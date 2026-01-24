Video: el dramático rescate de un pescador arrastrado por la corriente en Las Toninas

Un pescador fue arrastrado mar adentro por la fuerte corriente (Video: FM La Marea)

Un pescador fue protagonista de un dramático rescate en la mañana de este viernes en la zona de escolleras de la localidad costera de Las Toninas, cuando una corriente lo arrastró mar adentro mientras pescaba junto a un amigo.

Todo quedó registrado en un video que muestra el pedido desesperado de ayuda y la intervención de una guardavidas fuera de horario. El hecho ocurrió cerca de las 8.45, en las inmediaciones de las calles 14 y 18, antes del inicio oficial de la jornada de guardavidas, según informaron medios locales.

Las primeras versiones periodísticas indicaban que la persona rescatada era una mujer, pero la hija del hombre herido en el operativo aclaró que en realidad se trataba de dos pescadores, Abel y su padre, que estaban juntos en la escollera.

“Ellos no se fueron a pescar lejos, estaban pescando normalmente y Abel se fue a la orilla al lado de las piedras a buscar unos pescados y en un segundo se lo empezó a llevar la corriente“, relató la joven ante las versiones iniciales.

Y continuó: “Mi papá quiso ir a ayudarlo, pero se resbaló con el verdín de las piedras, cayó en un pozo y se lastimó. Entonces, empezó a pedir ayuda porque él casi no podía moverse. Eso fue lo que pasó. Lo aclaro para que no se digan rumores falsos”.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, se observa a uno de los pescadores herido y sangrando, apoyado sobre las rocas cubiertas de verdín, pidiendo auxilio para su compañero que era arrastrado por la corriente.

“¡Ayuda!”, gritaba el hombre, mientras se veía a Abel luchando contra la fuerza del mar, lejos de la orilla. Otro hombre se metió al agua para asistirlo, y luego una guardavidas ingresó con un torpedo de rescate.

“¡Ahí va Abel! ¡Allá está!”, seguía gritando el pescador herido, hasta que en un momento el testigo que grababa la situación expresó: “Ahí lo agarró, qué bueno”.

Un testigo filmó la situación con su teléfono celular

El video muestra la peligrosidad de la zona de escolleras, donde las rocas mojadas y el verdín generan un riesgo alto de accidentes. De hecho, sobre el final de la escena, el hombre herido dice: “Cuando caí, no me podía ni mover”. También contó que a Abel lo arrastró la corriente de un instante a otro: “Estaba ahí, fue un segundo”.

El rescate se produjo fuera del horario habitual de cobertura de los guardavidas, que comienza a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 20.

Según informó la Municipalidad del Partido de La Costa, el operativo de seguridad en playa para la temporada de verano cuenta con 630 guardavidas distribuidos en 240 puestos de vigilancia a lo largo del distrito.

Desde el municipio recordaron que es fundamental bañarse únicamente en zonas habilitadas y cubiertas por guardavidas, respetar el código de banderas y no acercarse a las escolleras, ya que representan un alto riesgo tanto dentro como fuera del agua.

Las autoridades también recomiendan evitar ingresar al mar fuera del horario de cobertura y prestar atención a las indicaciones de los guardavidas.