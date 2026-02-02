Calor extremo y tormentas: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país durante la primera semana del mes

El calor extremo afecta a varias zonas del país con alertas vigentes para doce provincias en el inicio de febrero (AP Foto)

El inicio febrero presenta un escenario de contrastes meteorológicos, con alertas por tormentas y calor extremo en varias provincias. Doce provincias permanecen bajo condiciones inestables, el centro y este del país enfrentan jornadas de calor persistente que podrían derivar en una nueva ola para la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La semana comienza con fenómenos intensos y un pronóstico que anticipa cambios hacia el cierre, lo que mantiene la atención puesta en las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Este lunes se presenta con alertas meteorológicas activas en buena parte del territorio nacional. Las regiones más afectadas serán el norte y la región de Cuyo, que se encuentran bajo una advertencia por tormentas, con niveles de alerta amarilla y naranja.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se espera para hoy una máxima de 34 °C y una mínima de 23 °C, con baja probabilidad de precipitaciones y condiciones de humedad que incrementan la sensación térmica. Los datos oficiales reflejan que la capital podría acercarse a los umbrales para una tercera ola de calor en la temporada, dependiendo de la persistencia y valores de mínimas y máximas en los días siguientes.

En el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico marca la probabilidad de tormentas aisladas a partir del mediodía, aunque de forma localizada.

El alerta amarilla por tormentas rige en doce provincias del norte, Cuyo y sur del país

El organismo detalla que el sur de Mendoza, todo el oeste de la provincia de Neuquén, el centro-oeste de Río Negro y el algunas regiones del este de Chubut y Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarrilla por torrmentas. El mismo nivel de advertencia rige para parte de Jujuy, el centro de Salta, toda la provincia de Tucumán, el sur de Catamarca, el centro-norte de Córdoba, el centro-sur de Santiago del Estero y parte del oeste de Santa Fe.

En estas zonas, el SMN indicó que podrían registrarse “tormentas de variada intensidad, con lluvias localmente abundantes, actividad eléctrica intensa, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h”.

El calor ocupa otro capítulo relevante de la jornada: toda Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y Misiones, se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas elevadas, como Santiago del Estero y Córdoba. El sur de Neuquén, el oeste y centro de Río Negro y el oeste de Chubut se encuentran bajo alerta naranja, mientras que en el norte patagónico persiste la alerta roja, el nivel máximo que implica riesgos para la salud de toda la población.

Cómo sigue el clima el resto de la semana

La tendencia para el resto de la semana muestra que el bloqueo meteorológico sobre el centro-este del país podría ceder brevemente hacia el cierre de la semana, permitiendo el ingreso de un frente frío y precipitaciones más homogéneas sobre la región Pampeana, de acuerdo con las proyecciones mencionadas por Meteored Argentina. Si bien durante los primeros días el centro y este del país continuarán con tiempo estable y altas temperaturas, las previsiones sugieren que entre el jueves y el viernes podrían registrarse “precipitaciones significativas en el área de La Pampa y Buenos Aires”.

En la Ciudad de Buenos Aires la persistencia de temperaturas elevadas puede derivar en una nueva ola de calor

El pronóstico extendido para CABA anticipa temperaturas máximas entre 33 °C y 36 °C durante la semana, con mínimas que superan los 22 °C, lo que mantiene la posibilidad de concretarse una ola de calor si se cumplen los criterios de al menos tres días consecutivos en esos rangos. El martes y el viernes, el modelo indica probabilidades de lluvias aisladas, aunque con porcentajes bajos y sin acumulados destacados.

En la Patagonia, el norte y centro mantendrán jornadas estables y cálidas, con máximas que pueden superar los 30 °C . El sur, en cambio, atravesará un inicio de semana con nubosidad, viento y, según el SMN, posibilidad de lluvias y algunas nevadas en la cordillera de Santa Cruz. Al mismo tiempo, en Chubut, las precipitaciones podrían ayudar en el combate de los incendios forestales, aunque el organismo advierte que no se esperan acumulados relevantes.

El norte y Cuyo experimentarán un breve descanso de las tormentas al comienzo de la semana, pero el SMN prevé un nuevo repunte de la inestabilidad y lluvias hacia el cierre, lo que mantiene activa la recomendación de seguir los Avisos a Corto Plazo (ACP) que el organismo irá emitiendo. El Litoral y el centro-este del país, en tanto, seguirán bajo el dominio de altas presiones y sin lluvias destacadas hasta que el bloqueo atmosférico comience a ceder.