Rescataron a un nene con el tobillo lesionado en un sendero de San Martín de los Andes

La Comisión de Auxilio de San Martín de los Andes desplegó un operativo nocturno con bomberos y otras fuerzas para asistir a personas extraviadas en Laguna la Kika (CAX)

La Comisión de Auxilio de San Martín de los Andes (CAX) activó un operativo de rescate tras recibir un llamado a las 21 de la guardia de los Bomberos voluntarios de la misma ciudad patagónica. La solicitud de asistencia se originó por el extravío de dos personas, un adulto y un menor, en el sendero bajo de Laguna la Kika.

Un primer grupo de rescatistas salió de inmediato hacia la zona para evaluar la situación. Durante el trayecto, el adulto logró descender por sus propios medios, mientras que el menor, tras una caída, sufrió una lesión en el tobillo que le impidió continuar, informó la misma CAX en un comunicado oficial compartido a través de sus redes sociales.

El joven quedó en un sector de terreno técnico y suelto, situación que complicó su rescate. El episodio ocurrió el martes pasado.

Diversas instituciones, entre ellas bomberos voluntarios y comisarías locales, participaron de manera coordinada en la operación de rescate (CAX)

El equipo de la CAX procedió a inmovilizar el tobillo del menor, brindando contención y apoyo en el lugar. La evacuación se llevó a cabo mediante técnicas de rescate vertical, una acción imprescindible debido a las características del terreno y a la imposibilidad del menor de desplazarse por sí mismo.

El operativo contó con la colaboración de distintas instituciones: bomberos voluntarios San Martín de los Andes, Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Protección Civil, Comisaría Chacra 30 y Comisaría 43 Barrio Arenal.

Tras un trabajo conjunto y coordinado, la intervención concluyó a las 23:30, logrando poner a salvo a los involucrados y restablecer la tranquilidad en la zona.

Una mujer se deslizó por una cascada, sufrió un golpe en la cabeza y murió

El operativo de rescate en cascada Frey se dificultó por el acceso sólo posible en embarcación y condiciones climáticas adversas, culminando en la madrugada

Un hecho fatal sacudió a la ciudad de Bariloche durante la temporada estival tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima se encontraba en una cascada y, al intentar deslizarse sobre las piedras a modo de tobogán, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que resultó letal.

Las autoridades del parque informaron que el episodio ocurrió el lunes por la tarde en la cascada Frey, situada al final del brazo Tristeza. La mujer había arribado en una embarcación privada junto a un grupo de acompañantes.

Identificada como Silvana Garibaldi, de aproximadamente 50 años y proveniente de Pilar, la víctima sufrió el accidente poco antes de las 19:30. Garibaldi se golpeó en una zona rocosa y cayó al agua.

Los testigos se lanzaron para ayudarla, lograron sacarla de inmediato e intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron restablecer sus signos vitales. Al llegar los equipos de emergencia, Garibaldi ya no respondía.

El operativo de rescate se puso en marcha de forma urgente tras la denuncia recibida a las 19:24. Intervinieron guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Se dio aviso a la Fiscalía correspondiente para la intervención judicial.

La víctima, identificada como Silvana Garibaldi de Pilar, fue auxiliada sin éxito por acompañantes y servicios de emergencia tras el accidente en la cascada Frey

El acceso complicado a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse tras varias horas de navegación, dificultó las tareas de rescate. El operativo terminó cerca de la 1 del martes, cuando lograron retirar el cuerpo de la zona montañosa y llevarlo hasta el lago Nahuel Huapi, desde donde continuaron por vía acuática hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias pertinentes y dispuso el traslado a la morgue.

La cascada Frey es un sitio de difícil acceso, solo alcanzable por embarcación particular y tras un recorrido extenso, condicionado por el clima. A pesar del atractivo del lugar, las autoridades han advertido reiteradamente que está estrictamente prohibido descender por la cascada como si fuera un tobogán, debido al peligro que representan las rocas y la fuerza del agua, factores que ya han ocasionado incidentes en el pasado.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un comunicado donde expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su apoyo a los allegados de la víctima.