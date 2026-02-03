Tras el calor extremo, hay fuertes lluvias en el AMBA y advierten por una posible caída de granizo

Vientos, truenos y fuerte tormenta en San Antonio de Padua

Una jornada con temperaturas que alcanzaron los 37 °C activó el desarrollo de tormentas sobre el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La inestabilidad comenzó a gestarse tras el ingreso de núcleos desde la zona oeste y sur, avanzando hacia CABA y los alrededores y mostrando una tendencia a intensificarse.

Durante el avance del fenómeno, se esperan lluvias intensas de corta duración, caída de granizo chico y un marcado descenso térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso a Corto Plazo para la Ciudad y zonas aledañas, advirtiendo por tormentas aisladas con probabilidad de chaparrones fuertes y granizo pequeño.

El SMN emitió un Aviso a Corto Plazo para la Ciudad y zonas aledañas (@cindymfernandez)

Las zonas afectadas, de acuerdo con la advertencia del organismo nacional, son: Cañuelas, Ezeiza, Esteban Echeverría, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. CABA, Zona Sur (Avellaneda, Lanús, Florencio Varela y Berazategui) y Zona Norte (General San Martín, San Isidro, Vicente López y Pilar) también se ven afectadas.

Las alertas se emitieron entre las 14:36 y las 15, con una duración de una o dos horas desde el momento de emisión. Sin embargo, las mismas se podrían prolongar en caso de que persista el tiempo lluvioso.

Entre las 14:36 y las 15, el SMN emitió varias alertas con una duración inicial de 1 a 2 horas, que podrían extenderse con las lluvias

Entre las acciones recomendadas para la protección se encuentra evitar la permanencia en playas, ríos, lagunas o piletas, reduce el riesgo de recibir el impacto de un rayo. Buscar refugio de inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado resulta fundamental si se permanece al aire libre. Alejarse de aparatos eléctricos y evitar teléfonos con cable limita el peligro asociado a descargas. Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad ante la presencia de agua en interiores previene accidentes. Además, permanecer en casas, escuelas o edificios públicos, así como evitar calles inundadas y zonas propensas a anegamientos.

Los truenos, el fuerte viento, el granizo y la lluvia sorprendieron a los habitantes del AMBA, que comenzaron a registrar la tormenta con fotos y videos que se viralizaron a través de las redes sociales.

General Rodríguez también sufrió fuertes vientos por la tormenta que afectó al AMBA

La especialista Cindy Fernández explicó un poco las características del fenómeno. Según detalló, se trata de tormentas propias del verano: se desarrollan de manera localizada, con descargas eléctricas y precipitaciones breves, tras las cuales el cielo vuelve a despejarse rápidamente. En caso de registrarse caída de granizo, los fragmentos suelen ser pequeños.

La temperatura superó los valores previstos debido a la influencia del viento continental, que generó condiciones ideales para la convección y el desarrollo de tormentas en la región. El alivio que aportan estas precipitaciones es transitorio, ya que se espera la llegada de un frente frío cerca de la medianoche, lo que dará paso a una jornada ventosa del sudeste, con una máxima que podría superar los 30 grados en el AMBA para el día siguiente.

Así afectó la tormenta sorpresiva en la zona de Quilmes

Además, se pronostica el ingreso de otro frente frío durante la tarde del jueves, consolidando la jornada actual como la más calurosa de la semana en el área metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura esperada para la tarde de este martes era de 36 grados con baja probabilidad de lluvia: no superaba el 40%.

El miércoles y jueves se espera que las máximas sean de 33 grados, con nuevas precipitaciones durante la segunda jornada mencionada. En esa ocasión, nuevamente la probabilidad oscilará entre un 10% y un 40% durante todo el día.

Se prevé que las temperaturas máximas desciendan hasta los 28 °C el viernes, con un repunte térmico que iniciaría el domingo según el SMN

A partir del viernes, la situación sería menos sofocante en cuanto a las altas temperaturas. La máxima sería de 28 grados y el sábado llegaría a los 29. Además, en ambas jornadas, la mínima sería alrededor de los 19 grados.

El domingo la temperatura nuevamente comenzaría a aumentar con una máxima de 30 grados y marcaría la tendencia para el comienzo de la próxima semana.