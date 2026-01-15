Incendios en Chubut: el fuego en Puerto Patriada está contenido en un 85 por ciento

Las lluvias de ayer trajeron algo de sosiego al incesante trabajo de los bomberos de la zona (REUTERS/Matias Garay)

El día después de una media jornada atravesada por precipitaciones, el incendio forestal que comenzó el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, está contenido en un 85 % del perímetro, aunque persiste actividad en el 15 % restante.

Según el último informe emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), cuya dependencia es la Secretaría de Bosques, la superficie afectada alcanza las 11.970 hectáreas y aún se desconoce la causa del siniestro.

Durante la noche de ayer, la brigada nocturna empleó herramientas manuales y equipos de agua para controlar los focos activos, mientras que los medios aéreos se utilizaron a requerimiento del personal. El operativo cuenta con un total de 526 personas desplegadas en el área.

Las precipitaciones de ayer aliviaron un poco la dramática situación que se vive en Epuyén y alrededores. Hoy vuelven las ráfagas de viento de hasta 40 km/h (Servicio Meteorológico Nacional)

Para el día de hoy y durante los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones significativas. Esto, junto a la intensificación de las ráfagas de viento de hasta 40 km/h, mantiene elevado el riesgo de propagación del fuego.

Aunque la mayoría de las zonas no mostraron reactivaciones, desde el mediodía se registró nueva actividad en Bahía Las Percas – La Condorera, donde se encontraban 100 brigadistas apoyados por recursos aéreos, al mismo tiempo que se incrementó la intensidad del viento.

El reporte más reciente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en Chubut

Esta reactivación incluyó focos secundarios que cruzaron las fajas cortafuegos y mantuvieron ocupados a los equipos de emergencia mientras las condiciones climáticas lo permitieron.

Para la próxima jornada, los equipos de ETAC (Córdoba) inspeccionarán los sectores de El Coihue, Usina y Aserradero Franco con el objetivo de identificar puntos calientes y realizar enfriamientos, mientras el resto de los brigadistas concentrará su labor en Bahía Las Percas – Condorera utilizando herramientas manuales y equipos de agua.

Hasta el momento, el incendio ha dañado matorral, bosque implantado y nativo.

La palabra del gobernador Torres

El primer mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ratificó ayer que “el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas”.

Este resultado se alcanzó tras un operativo que involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo.

Ellos contaron con ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, interiorizándose acerca de los resultados diarios del operativo contra el fuego (@NachoTorresCH)

El trabajo en Chubut incluye una coordinación minuciosa entre numerosas instituciones como la Subsecretaría de Protección Ciudadana, los ministerios provinciales de Desarrollo Humano, Producción, Salud y Educación, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios.

También colaboran organismos como la Administración de Parques Nacionales (APN), el SPLIF de El Bolsón y Bariloche, el SPMF de Neuquén, el ETAC de Córdoba, Compañías Tierras del Sud y la Gendarmería Nacional.

El operativo movilizó una infraestructura diversa: camionetas, automóviles, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, furgones, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre los que destacan helicópteros con helibalde, aviones anfibios, cisterna y un avión hidrante capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

En el Parque Nacional Los Alerces, la lucha contra el fuego se realiza con la ayuda de tres helicópteros del Ejército Argentino, cuatro aviones hidrantes (dos contratados por APN y otros dos de la Agencia Federal de Emergencias), además del Boeing 737 provisto por la provincia. La vigilancia aérea, esencial para identificar nuevos focos de calor y ajustar las estrategias, se complementa con vuelos de drones que exploran los diferentes sectores del parque.

Los trabajos de control se distribuyen según la gravedad de los frentes activos, especialmente en áreas como Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes, Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso. Las autoridades mantienen restricciones viales en la Ruta 71, entre la Portada Norte y Quebrada del León, y recomiendan máxima precaución en el sector de Bahía Rosales por la actividad de vehículos de emergencia y vuelos en el helipuerto.