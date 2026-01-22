Sociedad

Continúa la alerta por crecidas en Salta: hay 300 familias afectadas y un paso fronterizo colapsado

Las autoridades asistieron a 156 familias de Tartagal con productos básicos, enviados a distintos parajes mediante 6 vuelos

Hubo chalanas utilizadas para el
Hubo chalanas utilizadas para el paso hacia Bolivia que se rompieron (Foto X: @BunkerBolivia)

La provincia de Salta enfrenta una situación crítica debido a las lluvias incesantes registradas en los últimos días que provocaron evacuaciones y mantienen una alerta debido a la crecida en los ríos Pilcomayo y Bermejo, considerada la más alta de la temporada.

La intensa caída de agua afectó a más de 300 familias en por lo menos 15 municipios, de acuerdo con lo que explicaron las autoridades provinciales, que trabajan en coordinación con funcionarios locales.

Hubo 15 municipios afectados (Foto
Hubo 15 municipios afectados (Foto X: @BunkerBolivia)

En el norte provincial, 156 familias rurales de Tartagal fueron asistidas mediante seis vuelos a parajes como Arenal, Paraíso, Pozo Nuevo, Tonono, Pacará, Bobadal, Encajonado y Escondido, al igual que en El Sauzal, confirmó Mario Mimessi, ministro de Desarrollo Social, en declaraciones recogidas por El Tribuno.

Los módulos distribuidos incluyeron alimentos, agua potable, chapas, camas, cuchetas, colchones, frazadas, ropa y calzado. Además de Tartagal, el operativo abarcó localidades del Valle de Lerma—Vaqueros, La Merced, Rosario de Lerma y La Caldera— y otros municipios como Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación, Mosconi, Río Piedras, Joaquín V. González, El Galpón, Metán, Ballivián, General Güemes y Campo Santo.

La crecida de los ríos
La crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo se mantiene en alerta (Foto X: @BunkerBolivia)

Mientras tanto, en la zona de Misión La Paz, el desborde del río Pilcomayo complicó a casi 60 familias, además de la escuela N° 4762 ubicada en el paraje Km II. De acuerdo con el mencionado portal de noticias, el río había ingresado a la ruta provincial 54, situación que afecta, por ejemplo, a comunidades como los wichi.

Las máquinas de Vialidad de la Provincia trabajaban en el lugar para reforzar los barrancos con piedras y materiales y así impedir el paso del agua. Sin embargo, las soluciones implementadas hasta el momento no habían logrado contener el avance del caudal, que superó tanto las defensas provisorias como un by-pass hidráulico instalado el año anterior por Recursos Hídricos.

Los efectivos del Ejército brindaron
Los efectivos del Ejército brindaron apoyo a la comunidad mediante el traslado de personas evacuadas por las inundaciones (Foto X: @MinDefensa_Ar)

El pronóstico elaborado por el Sistema de Alerta Temprana advirtió que el nivel de las aguas continuará en aumento durante la semana, según indicó ElTribuno. El reporte de este miércoles por la mañana indicaba un nivel de 6,63 metros en el puente Aruma en Bolivia, lo que representaba un incremento de 0,80 metros respecto al día anterior. El informe explicaba que estos valores anticipan altos riesgos de desbordes aguas abajo, tanto en Villamontes (Bolivia) como en territorio argentino.

Para el sector de Misión La Paz-Pozo Hondo, el nivel alcanzó 5,55 y luego bajó a 5,19, de acuerdo con lo registrado por el Gobierno de Paraguay. Para este jueves prevén que supere los 6 metros, lo que obligaría a una evacuación. “Se alerta a todas las poblaciones que se encuentran en zonas críticas por desbordes importantes durante el día de hoy hasta el fin de semana”, comunicó el SAT.

La crecida del río Bermejo trajo consecuencias sobre la frontera norte, donde el paso internacional entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) permanecía inhabilitado para el cruce por chalanas desde el martes. El intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, declaró que “el cruce hoy es peligroso por la cantidad de agua que trae el río, no se pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad”.

La imagen satelital del sitio
La imagen satelital del sitio Pilcomayo.net muestra las zonas afectadas y el último nivel del agua registrado en Misión La Paz

La suspensión del servicio afectó a cientos de personas, comerciantes y familias que dependen del flujo diario entre ambos países. Además, se reportaron daños materiales en embarcaciones y viviendas ribereñas debido a la fuerza de la corriente, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

Hubo largas filas de vehículos y peatones y demoras de varias horas, según reportó El Tribuno. Las autoridades de ambos países, en coordinación con la Prefectura Naval y personal de Gendarmería Nacional, restringieron el paso.

Alerta por lluvias

Para hoy, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fuertes chaparrones en los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Se prevén tormentas de variada intensidad con posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Se estima que los valores de lluvia acumulada alcanzarán los 40 milímetros, aunque podrían superarse en puntos específicos.

