Continúa la ola de calor en el AMBA: cómo sigue el tiempo y qué provincias están bajo alerta

El SMN anticipó condiciones estables en CABA y el conurbano, con registros térmicos elevados, mientras rigen advertencias por tormentas y calor extremo en distintas regiones del país

El SMN determinó que la temperatura no superará los 30°C (Foto: iStock)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas elevadas y con nubes en el cielo, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

El reporte indicó una temperatura de 21℃ para el inicio de esta jornada. En la actualidad, el AMBA permanece mayormente nublado, situación que se mantiene durante la tarde, mientras que por la noche se prevé un cielo parcialmente nublado. El viento sopla desde el sudeste a 8 km/h, con una visibilidad estimada en 10 kilómetros.

El pronóstico extendido para el AMBA

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy una temperatura mínima de 21℃ y una máxima de 30℃. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 0 y 10% durante la mañana, y desciende a 0% para la tarde y la noche.

Para mañana, la temperatura se ubicará entre los 23°C y los 30°C, con un firmamento parcialmente nublado durante todo el jueves. Con vientos del este, a la noche habrá ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En cambio, para el viernes no se esperan ráfagas y sí un aumento de la nubosidad, que será mayor. Y con una muy baja chance de precipitaciones del 10% para la tarde y la noche.

El fin de semana contará con condiciones similares y estables. El sábado y el domingo tendrán cielos mayormente nublados, mientras que el mercurio estará entre los 31°C de máxima y los 22°C de mínima. Y sin chances de lluvias.

Esta información, proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, permite anticipar una jornada estable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin eventos meteorológicos adversos previstos a corto plazo.

Las alertas por tormentas en
Las alertas por tormentas en el centro y norte del país

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que Jujuy, este de Salta, Tucumán, gran parte de Catamarca, este de Córdoba, oeste de Santa Fe, noreste de Corrientes y sur de Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas. En estos casos, el organismo climatológico recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las alertas por temperaturas extremas
Las alertas por temperaturas extremas cálidas en el país

A su vez, las localidades bonaerenses que rodean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran bajo alerta naranja por temperatura extrema de calor. Estas tienen un efecto moderado a alto en la salud y “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo". También gran parte de la provincia de Buenos Aires y Corrientes, oeste de La Pampa, este de Neuquén y oeste de Río Negro están bajo alerta amarilla, que corresponde a efectos leves a moderados en la salud.

Ante este escenario, el SMN pide:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

