Miles de vecinos compartieron el tradicional desfile de Reyes Magos en Lomas de Zamora

Miles de vecinos se congregaron en la Plaza Grigera para presenciar el 95° Tradicional Desfile de los Reyes Magos en Lomas de Zamora

Miles de personas se reunieron en la Plaza Grigera para presenciar el 95° Tradicional Desfile de los Reyes Magos en Lomas de Zamora, una de las celebraciones más convocantes del municipio, según informaron autoridades locales. Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, encabezó la comitiva junto a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. Tanto el jefe comunal como los funcionarios y referentes comunitarios acompañaron a las familias que, desde distintos barrios, se acercaron para participar de un evento central en la agenda de la zona sur del conurbano bonaerense.

Durante la jornada, la organización estuvo a cargo del Municipio de Lomas de Zamora, en conjunto con el Círculo Católico de Obreros, la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas y los Bomberos Voluntarios de Lomas. Las actividades se iniciaron con la llegada de los Reyes Magos y un acto protocolar en el que Monseñor Fernando Rodriguez impartió una bendición a los asistentes. De acuerdo con la información oficial, multitud de niños y niñas tuvieron la oportunidad de saludar a Gaspar, Melchor y Baltasar y entregarles sus cartas, en una postal repetida año tras año.

Previo al acto central, el intendente Otermín y su familia participaron del desfile de Reyes en las calles de Banfield, organizado por la Cámara de Comercio de Banfield. Este evento paralelo congregó también a familias de la zona, que acompañaron el paso de las carrozas en un clima festivo. Como destacó el municipio, esta edición del desfile en Lomas de Zamora reforzó el trabajo conjunto con entidades intermedias y el sector comercial para sostener tradiciones que convocan a la comunidad.

La celebración en la Plaza Grigera se extendió varias horas y finalizó con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal, que generó la atención de grandes y chicos. Según datos brindados por la organización, el evento convocó a miles de vecinos y vecinas de diferentes barrios, lo que refuerza la magnitud que alcanzó la edición número 95 de este desfile histórico para la ciudad.

En el marco de la celebración, Federico Otermín expresó: “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”. El mensaje del intendente apuntó a resaltar la función social de estos encuentros, en los que la participación ciudadana y la convivencia fueron protagonistas.

A lo largo de la jornada, distintas autoridades locales acompañaron la actividad. Entre ellas, la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, la secretaria General, Aldana Scillama, la diputada provincial Eva Limone y el senador provincial Adrián Santarelli. También participaron representantes de instituciones barriales y entidades religiosas, quienes colaboraron en la organización y el desarrollo del evento.

La tradicional entrega de cartas a los Reyes Magos se mantuvo como el momento más esperado para los más chicos, quienes aguardaron durante varias horas en la plaza para saludar a los personajes. El desfile contó con la presencia de voluntarios y personal de seguridad que coordinaron el tránsito en la zona y garantizaron la seguridad de los asistentes.

Durante el cierre, Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense, acompañó a las familias y compartió actividades recreativas junto a su hija Sofía. En diálogo con los presentes, funcionarios y miembros de instituciones destacaron la importancia de sostener celebraciones que permiten a vecinos y vecinas encontrarse en un contexto de paz y alegría.

El intendente Otermín concluyó la jornada con un mensaje de agradecimiento: “Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”. La edición número 95 del desfile marcó un nuevo hito en la historia cultural de Lomas de Zamora, en una jornada que reunió a miles de personas y reafirmó el valor de las tradiciones locales.