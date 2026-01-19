Tras las intensas lluvias, las crecidas de los ríos en Salta dejaron rutas cortadas y calles anegadas

El corte en la RN 68, a la altura de Ampascachi (Video:Noticias Salta)

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia de Salta provocaron serias complicaciones en la Ruta Nacional 68 y la 51, debido a la crecida de los ríos.

En lo que respecta al primer corredor, la parte más afectada fue el tramo que conecta Coronel Moldes y La Viña, donde las tormentas generaron crecidas repentinas. Esto derivó en la presencia de agua y material sobre la calzada, obligando a los conductores a circular con extrema precaución y generando restricciones en diferentes sectores.

Además, se registraron demoras en el tránsito debido a que se trata de una ruta clave para la comunicación entre la ciudad de Salta, el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes, de acuerdo con lo reportado por el portal Qué pasa Salta.

Vialidad Nacional trabajó en el lugar brindando asistencia (Video: De frente salta)

Asimismo, Vialidad Nacional confirmó en un parte oficial que otros tramos de la autovía nacional estaban afectados. En La Merced – Sumalao, el agua sobre la ruta y los escurrimientos provenientes de zonas altas complicaban la transitabilidad, por lo que el personal del organismo debió monitorear permanentemente el espacio y señalizarlo.

En la zona de Ampascachi se reportaron vehículos varados debido a la crecida, calles anegadas y agua ingresando a las viviendas en el municipio de La Viña.

El organismo dispuso el corte total de tránsito en la Ruta Nacional 51, específicamente en la traza comprendida entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, por la acumulación de sedimentos y material sobre la calzada. Las zonas de El Mollar, Don Julio y La Berta eran las más afectadas.

La zona de El Mollar, sobre la Ruta Nacional 51, en el tramo Campo Quijano – San Antonio de los Cobres (Video De Frente Salta)

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias para distintas zonas de la provincia. De acuerdo con el informe y el mapa oficial, el área de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera se encuentra bajo alerta amarilla. En esta región se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones acumuladas entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

El centro y norte de la provincia, incluyendo la capital salteña, permanecen bajo alerta naranja. En este sector, además de la alta probabilidad de tormentas más severas, podría haber ráfagas superiores a los 90 km/h y abundante caída de agua, con acumulados previstos entre 80 y 120 milímetros.

El SMN mantiene una alerta naranja y amarilla para la mayor parte de la superficie de Salta

Evacuaciones en Corrientes por la crecida en el río Santa Lucía

Más de 200 personas debieron ser evacuadas este fin de semana en la localidad de San Roque debido a la crecida del río Santa Lucía. El fenómeno, que comenzó con el desborde del río hace diez días, llevó a que inicialmente unas 100 personas tuvieran que abandonar sus hogares. Con el correr de los días, la cifra de evacuados se incrementó y, según informaron las autoridades, ya son 263 los afectados que se encuentran distribuidos en albergues temporales. La situación se agrava ante la persistencia de lluvias y el pronóstico de nuevas tormentas, según informó Diario Época.

El intendente de San Roque, Raúl Pelozo, comunicó que el municipio, junto al gobierno de Corrientes y el Comité de Crisis, continúa con la asistencia a las familias damnificadas. Se coordinaron acciones para atender las necesidades básicas de los evacuados, quienes fueron alojados en la Asociación Vecinal de Saneamiento, el polideportivo comunal y un edificio municipal. Personal de Bomberos Voluntarios estuvo a cargo de las tareas de evacuación y asistencia en las zonas más afectadas, brindando apoyo logístico y traslado a los centros de resguardo.

Según el Comité de Crisis, el río ya superó los 3 metros de altura (Facebook: Walter Amarilla)

De acuerdo con la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega, se realizaron recorridas por los albergues para evaluar el estado de salud de los evacuados. Se entregaron módulos alimentarios y medicamentos, especialmente para personas con enfermedades crónicas. Las tareas de asistencia humanitaria se mantendrán mientras persista la emergencia, indicaron las autoridades.

El nivel del río se mantuvo estable en torno a los 3,40 metros, aunque el Comité de Crisis advirtió que podrían registrarse nuevas subas debido al pronóstico de lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para la región, con previsión de precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, ráfagas de viento y posible caída de granizo. El fenómeno meteorológico podría profundizar el impacto de las inundaciones y demorar el descenso del agua, que según estimaciones oficiales podría extenderse por un mes.

Uno de los puntos críticos identificados es el puente Santa Lucía, sobre la Ruta Nacional 118, en la zona de Paso Naranjito.