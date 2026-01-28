Una adolescente con autismo recibió una salvaje agresión en patota en un corso de Morón

Una adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve sufrió una salvaje agresión a la salida de un corso en la localidad bonaerense de Morón durante la madrugada del domingo. La menor de 14 años terminó internada y su familia denunció que era víctima de bullying por parte de las agresoras.

La víctima fue identificada como Quimey, de 14 años, que vivía en el barrio 20 de junio en la mencionada localidad en el oeste del Conurbano. Su mamá, Valeria Núñez, realizó un descargo en redes sociales donde compartió las imágenes de cómo quedó la menor, que debió ser internada.

El ataque se produjo a la salida del corso que se reúne en las calles Patagones y Charcas. Quimey había asistido con sus dos hermanos y su cuñada, pero en un momento quedó con el más chico. Allí fue cuando se cruzó con este grupo de chicas que la invitaron a pelear. En ese momento, las agresoras la rodearon, la tumbaron al suelo y comenzaron a golpearla reiteradamente, incluso cuando ya no podía defenderse. El video que circuló masivamente dejó en evidencia la gravedad de la situación y el desamparo en que quedó la adolescente.

La menor tuvo que ser trasladada al Hospital Posadas y solo sufrió politraumatismos

Según se puede observar en las imágenes que encabezan esta nota, el grupo atacó a la niña cuando estaba sola y le pegó en el piso. Toda la secuencia quedó grabada por un video, del que se escucha un “Dale Mia, dale”, arengando la brutal agresión.

En el posteo que publicó en sus redes sociales, la mamá de la menor sostuvo que "fue golpeada por un grupo de más de 5 chicas", del que aseguró que dos son mayores de edad. Justamente, comentó que las agresiones comenzaron cuando se enteraron de que la niña asistió a una escuela especial: “Empezó a sufrir bullying constante y discriminación hacia ella", señaló.

“Todo el tiempo se referían a ella ‘discapacitada’, ‘tontita’, ‘anda a la escuela especial’ y muchas agresiones más. Así como también muchos comentarios en Instagram riéndose de ella”, expresó la madre en Facebook.

Quimey era víctima de bullying por parte de las agresoras

En el momento del ataque, el hermano de Quimey intentó intervenir para evitar la golpiza, pero fue empujado y apartado por las integrantes del grupo agresor. Los familiares señalaron que la adolescente quedó inconsciente y comenzó a convulsionar en el piso, mientras el grupo se retiraba del lugar, dejando a la víctima indefensa.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a Quimey al Hospital Posadas, ya que el hospital municipal no dispone de equipamiento para estudios complejos. Allí fue ingresada a las 5:30 y permaneció más de catorce horas en observación. El parte médico consignó politraumatismos y se le realizaron tomografías, ecografías, radiografías y análisis de sangre para descartar lesiones internas. De acuerdo al informe de la madre, la joven no sufrió secuelas físicas graves, aunque permanece con ataques de pánico y episodios de miedo tras la agresión.

La mamá Quimey realizó un descargo en sus redes sociales: "Gracias a Dios mi hija no tuvo nada, solo politraumatismos"

Valeria Núñez, en su publicación, exigió justicia y visibilización para el caso de su hija. Aclaró que ya se realizó la denuncia policial y Quimey logró reconocer a cinco de las agresoras, aunque la familia sospecha que hubo más involucradas. “La denuncia está hecha, pero quiero que esto se conozca porque estoy cansada de la discriminación, bullying y burlass constantes que recibe Quimey”, puntualizó la madre en el posteo en el que también compartió fotos de la menor en su estadía en el nosocomio.

Además, reclamó el cese de la discriminación, el bullying y las burlas que recibe su hija de manera sistemática. “No quiero que haya un Fernando Báez más y quiero que esto se conozca”, expresó en su descargo.

Por lo pronto, se está trabajando para identificar a las agresoras. Su mamá radicó la denuncia en la comisaría 4° de Morón y se presentó también ante la Fiscalía para que la causa avance.