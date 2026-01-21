Un monopatín eléctrico provocó un incendio dentro de un edificio en Belgrano

No se registraron heridos de gravedad

Un incendio en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre Olazábal al 1400, entre Migueletes y Avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano, generó alarma este miércoles por la tarde. El fuego se originó por el desperfecto de un monopatín eléctrico dentro de uno de los departamentos.

El episodio movilizó a varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y derivó en la evacuación preventiva de algunos residentes, aunque el evento no dejó personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía de la Ciudad, el siniestro se produjo alrededor de las 17:00, en un departamento del cuarto piso de un edificio que cuenta con planta baja y ocho pisos destinados a viviendas familiares.

La rápida intervención de los dueños del departamento en Belgrano evitó daños mayores tras el incendio por el monopatín

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el incendio ya había sido extinguido por los propios dueños utilizando baldes con agua. El foco de fuego afectó una superficie de aproximadamente 0,5 metro, por 0,10 y 0,50 metros de alto sobre el monopatín.

TN detalló que el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a varias personas evacuadas. Sin embargo, ninguna de ellas requirió atención médica de urgencia ni traslado hospitalario, según la evaluación realizada en el lugar. El episodio no generó mayores consecuencias materiales en el resto del edificio.

Desde la Policía indicaron que, tras corroborar la correcta extinción del fuego, la guardia tomó datos y se retiró del lugar. En el mismo sentido, TN indicó que poco después de las 18:00 se esperaba que se normalizara la circulación en la zona, donde el tránsito permaneció interrumpido de forma preventiva durante la intervención de los servicios de emergencia.

La circulación en el barrio de Belgrano fue interrumpida temporalmente por el operativo de emergencia tras el incendio

La rápida acción tanto de los propietarios del departamento como de los equipos de respuesta permitió controlar la situación y evitar daños mayores. El incidente no alteró de manera significativa la rutina de los residentes y la circulación en el barrio porteño de Belgrano.

Se prendió fuego un galpón de mercadería en La Boca

Un incendio de gran intensidad iniciado en un depósito de mercadería en el barrio de La Boca generó un extenso despliegue de emergencia para controlar el fuego días atrás. Solo una persona necesitó atención médica en el lugar y acudieron cuatro dotaciones de bomberos para combatir las llamas.

El siniestro comenzó en un galpón situado sobre la avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre Carlos F. Melo e Irala, muy cerca de la desembocadura del Riachuelo y a pocas cuadras del estadio de Boca Juniors.

Fuentes del operativo detallaron que el incendio afectó un depósito de alrededor de 40 por 10 metros. Los bomberos actuaron para impedir que el fuego se propagara hacia un segundo galpón contiguo, utilizando dos líneas de 51 milímetros de los Bomberos de la Ciudad y tres de 38 milímetros de los Bomberos Voluntarios; el ataque se realizó desde el frente, el contrafrente y el interior del galpón.

El operativo contó con cinco dotaciones de bomberos, dos camiones cisterna y un puesto médico preventivo

El trabajo de los equipos de emergencia incluyó al menos cinco dotaciones de bomberos y el respaldo de dos camiones cisterna, que garantizaron el abastecimiento de agua en la zona. Las tareas se enfocaron en controlar el foco y evitar que las llamas avanzaran más allá del depósito inicial.

Para reforzar el operativo, se instaló un puesto médico preventivo y la brigada de emergencias mantuvo la alerta ante posibles complicaciones. El objetivo principal de los bomberos fue evitar que el incendio alcanzara un segundo galpón vecino, lo que habría agravado los daños estructurales y en el entorno.

En las tareas participaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento Boca de la Ciudad. También colaboraron la Policía y el SAME, encargados del control del área, la atención sanitaria y la prevención de incidentes entre los presentes.

Solo el personal de seguridad del lugar debió ser asistido, recibiendo atención en el puesto médico instalado cerca del galpón.