó a un pozo negro con una profundidad cercana a los 3,5 metros, lo que provocó una pronta respuesta de los servicios de emergencia.

Ante esta situación, acudieron efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes, junto al equipo DUAR Capital, realizaron tareas de salvamento en un entorno de riesgo.

El operativo incluyó el empleo de una escalera y cuerdas, permitiendo al personal especializado descender hasta el fondo y sacar al hombre sin inconvenientes, tras una intervención precisa y coordinada. Las circunstancias que llevaron a la caída permanecen en proceso de investigación.

El hombre, de 55 años, sufrió lesiones en una de sus piernas y debió ser trasladado a un centro de salud

Las imágenes del rescate muestran que el hombre, sin remera, debió abrazarse al rescatista para facilitar la extracción y evitar complicaciones.

El subcomisario Federico Becerra, de la Dirección Bomberos, explicó: “Mediante sistema de escalera y cuerdas, se logra extraerlo del interior del pozo y a posterior es asistido por personal médico”.

El hombre presentaba un traumatismo cerrado, heridas cortantes en ambas piernas y varias escoriaciones, de acuerdo al informe del equipo de emergencias presente en el lugar.

Después del rescate, la víctima fue trasladada al Hospital Clínica para una evaluación médica más completa. La actuación de bomberos y personal de salud permitió contener la situación y garantizar la atención inmediata, mientras el paciente sigue bajo observación médica.