Sigue el calor en el AMBA, con viento intenso y alertas por tormentas en ocho provincias

El SMN indicó nubosidad variable para hoy, con una temperatura máxima de 30°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un jueves con nubosidad variable y mucho viento. Además, ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

El AMBA amaneció hoy con cielo despejado y neblinas, con una temperatura de 21℃. Según el organismo, la jornada mantendrá temperaturas elevadas, con una máxima prevista de 30℃, pero sin la alerta amarilla por temperaturas extremas de calor que azotó a la región en los últimos días. Para la mañana se espera un clima algo nublado, mientras que durante la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado. Por la noche, el pronóstico indica persistencia de nubosidad parcial.

El pronóstico extendido del AMBA

El organismo nacional detalló que la probabilidad de precipitaciones para hoy es nula en todos los tramos del día. El viento soplará del sudeste en la mañana, con velocidades entre 7 y 12 km/h, y luego rotará al este, intensificándose en la tarde y la noche hasta alcanzar ráfagas de 42 a 50 km/h en los momentos de mayor intensidad.

La tendencia para los próximos días señala un periodo sostenido de temperaturas altas en la región. Para el viernes 30, el organismo prevé condiciones similares: mínima de 23°C y máxima de 29°C. El cielo se presentará mayormente nublado, con leves chances de precipitaciones hacia la tarde y la noche, donde la probabilidad se ubica entre 0 y 10%. Los vientos soplarán del este y sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El inicio del fin de semana mantendrá la tendencia. El sábado 31 y el domingo 1 de febrero se esperan máximas de 31°C y mínimas de 22°C. El pronóstico señala días parcialmente nublados, sin registros de lluvias, y vientos de intensidad moderada. El viento oscilará entre 23 y 31 km/h, con predominancia de dirección este y sudeste.

El Servicio Meteorológico Nacional remarcó en su informe que las condiciones de estabilidad y altas temperaturas persistirán durante todo el periodo, con escasa variabilidad térmica entre jornadas. La ausencia de lluvias relevantes y la presencia de brisas moderadas configuran un panorama de verano típico para la región.

Las alertas por tormentas en el norte del país

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas. En este tipo de situaciones, el organismo recomienda:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El centro del país cuenta con alerta roja por temperaturas extremas cálidas

Por otro lado, el sur de la provincia de Buenos Aires, oeste de Chubut, gran parte de Río Negro, sur de Neuquén, oeste de Entre Ríos, norte de Corrientes y Misiones cuentan con alertas amarillas por temperaturas extremas de calor. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud y pueden afectar a los grupo de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En tanto, en el centro y suroeste de Corrientes la alerta es de color naranja, por lo cual la incidencia en dichos grupos es más alto. Y en el oeste de La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén asciende a alerta roja, que incide en la salud de todas las personas, incluso de las saludables. Por lo cual, para combatir el calor se aconseja:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.