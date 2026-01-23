Un colectivo urbano agregó un nuevo recorrido que conecta la Ciudad de Buenos Aires de norte a sur

La línea 42 sumó el ramal C, que conecta gran parte de CABA

A partir de ayer, jueves, un nuevo ramal de colectivo permite que vecinos y pasajeros puedan realizar una conexión directa en la Ciudad de Buenos Aires de norte a sur, y viceversa. Según se informó de manera oficial, el nuevo ramal C de la línea 42 funciona desde las 5.30 hasta las 22, y beneficiará a más de 30 mil usuarios diariamente.

La cabecera sur fue ubicada en la intersección de Avenida Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, en el barrio Espora de Nueva Pompeya, mientras que el extremo norte desemboca en Núñez, precisamente en el Parque de los Niños, un espacio verde de 32 hectáreas, punto frecuente de actividades recreativas, situado en el límite entre CABA y Vicente López.

Detalle del recorrido en la zona sur de CABA de la línea 42 (GCBA)

Según detalló el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires el recorrido atraviesa barrios destacados como Parque Chacabuco, Caballito, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Belgrano, que permitirá a los usuarios desplazarse por sectores clave de la ciudad en un solo trayecto.

Además, la nueva traza se suma a un proceso de mejoras en la conectividad: el ramal B, de la misma línea 42, también llega hasta Ciudad Universitaria y desde ahora compartirá cabecera y trayecto inicial en el barrio Espora, según confirmó el gobierno porteño.

El recorrido del nuevo ramal que abarca desde Nueva Pompeya hasta Núñez, ida y vuelta (GCBA)

Esta expansión se inserta en un contexto de ampliación de la red de colectivos. Hacia el cierre del año anterior, se inauguraron los ramales B y C de la línea 115, vinculando barrios como Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Almagro y San Nicolás, diversificando opciones para las necesidades de movilidad urbana.

Barrio Espora, en Nueva Pompeya, la cabecera sur del ramal C de la línea 42

Para quienes deseen recorrer la traza completa, el ramal C inicia en Espora, recorre avenidas principales como Amancio Alcorta, Sáenz, José María Moreno, Acoyte, Dorrego, Corrientes, Figueroa Alcorta y del Libertador, hasta conectar con el noroeste metropolitano. A su regreso, cubre las mismas arterias en sentido inverso, garantizando un nexo constante entre el sur y el norte de Buenos Aires.

El trayecto final en la zona norte de la Ciudad, que abarca el nuevo ramal de la línea 42 (GCBA)

Otra línea de colectivos llega a Aeroparque

Por otro lado, desde hace dos semanas, la línea 114 de colectivos extiende su recorrido y ofrece una nueva conexión directa entre Villa Devoto, Belgrano, Núñez y el Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires.

El ramal C de la línea 114 habilita paradas en barrios de alta densidad como Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Urquiza y Villa Devoto, atravesando las comunas 14, 13, 12 y 11. El trayecto desde el sector del Estacionamiento Sur del Aeroparque incluye avenidas emblemáticas como Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes, Figueroa Alcorta, Monroe y Chivilcoy, uniendo zonas residenciales y comerciales clave.

La línea 114, otro colectivo que llega al aeroparque metropolitano

El recorrido reformulado de la 114 se integra ahora con los ramales A y B, que ya vinculaban Barrancas de Belgrano y la Terminal de Ómnibus Puente de la Noria en Lomas de Zamora. En cuanto a frecuencias mínimas, el servicio estipula un máximo de 46 colectivos en operación y un piso de 36; el ramal A circula cada 8 minutos 30 segundos como máximo en hora pico, el B tiene intervalos de 17 a 23 minutos 30 segundos, y el C opera con frecuencias de 26 minutos 30 segundos a 35 minutos.

Hasta la fecha, ya se habían sumado ajustes similares en otras líneas: en 2023, las líneas 34 y 166 incorporaron el aeropuerto a sus recorridos, mientras que la línea 8 lo hizo en 2024, conectando con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.