Un sismo de 4.4 puntos de magnitud se sintió en varias ciudades de Córdoba

El sismo de magnitud 4,9 tuvo su epicentro cerca de Deán Funes y se sintió en varias localidades de Córdoba (Foto: INPRES)

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se sintió en varias ciudades de la provincia de Córdoba este martes, apenas unos minutos después de las 20 horas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Ischilín al noroeste de la capital provincial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la profundidad del evento se estimó en 30 kilómetros, a las 20:07. Los residentes de la localidad de Deán Funes, ubicada a 21 kilómetros al oeste de donde fue el escenario principal, manifestaron que el movimiento fue “fuerte fuerte”. A 22 kilómetros del lugar, en Quilino, también reportaron una sensación de gran intensidad.

El área de impacto incluyó ciudades como Cruz del Eje (a 47 km del epicentro), donde la intensidad fue media; Jesús María (a 74 km), La Falda (a 76 km) y Río Ceballos (a 85 km). En Córdoba capital (a 114 km), el sismo se sintió un poco menos, al igual que en Cosquín y Alta Gracia; y muy débilmente en San Carlos Minas.

Según la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, el temblor se percibió en edificios de la ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del norte provincial. Algunos testigos describieron que el temblor estuvo acompañado de un sonido parecido a un trueno. Minutos después del evento principal, tras haber hecho una medición más puntual y revisar los datos del análisis, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) emitió un reporte posterior en el que atribuyó al evento una magnitud levemente superior, de 4.9 grados.

Se mantiene bajo observación la zona ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración ni personas heridas, aunque probablemente en viviendas y comercios de la zona del epicentro debe haberse producido la caída de objetos, como suele ocurrir en sismos de estas características.

Los gráficos oficiales muestran la propagación del sismo registrado a 21 kilómetros de profundidad (Foto: Volcanodiscovery)

Desplazamiento de un cerro en Chubut

Comodoro Rivadavia permanece bajo emergencia tras el colapso de la ladera sur del cerro Hermitte, que provocó el desplazamiento de tierra y la evacuación de más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado. El episodio, ocurrido en los primeros minutos del domingo, destruyó viviendas y provocó el corte de los servicios.

El Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la Emergencia Geológica y Urbanística en la zona afectada, una medida que incluye la evacuación priorizada, el cierre de perímetros y la implementación de un plan de contingencia dividido en cuatro fases. La asistencia y el control se concentraron en los barrios mencionados y en Los Tilos, donde se reporto el mayor impacto sobre la población y la infraestructura.

El doctor en Geología y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), José Paredes, explicó a Infobae que “toda la ladera sur del cerro Hermitte corresponde a un deslizamiento histórico, anterior incluso al desarrollo urbano de la zona”. Según Paredes, la principal causa del evento es la presencia de arcillas expansivas y formaciones de rocas deformadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la ladera ante lluvias o cambios bruscos de humedad.

El desplazamiento afectó casi 1.500 metros y, en los últimos días, movilizó casas, instalaciones y servicios hacia áreas bajas como la cancha de golf. Paredes recordó que Comodoro Rivadavia tiene antecedentes de inestabilidad con deslizamientos previos en el propio cerro, además en sectores como Caballerizas y Saavedra, con episodios que en 1995 y 2023 interrumpieron la ruta nacional 3. En 2017, las lluvias extremas también provocaron movimientos de tierra en otras áreas de la ciudad.

El geólogo advirtió que “el evento no está terminado, está teniendo lugar” y que se esperan nuevas reactivaciones, aunque probablemente de menor impacto. “Han quedado muchos sectores muy al límite, en condiciones muy precarias”, señaló. Paredes subrayó la necesidad de desalojar totalmente el área afectada y restringir el acceso, permitiendo solo tareas esenciales bajo supervisión, debido a la inestabilidad del terreno.

El desplazamiento se inició el 27 de diciembre y se mantuvo activo durante al menos veinte días, con los mayores movimientos registrados en los tres días previos a la evacuación masiva.