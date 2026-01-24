Sociedad

Video: el dramático rescate de un pescador arrastrado por la corriente en Las Toninas

Sucedió este viernes en la zona de la escollera, cuando dos hombres pescaban y uno de ellos fue llevado mar adentro por la fuerza de la correntada. Fue clave la intervención de una guardavidas fuera de su horario

Guardar
Un pescador fue arrastrado mar adentro por la fuerte corriente (Video: FM La Marea)

Un pescador fue protagonista de un dramático rescate en la mañana de este viernes en la zona de escolleras de la localidad costera de Las Toninas, cuando una corriente lo arrastró mar adentro mientras pescaba junto a un amigo.

Todo quedó registrado en un video que muestra el pedido desesperado de ayuda y la intervención de una guardavidas fuera de horario. El hecho ocurrió cerca de las 8.45, en las inmediaciones de las calles 14 y 18, antes del inicio oficial de la jornada de guardavidas, según informaron medios locales.

Las primeras versiones periodísticas indicaban que la persona rescatada era una mujer, pero la hija del hombre herido en el operativo aclaró que en realidad se trataba de dos pescadores, Abel y su padre, que estaban juntos en la escollera.

“Ellos no se fueron a pescar lejos, estaban pescando normalmente y Abel se fue a la orilla al lado de las piedras a buscar unos pescados y en un segundo se lo empezó a llevar la corriente“, relató la joven ante las versiones iniciales.

Y continuó: “Mi papá quiso ir a ayudarlo, pero se resbaló con el verdín de las piedras, cayó en un pozo y se lastimó. Entonces, empezó a pedir ayuda porque él casi no podía moverse. Eso fue lo que pasó. Lo aclaro para que no se digan rumores falsos”.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, se observa a uno de los pescadores herido y sangrando, apoyado sobre las rocas cubiertas de verdín, pidiendo auxilio para su compañero que era arrastrado por la corriente.

“¡Ayuda!”, gritaba el hombre, mientras se veía a Abel luchando contra la fuerza del mar, lejos de la orilla. Otro hombre se metió al agua para asistirlo, y luego una guardavidas ingresó con un torpedo de rescate.

“¡Ahí va Abel! ¡Allá está!”, seguía gritando el pescador herido, hasta que en un momento el testigo que grababa la situación expresó: “Ahí lo agarró, qué bueno”.

Un testigo filmó la situación
Un testigo filmó la situación con su teléfono celular

El video muestra la peligrosidad de la zona de escolleras, donde las rocas mojadas y el verdín generan un riesgo alto de accidentes. De hecho, sobre el final de la escena, el hombre herido dice: “Cuando caí, no me podía ni mover”. También contó que a Abel lo arrastró la corriente de un instante a otro: “Estaba ahí, fue un segundo”.

El rescate se produjo fuera del horario habitual de cobertura de los guardavidas, que comienza a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 20.

Según informó la Municipalidad del Partido de La Costa, el operativo de seguridad en playa para la temporada de verano cuenta con 630 guardavidas distribuidos en 240 puestos de vigilancia a lo largo del distrito.

Desde el municipio recordaron que es fundamental bañarse únicamente en zonas habilitadas y cubiertas por guardavidas, respetar el código de banderas y no acercarse a las escolleras, ya que representan un alto riesgo tanto dentro como fuera del agua.

Las autoridades también recomiendan evitar ingresar al mar fuera del horario de cobertura y prestar atención a las indicaciones de los guardavidas.

Temas Relacionados

Las ToninasPartido de La CostaRescateGuardavidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a la madre de la adolescente acusada del crimen de Jeremías Monzón

El fiscal a cargo del caso sospecha que tuvo participación en el homicidio del chico de 15 años

Detuvieron a la madre de

Incendios: Nacho Torres le pidió al Gobierno que evalúe remover a las autoridades del Parque Los Alerces

A través de la Cámara de Turismo de Chubut, el gobernador envió la solicitud y acusó negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiencia en la conducción operativa y comunicación inadecuada

Incendios: Nacho Torres le pidió

Un joven de 22 años chocó su moto contra un colectivo, la Policía lo notó nervioso y le encontró cocaína

El motociclista fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la fiscalía especializada. Portaba 14 envoltorios con droga

Un joven de 22 años

Así fue el dramático operativo para asistir a una embarazada que había quedado sola y encerrada en su casa cuando rompió bolsa

La policía tuvo que trepar una reja, romper una persiana y sacar una ventana para que los médicos pudieran ingresar al domicilio. La bebé y la madre están bien de salud. Ocurrió en Mar del Plata

Así fue el dramático operativo

Se incendió Paulín, un histórico bar notable porteño: seis personas fueron asistidas

El fuego se generó en la cocina y tomó una estructura de madera. Ninguno de los afectados requirió traslado a un hospital

Se incendió Paulín, un histórico
DEPORTES
Tras la victoria de Lanús

Tras la victoria de Lanús ante San Lorenzo, el Talleres de Tevez recibe a Newell’s por el Torneo Apertura

Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda por la primera fecha del Torneo Apertura

La hija de una leyenda de la NBA se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo: el millonario salario que recibirá

Guillermo Barros Schelotto reveló los motivos de la ausencia de Maher Carrizo en el triunfo de Vélez ante Instituto

Las fotos de los looks de Lewis Hamilton y Canelo Álvarez en la Semana de la Moda Masculina en París

TELESHOW
Lali se quebró hasta las

Lali se quebró hasta las lágrimas al hablar con los chicos de la Fundación Sí: “Uno cumple sus sueños porque otros te ayudan”

Gastón Gaudio y Helena Ayerza esperan a una hija: las fotos del cuarto mes de embarazo

Flor de la V regresó al teatro en Sex y una frase de su monólogo generó polémica

“No puedo hablar”: la decisión que tomó Evangelina Anderson tras su operación en las cuerdas vocales

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Haití: el Consejo

Crisis en Haití: el Consejo de Transición inició el proceso para destituir a su primer ministro a dos semanas de dejar el poder

Crisis en Cuba: el fin del petróleo venezolano provoca largas filas en las estaciones de servicio de la isla

Provea exigió la derogación del estado de conmoción en Venezuela al advertir que consolida el esquema de represión

Irán reconoció que mató a más de 2.400 civiles durante la represión de las protestas iniciadas a fines de diciembre

La ONU denunció la brutal represión del régimen de Irán y exigió el fin de la violencia contra los manifestantes