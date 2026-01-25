Rescataron en Córdoba a un ejemplar de cóndor andino

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves voladoras más grandes del mundo

Un operativo coordinado de rescate logró salvar a un cóndor andino en la localidad cordobesa de Achiras, después de que el ave fuera encontrada con “imposibilidad evidente para levantar vuelo”, según confirmó la Policía provincial. El ejemplar fue trasladado a la reserva Tatú Carreta para su rehabilitación, en un procedimiento que involucró a efectivos de la Patrulla Rural Suroeste y Policía Ambiental.

La intervención se activó gracias al aviso de un hombre de 38 años, propietario del campo donde apareció el ave en problemas. Los equipos policiales llegaron al lugar tras recibir la notificación y resguardaron al animal, llevando a cabo una evaluación en la que “constataron su imposibilidad de vuelo por problemas en sus alas”, de acuerdo al parte divulgado por la fuerza.

El cóndor fue transportado de inmediato al Centro de Rehabilitación Animal de Tatú Carreta. Según indicaron desde la Policía, “el ave recibirá atención veterinaria especializada para lograr su recuperación y también para que pronto pueda regresar a su hábitat natural”. Esta atención especializada apunta a devolverle la capacidad de vuelo y asegurar su reintroducción al entorno correspondiente.

El cóndor andino, luego de ser rescatado (Policía de Córdoba)

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves voladoras más grandes del mundo, con una envergadura superior a los tres metros. La especie habita la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina y Chile, y desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico de la región. Su plumaje negro, el collar blanco y las marcas en las alas lo identifican fácilmente, mientras que su imagen representa un símbolo nacional en varios países sudamericanos.

Actualmente, el cóndor andino enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, el envenenamiento por consumir carroña contaminada, la caza furtiva y las colisiones con tendidos eléctricos. Organizaciones conservacionistas advierten que la población está en retroceso, especialmente en países como Perú, donde la especie se considera en “peligro crítico”. Diversos programas buscan proteger a este emblema andino mediante censos, educación ambiental y centros de conservación.

El chimango, después de ser rescatado y evaluado (Policía de Córdoba)

Durante la jornada, la fuerza policial cordobesa también rescató a un ejemplar de chimango, que también contaba con dificultades para volar. La actuación fue coordinada entre un vecino y personal policial, en el country Las Delicias, en la ciudad de Córdoba. La alerta la emitió el periodista de Canal 12 Jorge Cuadrado, quien detectó al ave en el ingreso al barrio privado.

Cuadrado narró que, tras identificar la incapacidad del animal para desplazarse, decidió contener personalmente al chimango. Agentes de la División Patrulla Rural se trasladaron a Las Delicias pasadas las 13.

El personal policial explicó que, dado el cuadro clínico que presentaba el chimango, optaron por dejarlo bajo el resguardo de la División Patrulla Ambiental con el objetivo de iniciar un proceso de evaluación veterinaria. “El mismo evidenciaba una lesión en una de sus alas, motivo por el cual fue puesto a resguardo para su evaluación y posterior recuperación”, concluyeron desde la fuerza especializada.

Los chimangos se adaptaron a vivir en ciudades. Son muy curiosos y no tienen miedo frente a los humanos (Wikipedia Archivo)

El chimango (Milvago chimango) es un ave rapaz de tamaño mediano que habita principalmente en el sur de Sudamérica, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Pertenece a la familia de los halcones y se reconoce por su silueta estilizada, plumaje marrón claro y su adaptabilidad a variados ambientes, desde campos abiertos hasta áreas urbanas. El chimango cumple una función ecológica relevante como controlador de plagas y limpiador natural, ya que se alimenta de insectos, carroña y pequeños animales.

De carácter oportunista, el chimango se adapta a la presencia humana y puede observarse con frecuencia en ciudades y zonas rurales, posado en postes o volando bajo en busca de alimento. Su capacidad de adaptación y su dieta variada le han permitido mantener poblaciones estables, por lo que no se considera una especie en riesgo.

Rescate de una bandada de loros habladores en Jujuy

La bandada de loros habladores (Amazona Aestiva), al momento de su rescate (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy)

El miércoles pasado, Gendarmería Nacional y el Ministerio de Ambiente de Jujuy rescataron 13 ejemplares de loro hablador en la Ruta Nacional 34, como parte de un operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Los animales fueron trasladados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), donde especialistas veterinarios iniciaron su recuperación y evaluación clínica.

Fuentes del operativo confirmaron a Infobae que el operativo se activó durante un control de rutina, cuando el personal advirtió que las aves viajaban en un vehículo particular, situación que violó todas las normativas de protección de fauna silvestre vigentes.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy recordaron que la tenencia y venta de fauna silvestre está prohibida, ya que causa daños a los animales y a los ecosistemas. El objetivo es que los loros, tras su rehabilitación, puedan regresar a su hábitat natural.