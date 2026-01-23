Sociedad

Se incendió un reconocido café porteño: seis personas fueron asistidas

El fuego se generó en la cocina y tomó una estructura de madera. Ninguno de los afectados requirió traslado a un hospital

El SAME atendió a seis personas, ninguna fue trasladada

A las 15:30, Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo ante un incendio en reconocido local: el café Paulin, ubicado en Sarmiento 635, entre Florida y Maipú, dentro del barrio porteño de San Nicolás. El personal del establecimiento notificó a las autoridades sobre la presencia de humo en el sector de la cocina, lo que activó una rápida inspección por parte de las fuerzas de seguridad. Un total de seis personas tuvieron que ser atendidas.

Según el reporte oficial, en primera instancia el foco del incendio se localizó en el primer piso del inmueble, en un ambiente de aproximadamente 2 por 2 metros destinado a cocina.

Luego el fuego se extendió sobre una superficie de 18 metros de largo por 4 de ancho y 3 de alto en el mismo primer piso. Las llamas afectaron la estructura de madera y varios artefactos de cocina, aunque la situación fue rápidamente dominada por el personal interviniente. No se registraron víctimas.

El equipo de Bomberos de la Ciudad intervino con una línea de 38 mm para controlar las llamas, que habían invadido el sector y generado una densa acumulación de humo, conforme se desprende de la información recogida en el lugar.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó en el sitio para asistir a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, que se encontraban en el lugar. De acuerdo con el parte médico, cuatro de ellos recibieron oxígeno y fueron sometidos a control clínico en el mismo establecimiento, sin necesidad de traslado.

El café Paulin es reconocido en la zona por sus sándwiches. Además, en el último tiempo se viralizó la forma en la que los lanzan a través de su barra. Esta forma de servir de los mozos, denominada por el mismo local como “platos voladores”, suele ser capturada en videos que circulan por las redes sociales.

Un monopatín eléctrico provocó un incendio en Belgrano

Vecinos del edificio afectado en Belgrano lograron controlar el incendio con baldes de agua antes de la llegada de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad

Un incendio ocurrido el último miércoles por la tarde en el cuarto piso de un edificio situado en Olazábal al 1400, entre Migueletes y Avenida del Libertador, provocó preocupación entre los vecinos del barrio porteño de Belgrano. El fuego tuvo su origen en un fallo de un monopatín eléctrico dentro de uno de los departamentos.

El hecho motivó la intervención de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y la evacuación preventiva de algunos habitantes, aunque no se reportaron personas con lesiones graves.

Según información de la Policía de la Ciudad, el incendio comenzó alrededor de las 17:00 en una vivienda ubicada en el cuarto piso de un edificio compuesto por planta baja y ocho niveles destinados a residencias familiares.

Al arribar al sitio, los bomberos verificaron que los propios residentes ya habían logrado apagar las llamas utilizando baldes con agua. El área afectada por el fuego fue de unos 0,5 metro, por 0,10 y 0,50 metros de altura sobre el monopatín.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), detalló TN, brindó asistencia a varias personas evacuadas, aunque ninguna necesitó atención urgente ni traslado a un hospital tras la evaluación en el lugar. El incidente tampoco ocasionó daños materiales significativos en el resto del inmueble.

Una vez confirmada la extinción total del fuego, la policía recabó información y se retiró del sitio. De acuerdo con TN, las autoridades estimaban que la circulación vial en la zona volvería a la normalidad poco después de las 18:00, tras haber sido suspendida temporalmente durante la intervención de los servicios de emergencia.

La acción inmediata de los propietarios y de los equipos de respuesta permitió controlar el incidente y evitar consecuencias mayores, sin que la vida cotidiana de los residentes de Belgrano sufriera alteraciones considerables.

