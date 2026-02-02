Sociedad

Una mujer viajaba a Paraguay y murió tras descompensarse mientras esperaba para cruzar en la frontera

Nancy Mabel Ferreira, de 55 años y procedente de La Plata, falleció de manera repentina tras un episodio cardíaco en el puente Posadas-Encarnación, cuando esperaba para cruzar

En el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, una mujer que aguardaba el cruce fronterizo entre Posadas y Encarnación se desplomó y falleció repentinamente en el sector de Migraciones. El suceso, que provocó la rápida intervención de personal policial y sanitario, mantuvo en vilo a los viajeros y alteró el flujo habitual en uno de los pasos fronterizos más transitados de la región.

La víctima, identificada como Nancy Mabel Ferreira, de 55 años y oriunda de la provincia de Buenos Aires, había partido desde La Plata en un colectivo con destino a Paraguay. Según informaron fuentes del caso, la mujer no manifestó síntomas previos antes de caer sobre la cinta asfáltica, donde finalmente se constató el fallecimiento. El hecho se produjo en la cabecera argentina del puente, mientras la mujer esperaba para completar los trámites migratorios rumbo a Encarnación.

El personal médico, presente en el operativo, determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. “El deceso se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático”, señaló la Policía de Misiones en el parte difundido horas después del hecho.

La situación obligó a interrumpir parcialmente el tránsito de vehículos y peatones en el paso internacional, mientras se desplegaban los protocolos de emergencia. Bomberos y efectivos de la Policía Científica se sumaron a las tareas de rigor, abocándose a la recolección de testimonios y pericias en la zona del suceso

El cuerpo de Ferreira fue trasladado a la morgue judicial de Posadas, donde permanecerá hasta que la Justicia defina las siguientes diligencias. La comisaría Cuarta de Posadas quedó a cargo de las actuaciones, según consignaron los medios provinciales consultados.

Además de todo, fuentes policiales precisaron que la mujer no había notificado malestar alguno durante la espera en la zona de Migraciones. La circulación por el puente internacional volvió a la normalidad una vez finalizadas las tareas de los equipos de emergencia.

Intentaba cruzar de Mendoza a Chile en caballo, se descompensó y tuvo que ser rescatado

El refugio de la cruz
El refugio de la cruz fue el lugar donde el turista permaneció protegido hasta ser rescatado (Fotos: El Sol)

En la Cordillera de los Andes, durante una travesía a caballo hacia Chile, un turista de 78 años debió ser rescatado en helicóptero tras sufrir una descompensación en alta montaña. El episodio ocurrió la noche del sábado 18 de enero en la zona del Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, y movilizó a equipos especializados de rescate.

La víctima, oriunda de Posadas, Misiones, formaba parte de un grupo que realizaba el tradicional cruce fronterizo cuando, cerca de las 23.30, comenzó a sentir malestares durante el trayecto por el Refugio de la Cruz.

De acuerdo con lo consignado por el portal mendocino El Sol, el hombre quedó al resguardo en el refugio mientras los demás participantes de la expedición solicitaban auxilio a la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM).

La respuesta de los rescatistas no se hizo esperar. Personal de la UPRAM se dirigió al sitio, localizó al turista y organizó su evacuación. La complejidad del terreno montañoso y el estado de salud del afectado requirieron la intervención del helicóptero Halcón 1 de la Policía de Mendoza, que trasladó al hombre desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto emplazado frente al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) completó el traslado hasta el Hospital Central, donde el paciente fue examinado por el médico de guardia.

El diagnóstico fue mal agudo de montaña (MAM), un cuadro asociado a la exposición a grandes altitudes. El paciente presentaba antecedentes de hipertensión arterial y episodios de dificultad respiratoria y mareos, circunstancias que aumentaron la gravedad de la situación y motivaron su permanencia en observación.

