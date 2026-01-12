Sociedad

La escritora Alice Munro, el hombre que abusó de su hija y lo que ella admitió tras décadas de silencio: “Fue atroz no deshacerme de él”

La pareja de la Premio Nobel canadiense tocaba a la niña cuando ella no estaba. La autora se quedó con él y el padre de la chica no hizo nada

Guardar
Alice Munro y su hija
Alice Munro y su hija Andrea, cuando tenía la edad en que fue abusada. (Chad Hipolito/The Canadian Press vía AP, archivo)

La hija menor de Alice Munro, la escritora canadiense ganadora del premio Nobel de Literatura en 2013, fue víctima de abuso sexual infantil por parte de Gerald Fremlin, pareja de la escritora durante cuatro décadas. Este hecho, ocultado durante años dentro del entorno familiar, marcó de manera profunda la vida de Andrea Munro y de los otros miembros de la familia Munro.

Durante años, el intento de abordar el abuso sexual que sufrió Andrea encontró una barrera en la actitud de Alice Munro. Según contó Jenny a la prensa, cada conversación sobre el daño causado por Gerry terminaba en un silencio doloroso.

Andrea había plasmado su dolor en una carta: “Ella ama y protege a la persona más destructiva de mi vida”, expresó, evidenciando el impacto profundo de la negación materna.

Un fragmento de la carta
Un fragmento de la carta de Andrea Robin Skinner a Alice Munro

Pero en los últimos años de su vida la escritora sufrió de Alzheimer. Con la llegada de la enfermedad, Jenny notó que su madre dejó de aferrarse al pasado y a sus antiguos vínculos. “Empezó a perder ese gran terror a la verdad”, relató Jenny.

Según cuenta la revista The New Yorker, Jenny habló con su madre de esto en 2019. “Alice exhaló ruidosamente y murmuró por lo bajo: ‘Qué horrible’. Levantó la vista hacia Jenny y dijo: ‘Fue cruel de mi parte no deshacerme de él’.”

Jenny avanzó: “¿Te culpabas a ti misma y te odiabas, y pensabas que Andrea nunca volvería a quererte?”.

Munro dijo que no: “No, no creo que fuera eso. No sé por qué no lo hice.” Según narró Jenny, la escritora estaba sentada en una silla acolchada, llevaba un suéter con cremallera, y una manta de forro polar extendida sobre las piernas. Entonces, dijo con voz más alta, como si finalmente descubriera algo sólido: “Bueno, él me dijo que se mataría, por supuesto. Estaba en una situación desesperada.”

Pero la hija no se conformó: “Es una amenaza vacía, ¿no?”, le dijo. “¿Y si Andrea se hubiera matado? Muchas víctimas de abuso infantil lo hacen”. Entonces, contó la hija, Alice se llevó la mano a la frente. Parecía estar perdiendo el hilo emocional de la conversación. “¿Todavía piensa en eso?” preguntó.

book img

¿Quién te crees que eres?

$8,99 USD

Comprar
book img

Demasiada felicidad

$21,99 USD

Comprar
book img

Amistad de juventud

$5,99 USD

Comprar
book img

Demasiada felicidad

$7,99 USD

Comprar
book img

La vista desde Castle Rock

$6,99 USD

Comprar
book img

¿Quién te crees que eres?

$20,99 USD

Comprar

Un largo vínculo

Tras el divorcio de Munro, la autora inició una relación con Fremlin, un exgeógrafo que fue editor del Atlas Nacional de Canadá. La escritora comenzó una nueva vida en Clinton, Ontario, donde dependía de él tanto emocional como logísticamente. Andrea, por entonces una niña, quedó bajo este nuevo modelo de convivencia. Mientras tanto, sus hermanas mayores, Jenny y Sheila, llevaban estilos de vida más independientes en otras ciudades.

Los episodios de abuso sexual infantil sucedieron en el verano de 1976, cuando Andrea tenía nueve años. Mientras Alice Munro cuidaba a su padre enfermo, Fremlin compartió habitación con la niña, aprovechando la situación para cometer tocamientos y conductas sexuales inadecuadas, además de convencerla para que guardara silencio. Andrea fingía dormir ante los avances del agresor y fue sometida a situaciones sucesivas en las que Fremlin normalizaba la exposición y el contacto indebido.

La reacción inmediata de Andrea fue el silencio. La atmósfera en la casa, marcada por la dependencia emocional de su madre hacia Fremlin, generó miedo y la convicción de que revelar lo ocurrido pondría en peligro la estabilidad familiar.

Solo al regresar con su padre, Jim Munro, y su madrastra, Carole Sabiston, en Victoria, Columbia Británica, Andrea se atrevió a compartir, con cautela y temor, parte de lo sucedido. Carole intentó comprender la gravedad de los hechos, preguntando si hubo penetración, mientras la respuesta general en la familia osciló entre el silencio y la incredulidad.

Durante meses, la situación quedó relegada a un vacío doloroso. Carole Sabiston expresó: "Era una brecha horrible. Todos teníamos miedo de mencionarlo. No queríamos recordarle lo que ocurrió." El temor a provocar una crisis emocional en Alice Munro predominó, lo que impidió que la víctima informara a su madre sobre el abuso. En ese periodo, Jim Munro optó por evitar conflictos, prefiriendo que Andrea regresara con su madre y Fremlin en verano, aunque bajo supervisión de su hermana Sheila.

Los libros que le valieron
Los libros que le valieron el Premio Nobel a Alice Munro.

La comunicación sobre el abuso se transmitió lentamente. Jenny tuvo conocimiento de manera indirecta pero se enfrentó a negativas por parte de los adultos para abordar el tema con Alice Munro. Sheila cuestionó la actitud de su madre hacia Fremlin, sin atreverse a contar la verdadera razón de su inquietud. El miedo a las consecuencias y la sensación de no ser creída mantuvieron el secreto durante años.

Andrea recién hizo la denuncia legal cuando tenía 40 años y las pruebas fueron... las cartas que el propio Fremlin había mandado a la familia.

Las consecuencias emocionales para Andrea fueron profundas y persistieron por largo tiempo. Sufrió migrañas y desarrolló bulimia tras los episodios de abuso. En busca de ayuda, acudió a una psiquiatra pero optó por no mencionar el nombre de Fremlin, temiendo que su experiencia fuera utilizada como una justificación única para sus problemas. Dudaba en atribuir su malestar exclusivamente al abuso, por temor a una explicación “sencilla” de todo aquello que padecía.

La reacción de Alice Munro, cuando finalmente supo del abuso años después, estuvo marcada por una mezcla de incredulidad, evasión y dependencia hacia Fremlin. Inicialmente, negó el testimonio de su hija y protegió a su pareja. Ya en la vejez, surgieron algunas conversaciones en las que Munro mostró críticas hacia sí misma, aunque matizada por el olvido a causa del Alzheimer. Admitió: "Fue atroz de mi parte no deshacerme de él“, le dijo a Jenny. Para su hija, con el avance de la enfermedad, la escritora perdió el temor a enfrentar la verdad y el vínculo emocional que la ataba a Fremlin.

Jenny Munro, la hija de
Jenny Munro, la hija de Alice, cuando recibió el Premio Nobel en nombre de su madre, del rey Carlos Gustavo de Suecia.

Fremlin, por su parte, nunca reconoció el daño causado. En textos posteriores, minimizó la gravedad de sus actos y recurrió a justificaciones, restando importancia a las consecuencias para Andrea. Llegó a escribir: "No me siento irremediablemente degenerado por sentirme sexualmente excitado por una ninfa“, sugiriendo que la reacción familiar y social no era tan grave y que el daño era irrelevante.

La postura de minimización y justificación contribuyó al distanciamiento familiar. Andrea expresó que su madre protegía “a la persona más destructiva” de su vida. Por parte de sus hermanas y la madrastra, el miedo al conflicto y la imposibilidad de enfrentar sufrimientos ajenos mantuvieron un patrón de silencio y verdades a medias, perpetuado por el temor a deteriorar la imagen pública y familiar de Alice Munro.

Con el paso del tiempo y ante la acumulación de pruebas, la conversación sobre el abuso infantil fue abordada de manera más abierta entre algunos miembros de la familia. Sin embargo, las heridas emocionales perduraron. El vínculo entre Andrea y Alice Munro permaneció marcado por el reconocimiento tardío del daño y la dificultad de aceptarlo y repararlo en el seno de una familia admirada, pero atravesada por el dolor y el silencio.

A pesar de las revelaciones y búsquedas de ayuda, Andrea convivió durante años con el peso de la secuela emocional, sin sentir apoyo ni comprensión plena. El abuso, mantenido en secreto y apenas reconocido, impregnó su vida con una sensación persistente de vergüenza y reserva.

Temas Relacionados

Alice MunroAbuso sexual infantilGerald FremlinFamilia MunroSecuela emocionalClinton Ontario

Últimas Noticias

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

Ocurrió en la madrugada de este lunes en la seccional ubicada en Sarmiento al 4300. Dos de los evadidos fueron encontrados en domicilios linderos. El tercero, en tanto, fue detenido al bajar del techo de una casa

Fuga de presos en una

Churreros vs. vendedores de licuados: increíble pelea en el corazón de la playa de Mar Azul

El conflicto por los mejores lugares para vender marcó el último fin de semana con gritos y empujones. La respuesta del municipio

Churreros vs. vendedores de licuados:

Incendios en Chubut: extinguieron 22 de los 32 focos, pero el fuego sigue activo y hay casi 12 mil hectáreas afectadas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que más de dos tercios de los incendios forestales registrados en la provincia ya fueron controlados, mientras continúan los operativos en la zona cordillerana

Incendios en Chubut: extinguieron 22

La principal hipótesis que barajan los investigadores tras el asesinato de un peluquero argentino en México

A tres días del brutal crimen de Jonatan Emanuel Minucci en Tulum, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo apunta a un posible ajuste de cuentas

La principal hipótesis que barajan

Advertencia a conductores argentinos: la policía brasileña endureció los controles en las rutas y aumentó las multas

La temporada turística en el sur de Brasil recién arranca y la Policía Rodoviaria Federal (PRF) reportó que en la zona de Florianópolis y Porto Alegre hubo 20 accidentes graves en los que estuvieron involucrados vehículos extranjeros, varios de ellos argentinos

Advertencia a conductores argentinos: la
DEPORTES
Luke y Tom Stoltman: cómo

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

El comentario de Franco Colapinto que alimentó las versiones de romance con la actriz Maia Reficco

“Esto no se puede grabar”: la inoportuna imagen que filmó Lamine Yamal en medio de los festejos del Barcelona tras ganar la Supercopa

El peculiar pedido de matrimonio de Aryna Sabalenka a su novio en plena premiación: “Solo le puse un poco de presión”

TELESHOW
Tensión en MasterChef Celebrity: Damián

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

INFOBAE AMÉRICA

¿De dónde viene la sonrisa?

¿De dónde viene la sonrisa? Descubren cómo el cerebro organiza las expresiones faciales

Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán

Italia confirmó la liberación de dos ciudadanos detenidos en Venezuela y su inminente retorno