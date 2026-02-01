Fin de semana trágico en Córdoba: tres personas murieron en dos siniestros viales

Un hombre de 36 años falleció tras un despiste sobre la ruta 158, en Arroyo Algodón (Policía de Córdoba)

Tres personas murieron en dos accidentes de tránsito registrados durante las últimas horas en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Ambos hechos son investigados por las autoridades para determinar las causas y responsabilidades en cada caso.

En primer lugar, un hombre de 46 años y una mujer de 41 fallecieron tras un violento choque ocurrido en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra de la capital provincial. Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las víctimas circulaban en un Renault Clío cuando, por motivos que se investigan, fueron impactadas desde atrás por una camioneta Toyota Hilux SW4 conducida por un joven de 28 años. Como consecuencia del impacto, el automóvil perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Los médicos de la ambulancia que arribó al lugar del hecho constataron el fallecimiento de los ocupantes del Renault Clío. En tanto, el conductor de la camioneta resultó con traumatismo facial y fue trasladado al hospital San Roque, donde hasta este domingo a la mañana permanecía bajo custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

El segundo siniestro tuvo lugar en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 131, en jurisdicción de Arroyo Algodón. Un hombre de 36 años falleció en la madrugada de este domingo tras despistar con su camioneta Renault Oroch. El vehículo salió de la calzada por causas que aún se investigan y el conductor murió como consecuencia del impacto.

En ambos casos, las autoridades trabajan para esclarecer los factores que derivaron en los siniestros y determinar si existieron responsabilidades penales.

Un camionero de 33 años murió al ser arrollado por su propio vehículo, un camión con batea Mercedes Benz (Policía de Córdoba)

El viernes pasado dos hombres de 33 años fallecieron en distintos episodios registrados en la provincia de Córdoba. Ambos casos, uno vial y otro laboral, son investigados por las autoridades judiciales correspondientes.

En Villa María, un motociclista perdió la vida tras chocar contra un contenedor ubicado en avenida Presidente Perón al 1100, en barrio Rivadavia. La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR de 125 centímetros cúbicos cuando, por causas que se intentan determinar, perdió el control del vehículo. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar del siniestro.

Por otro lado, en Villa Concepción del Tío, se produjo una tragedia laboral en un depósito de maquinaria agrícola situado en calle Entre Ríos al 675. Un camionero de 33 años murió al ser arrollado por su propio vehículo, un camión con batea Mercedes Benz. Según las primeras averiguaciones, el hombre descendió del camión para revisar un desperfecto mecánico y fue embestido por el rodado.

La Fiscalía de Feria de la ciudad de Las Varillas, a cargo de la doctora María C. Dupraz, intervino en el hecho y dispuso las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

En ambos episodios, las causas permanecen bajo investigación para determinar los factores que derivaron en los desenlaces fatales.

Un menor manejaba una moto y chocó contra un poste

La zona en donde se produjo el accidente

Hace una semana, una adolescente de 13 años resultó gravemente herida en un accidente ocurrido en la localidad de Villa Rumipal, al oeste de la provincia de Córdoba. El hecho tuvo lugar durante la mañana del sábado 24 de enero, cuando la joven, que conducía una motocicleta, impactó contra un poste ubicado en la intersección de José Portis y Potrerillos.

Hasta el momento, no se informó si la adolescente iba acompañada por una persona mayor o si llevaba pasajeros en la parte trasera del vehículo. Tampoco se detallaron las circunstancias precisas del siniestro.

A raíz de las lesiones, la menor fue trasladada en primera instancia al Hospital Regional Eva Perón, donde recibió atención primaria. Posteriormente, fue derivada al Hospital de Niños de Córdoba capital, donde permanece internada con pronóstico reservado. Según información difundida por El Doce.tv, no se especificaron las lesiones que presenta la joven.