El gremio La Fraternidad amenaza con un paro total de trenes para la semana próxima

El gremio espera una reunión el próximo lunes para evitar el conflicto

Una inminente huelga de trenes amenaza con paralizar el servicio ferroviario el próximo jueves, tras la advertencia pública del sindicato La Fraternidad, que reclama mejoras salariales ante lo que denomina una “inaceptable” oferta de recomposición del 1% para los haberes de enero. El conflicto, que aún podría resolverse si las compañías ferroviarias presentan una propuesta superadora el lunes en la mesa paritaria, se da en un contexto de creciente tensión entre el sector gremial y el Gobierno nacional por la discusión sobre condiciones laborales y la reforma que impulsa el Ejecutivo.

La decisión de avanzar con la medida de fuerza no está completamente definida. Fuentes sindicales consultadas por Noticias Argentinas coinciden en que el paro general solo se confirmará si este lunes no se concreta una mejora en el ofrecimiento salarial por parte de las empresas ferroviarias. De ser así, el sindicato formalizaría la convocatoria a través de un comunicado oficial, lo que afectaría a todos los servicios bajo su órbita desde el jueves 5 de febrero.

La semana pasada, La Fraternidad acordó para los trabajadores de empresas como FEPSA, NCA y FERROSUR una recomposición del 18% a abonar en tres tramos, con revisiones previstas para mediados de abril. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó a la totalidad de los empleados del sector y dejó abierto el reclamo para el grueso de los conductores de trenes.

El secretario general del gremio, Omar Maturano, defendió la demanda salarial y reiteró su rechazo a la reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei. En diálogo con Mundo Gremial, Maturano advirtió: “Perdimos aproximadamente un 35, 38 por ciento del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”. Además, remarcó que la lucha excede lo económico e incluye un reclamo por el deterioro del material rodante: “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”.

En sus declaraciones recientes, el dirigente sindical también cuestionó la falta de interlocutores estables en la Secretaría de Transporte: “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.

La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre pasado cuando las formaciones de las líneas Roca,Mitre,San Martín,Sarmiento,Urquiza y Belgrano Sur, que corren en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h, también por reclamos salariales y de otras condiciones laborales.

En aquel momento, la medida duró dos días hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

Otro paro podría afectar los vuelos

Un paro total anunciado por el gremio ATE ANAC amenaza con paralizar los aeropuertos de la Argentina a partir del lunes 2 de febrero, según informó el delegado gremial Marcelo Belelli. El conflicto surge en el contexto de la suspensión unilateral de un aumento salarial ya liquidado y la falta de pago de los haberes de enero, impactos que podrían provocar demoras e interrupciones en los vuelos incluso a partir de este sábado, cuando los trabajadores ingresaron en “asamblea permanente”.

En las últimas horas, el propio Belelli envió una carta al administrador de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, en la que remarca que los empleados llevan ya desde hoy esa modalidad de “asamblea permanente”, lo que puede complicar la operatoria aeroportuaria antes del lunes. En ese escrito, el dirigente remarcó: “Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”.

El alcance del paro presentado por ATE tiene carácter abarcativo: afectará durante 24 horas todos los servicios vinculados a la actividad aeroportuaria —como control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos— y, por ende, todos los vuelos comerciales en casi 30 terminales aéreas del país. Solo quedarán exceptuados los servicios estatales, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos para trasplantes, según anticipó Belelli a Infobae.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, formalizó el anuncio a través de la red social X, donde detalló: “El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS.” Además, enfatizó que el incremento figuraba en los recibos de sueldo, detectado mediante el sistema SARHA y que el paro será total a partir de las 00 h del lunes si no se acredita el pago adecuado: “Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”.

El documento gremial compartido por Belelli sostiene que las autoridades de la ANAC y de la Secretaría de Transporte —bajo la responsabilidad de Fernando Herrmann desde hace pocos días— y la Secretaría de Empleo Público son responsables directas por el retroceso en la liquidación del acuerdo salarial firmado. Belelli agregó: “No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”.

La controversia se desató luego de que, según la denuncia de ATE ANAC, el Gobierno dejara sin efecto el adicional por “racionamiento”, el cual ya había sido acordado y liquidado en los recibos de sueldo de enero. De acuerdo con la información consignada por Belelli, los trabajadores no saben cuándo percibirán sus salarios, lo que incrementa la incertidumbre en pleno recambio turístico.

Al ser consultada sobre el conflicto, un vocero de la Secretaría de Transporte nacional respondió a Infobae: “Nada por el momento”.