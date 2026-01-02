Desesperada búsqueda de un hombre que entró al río y fue arrastrado por la corriente en Quilmes

Jonathan, el hombre que desapareció en la Ribera de Quilmes

Un hombre de 33 años desapareció el martes pasado tras ser arrastrado por la corriente cuando se metió al río en la zona de la Ribera de Quilmes. Desde entonces, familiares y equipos de rescate llevan adelante una intensa búsqueda en la zona.

El episodio ocurrió en vísperas a la celebración de Año Nuevo, y en medio de una ola de calor extremo, cuando Jonathan De Lima, vecino de la zona y conocido como “Kuki”, y dos amigos ingresaron al agua a la altura del muelle del Pejerrey Club.

Según informaron medios locales, los tres fueron advertidos por el guardavidas sobre el peligro que representaba la corriente en ese sector. A pesar de las advertencias, decidieron meterse igual.

La corriente los arrastró y solo dos de ellos pudieron salir: uno por sus propios medios y el otro con la ayuda de los guardavidas. Jonathan, por su parte, fue llevado por el agua y no volvió a aparecer.

Desde ese momento, el operativo de búsqueda no se detuvo. Participan agentes de la Prefectura Naval Argentina, personal de Defensa Civil, guardavidas de Quilmes, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias. Los rastrillajes se concentran en el sector donde fue visto por última vez, río adentro y en la costa.

La zona de Quilmes donde Jonathan ingresó al agua

La situación se complicó ayer por la crecida del Río de la Plata, que redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas. En el primer día de este 2026, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió un reporte por la crecida del río en la zona, lo que sumó más complicaciones a la búsqueda y generó preocupación en los barrios cercanos.

Mientras tanto, la familia y los allegados de Jonathan expresan su angustia en redes sociales. Su sobrina publicó una foto con el mensaje: “Te estoy esperando para que me digas ‘cómprame un cigarrillo, flaca, y yo te ayudo’. Tengo la fe de volver a verte, te estoy esperando en la puerta”.

“Si alguien lo ve o sabe algo pido por favor que se comuniquen conmigo. O si saben de alguien que está en algún hospital. Pongo su foto para que lo reconozcan si lo ven por la calles caminando, siempre solía ir a Capital a estar con mí otro tío”, agregó la familiar.

Este viernes por la tarde volvió a escribir: “Te sigo esperando, no pierdo las esperanzas de verte de nuevo”.

Otros amigos y vecinos también expresaron su angustia por la situación.

Así, la búsqueda de Jonathan se mantiene activa, con la colaboración de distintas fuerzas y la esperanza de su familia, que pide información a la comunidad y sigue aguardando novedades.

Tragedia en una pileta de Quilmes

Una nena de cuatro años murió el sábado pasado en una pileta del club Círculo Universitario de Quilmes, ubicado en la zona de la Ribera. El hecho ocurrió durante la tarde, mientras la menor estaba dentro del predio junto a otras personas.

La niña fue encontrada en el agua y, tras ser advertida la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades y servicios de emergencia. Personal del SAME acudió rápidamente y realizó maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla. El club cuenta con cobertura médica privada y guardavidas en el lugar.

A raíz de la tragedia, la institución suspendió sus actividades, decretó duelo institucional y cerró la pileta hasta tanto se esclarezcan las circunstancias del hecho. Mediante un comunicado, el club expresó su acompañamiento a la familia de la víctima y se comprometió a colaborar con la investigación judicial.

El caso quedó en manos del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso actuaciones para determinar cómo ocurrió el episodio y si hubo responsabilidades.