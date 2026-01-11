Sociedad

Incendios en Chubut: habilitaron el tránsito en un tramo de la Ruta 40 luego del cierre por el avance del fuego

La reapertura fue autorizada tras un corte que duró seis horas. Los focos habían incrementado la presencia de humo en la zona

Guardar
La Ruta 40 entre Epuyén
La Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo fue rehabilitada tras seis horas de corte por incendios forestales que afectaron la zona cordillerana

El tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo fue rehabilitado en la noche del viernes, según informó Vialidad Nacional (VN), tras cerca de seis horas de corte provocadas por incendios forestales que redujeron la visibilidad y generaron riesgos para los conductores.

Las características extremas de temperatura en la Patagonia dificultaron el trabajo de los brigadistas, mientras las llamas alcanzaban zonas próximas a la calzada. Así, las llamas afectaron a la vegetación aledaña, que se encuentra en este sector de la región cordillerana.

A las 20.25, el organismo autorizó el paso al señalar: “Transitar con extrema precaución por visibilidad reducida en sectores, producto de los incendios y equipos de emergencia circulando por la ruta”. Asimismo, la entidad destacó la importancia de obedecer las indicaciones del personal de seguridad presente en la zona.

Según la información publicada por Noticias Argentinas, la consulta sobre el estado de las rutas nacionales puede realizarse en la web oficial del organismo o llamando al 0800-222-6272. Además, la atención ante emergencias está disponible de forma ininterrumpida mediante la Opción 1 del centro telefónico o por WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

Así lucía este viernes la
Así lucía este viernes la Ruta 40, entre la zona de Puerto Salamín y Epuyén

Este mismo viernes, el municipio de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco. Se trató de una medida en respuesta al avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas.

El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela N.º 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.

Una de las peores emergencias ambientales de Chubut

El avance del fuego en El Hoyo y otras localidades de Chubut obligó a las autoridades a declarar una situación de emergencia ambiental. Las condiciones que enfrenta la provincia son especialmente graves por la sequía más severa desde 1965, informó Ignacio Torres al canal TN. El gobernador subrayó que se trata de “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

La emergencia ambiental en Chubut
La emergencia ambiental en Chubut moviliza a brigadistas, voluntarios y fuerzas nacionales en la lucha contra el fuego (AFP)

Según Torres, la combinación de temperaturas superiores a 25 °C, ráfagas que alcanzan los 70 km/h y una humedad muy baja ha puesto en jaque los esfuerzos para contener el avance de las llamas. En paralelo, el SMN mantiene una alerta naranja por calor extremo en la zona oeste, y advierte que la situación puede empeorar si las condiciones persisten.

Actualmente, más de 300 personas, entre brigadistas, voluntarios y vecinos, trabajan en turnos continuos para defender la localidad de El Hoyo. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad”, declaró el gobernador. El operativo cuenta con el apoyo de fuerzas llegadas de otras provincias y de Chile, además del uso de aeronaves especializadas como el Boeing 737 Fireliner, que puede descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

Por otro lado, las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación por la Ruta 40 y solo moverse ante urgencias, mientras persiste el riesgo de nuevos focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego supervisa constantemente estos puntos críticos.

Las condiciones extremas de sequía
Las condiciones extremas de sequía y calor dificultan el control de los focos activos en la Patagonia

Hasta el momento, la investigación sobre el origen de los incendios reveló realidades distintas según la zona. En el Parque Nacional Los Alerces, un rayo habría iniciado el fuego durante una tormenta eléctrica.

Por el contrario, en El Hoyo y Puerto Patriada, la fiscalía halló pruebas de acelerantes, específicamente combustible, lo que apunta a un incendio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, remarcó el gobernador chubutense.

Por su parte, el fiscal general Carlos Díaz Mayer calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la justicia investiga la presunta intencionalidad. “Este incendio no puede quedar en la nada”, sostuvo el mandatario, quien pidió que se imponga una sanción ejemplificadora para los responsables.

Las condiciones del verano más seco de la última década agravan el riesgo de propagación de incendios. El antecedente más reciente de grandes siniestros en la región ocurrió hace un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que arrasó entre 2.300 y 3.000 hectáreas.

Aquella emergencia provocó la evacuación de más de 200 familias y dejó decenas de viviendas destruidas. Ahora, las autoridades tienen como objetivo evitar que la tragedia se multiplique en el resto de la Patagonia.

Temas Relacionados

Incendio forestalChubutEl HoyoEpuyénRuta 40Últimas Noticias

Últimas Noticias

Apuñalaron a un hombre dentro de un auto en Rosario e investigan si el ataque está vinculado a su pasado delictivo

La víctima, un hombre de 37 años, fue condenado en 2023 por robo en La Pampa. Los investigadores también indagan si el hecho está vinculado a su actividad actual, ya que es prestamista informal

Apuñalaron a un hombre dentro

Detuvieron a dos hombres por el doble fusilamiento en Santa Fe: las principales hipótesis que baraja la Justicia

Las autoridades identificaron a dos individuos que quedaron ligados a la investigación del crimen ocurrido el 31 de diciembre, tras el hallazgo de Marcelo Cabrera y su primo sin vida en una embarcación sobre el río Coronda

Detuvieron a dos hombres por

“Algo me decía que era ella”: reveló la mamá de la joven encontrada muerta en un basural de Tucumán

Erika Antonella Álvarez trabajaba como dama de compañía y enfrentaba problemas de consumo de sustancias. “Me prometió que iba a cambiar”, recordó

“Algo me decía que era

Este domingo vuelve el calor al AMBA y cómo seguirá el tiempo esta semana

Tras unos días con bajas temperaturas y lluvias, el clima veraniego regresa al área metropolitana. ¿Cuándo se esperan las lluvias?

Este domingo vuelve el calor

Nueva longevidad: once reglas de oro para diseñar la vejez que querés vivir

¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad

Nueva longevidad: once reglas de
DEPORTES
Por qué el VAR es

Por qué el VAR es una especialidad más allá del arbitraje y la evolución estructural que se viene en el fútbol

La postura que tomó Boca Juniors ante el interés de varios clubes por una de sus principales joyas

Jugaba torneos amateurs y Scaloni lo citó como sparring: la historia de Santiago Beltrán, el arquero que reemplazará a Armani en River

Independiente comenzó el año con una victoria ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo

TELESHOW
Patricia Bullrich fue a ver

Patricia Bullrich fue a ver a Fátima Florez en Mar del Plata y se mostró sorprendida al ver la imitación de sí misma

Roberto Moldavsky vuelve al teatro en Buenos Aires: “Hacer humor político es una forma de cerrar la grieta”

Joaquín Furriel presentó a su novia Marta Campuzano en Punta del Este: las fotos

La tristeza de Soledad y Natalia Pastorutti al recordar la muerte de su abuela La Valeria: “Es un dolor grandísimo”

Bauleti aseguró que Zaira Nara le puso fin a su relación con Robert Storm: “Está soltera”

INFOBAE AMÉRICA

La DEA regresó a Bolivia

La DEA regresó a Bolivia y sobrevoló una región cocalera para evaluar una cooperación en la lucha contra el narcotráfico

“Estoy desesperada”: las socias del fondo ganadero que estafó a ahorristas en Uruguay conocían la crisis y lo ocultaron

Protestas en Irán: el presidente del Parlamento iraní amenazó a Estados Unidos e Israel y los consideró objetivos legítimos de ataque

Carta Abierta a María Corina Machado

La noche en la que Beethoven estrenó la 9° Sinfonía y convirtió la música en un himno universal de fraternidad