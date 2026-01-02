Sociedad

Murió Alicia Ramos Fondeville, una de las juezas del tribunal que condenó a Carlos Monzón

La magistrada tenía 90 años y sufría una grave enfermedad. Será velada hoy en Mar del Plata

La ex jueza Alicia Ramos
La ex jueza Alicia Ramos Fondeville tenía 90 años

Alicia Ramos Fondeville, la jueza que encabezó el tribunal que declaró culpable de homicidio al ex boxeador Carlos Monzón, falleció este jueves a los 90 años, en la ciudad de Mar del Plata. Según confirmaron sus familiares y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, la magistrada padecía una grave enfermedad.

Según informaron medios locales marplatenses, sus restos serán velados mañana en la ciudad de Mar del Plata, hasta las 14 de este viernes, en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2046.

La trayectoria de Ramos Fondeville abarcó más de tres décadas en el ámbito judicial. Se desempeñó primero en el fuero de menores y luego como defensora oficial, antes de integrar la Cámara Penal en 1985, durante el regreso de la democracia en Argentina. Compartió el tribunal con los jueces Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, quien falleció en febrero de 2024.

El tribunal presidido por Ramos Fondeville juzgó a Monzón y lo condenaron a 11 años de prisión por el asesinato de su esposa, Alicia Muñiz.

El juicio al emblemático boxeador, realizado tras la muerte de Muñiz el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida, se recuerda como uno de los procesos judiciales con mayor repercusión mediática en la historia argentina. Según relató la propia Fondeville en declaraciones posteriores, el caso tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares” en los medios.

La magistrada padecía una grave
La magistrada padecía una grave enfermedad

El año pasado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios distinguió a Ramos Fondeville en el marco del 50º aniversario de la institución, en reconocimiento a su aporte a la consolidación de una justicia “cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

“Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en nuestra ciudad”, dice el comunicado de la institución.

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, continuaron.

“Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años de nuestro Colegio, las actuales autoridades le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”, reza el mensaje.

“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”, concluyeron.

Al cumplirse 30 años del histórico debate oral en contra de Monzón, la jueza concedió una entrevista al diario La Capital de Mar del Plata. Dijo, entre varias cosas, que con ese hecho su carrera “adquirió fama” porque “trascendencia ya tenía”.

