“Pensamos que nos moríamos”: el relato del influencer argentino Merakio que viajaba en el tren que descarriló en España

"Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos", declaró el influencer argentino, Merakio, que fue testigo del accidente ferroviario en España

El argentino Lucas Merayo, conocido en las redes como Merakio, fue uno de los pasajeros que viajaba en el tren que descarriló ayer, domingo, en España, un trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que, hasta el momento, se cobró la vida de 39 personas y decenas resultaron heridas.

En medio del operativo de emergencia desplegado por las autoridades, el influencer relató en primera persona lo que vivió y mostró la experiencia de otros sobrevivientes durante los minutos posteriores al siniestro.

Merakio relató en primera persona lo sucedido en España (Fuente: Instagram/Merakio)

“Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió Merakio en su primera publicación sobre la situación. El accidente, que se registró en el servicio de las 6.40 de la empresa Iryo, ocurrió cuando el tren que lo trasladaba invadió una vía contigua y fue alcanzado por otro convoy que cubría el trayecto Madrid–Huelva. Según la información proporcionada, ambos trenes terminaron fuera de los rieles. En una de las formaciones viajaban cerca de 300 pasajeros.

La magnitud del siniestro fue confirmada de forma oficial con al menos 39 muertos y más de 100 heridos, además de la suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante toda la jornada del lunes.

En otra publicación, Merakio señaló: “Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo, se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado”.

Merakio mostró en sus redes lo sucedido en el accidente ferroviario en España (Fuente: Instagram/Merakio)

En una segunda historia, amplió: “Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid. Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó. Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica”.

Para ofrecer tranquilidad, Merakio aclaró el estado de quienes lo acompañaban: “Estamos bien, no nos pasó nada”, compartió junto a la confirmación de que viajaba con su pareja, Vicky. El creador de contenido, con casi cinco años residiendo en Madrid, tiene un canal en el que relató su experiencia migratoria.

Tras el incidente, Merakio mostró la reacción de las autoridades (Fuente: Instagram/Merakio)

El accidente ocurrió antes de las 20. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 hacia Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, calificó de “raro y difícil de explicar”.

Según el último balance, además de las 39 víctimas fatales, hay 48 heridos hospitalizados. El año pasado, el Gobierno ya había reconocido ante una pregunta del Senado que el 5 de junio de 2025 que se produjeron dos incidencias técnicas en los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, provocadas por el contacto de una pieza metálica con el raíl debido a las altas temperaturas y por el fallo de una tarjeta de relés, ambas resueltas durante tareas de mantenimiento programado y sin comprometer la seguridad ferroviaria. Se trata del mismo tramo donde ocurrió el accidente fatal.

Por su lado, los reyes de España Felipe y Letizia, que se encuentran actualmente junto a sus hijas y la reina emérita en Atenas, para acudir al funeral de Irene de Grecia, se desplazarán mañana a Córdoba para acompañar a las víctimas. “Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo, y los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando a las víctimas. La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente“, explicó Letizia.

Por su parte, Felipe indicó: “Queríamos transmitir nuestra preocupación y consternación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz y con tantas víctimas. Y parece que todavía no han terminado las labores de rescate y hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno y el presidente de la junta, para ir conociendo los detalles desde anoche”.