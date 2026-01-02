Sociedad

Desesperada búsqueda de un hombre que entró al río y fue arrastrado por la corriente en Quilmes

Jonathan De Lima, de 33 años, ingresó al agua durante la mañana del martes pasado. Desde entonces, permanece desaparecido

Guardar
Jonathan, el hombre que desapareció
Jonathan, el hombre que desapareció en la Ribera de Quilmes

Un hombre de 33 años desapareció el martes pasado tras ser arrastrado por la corriente cuando se metió al río en la zona de la Ribera de Quilmes. Desde entonces, familiares y equipos de rescate llevan adelante una intensa búsqueda en la zona.

El episodio ocurrió en vísperas a la celebración de Año Nuevo, y en medio de una ola de calor extremo, cuando Jonathan De Lima, vecino de la zona y conocido como “Kuki”, y dos amigos ingresaron al agua a la altura del muelle del Pejerrey Club.

Según informaron medios locales, los tres fueron advertidos por el guardavidas sobre el peligro que representaba la corriente en ese sector. A pesar de las advertencias, decidieron meterse igual.

La corriente los arrastró y solo dos de ellos pudieron salir: uno por sus propios medios y el otro con la ayuda de los guardavidas. Jonathan, por su parte, fue llevado por el agua y no volvió a aparecer.

Desde ese momento, el operativo de búsqueda no se detuvo. Participan agentes de la Prefectura Naval Argentina, personal de Defensa Civil, guardavidas de Quilmes, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias. Los rastrillajes se concentran en el sector donde fue visto por última vez, río adentro y en la costa.

La zona de Quilmes donde
La zona de Quilmes donde Jonathan ingresó al agua

La situación se complicó ayer por la crecida del Río de la Plata, que redujo la visibilidad y dificultó el trabajo de los rescatistas. En el primer día de este 2026, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió un reporte por la crecida del río en la zona, lo que sumó más complicaciones a la búsqueda y generó preocupación en los barrios cercanos.

Mientras tanto, la familia y los allegados de Jonathan expresan su angustia en redes sociales. Su sobrina publicó una foto con el mensaje: “Te estoy esperando para que me digas ‘cómprame un cigarrillo, flaca, y yo te ayudo’. Tengo la fe de volver a verte, te estoy esperando en la puerta”.

“Si alguien lo ve o sabe algo pido por favor que se comuniquen conmigo. O si saben de alguien que está en algún hospital. Pongo su foto para que lo reconozcan si lo ven por la calles caminando, siempre solía ir a Capital a estar con mí otro tío”, agregó la familiar.

Este viernes por la tarde volvió a escribir: “Te sigo esperando, no pierdo las esperanzas de verte de nuevo”.

Otros amigos y vecinos también expresaron su angustia por la situación.

Así, la búsqueda de Jonathan se mantiene activa, con la colaboración de distintas fuerzas y la esperanza de su familia, que pide información a la comunidad y sigue aguardando novedades.

Tragedia en una pileta de Quilmes

Una nena de cuatro años murió el sábado pasado en una pileta del club Círculo Universitario de Quilmes, ubicado en la zona de la Ribera. El hecho ocurrió durante la tarde, mientras la menor estaba dentro del predio junto a otras personas.

La niña fue encontrada en el agua y, tras ser advertida la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades y servicios de emergencia. Personal del SAME acudió rápidamente y realizó maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla. El club cuenta con cobertura médica privada y guardavidas en el lugar.

A raíz de la tragedia, la institución suspendió sus actividades, decretó duelo institucional y cerró la pileta hasta tanto se esclarezcan las circunstancias del hecho. Mediante un comunicado, el club expresó su acompañamiento a la familia de la víctima y se comprometió a colaborar con la investigación judicial.

El caso quedó en manos del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso actuaciones para determinar cómo ocurrió el episodio y si hubo responsabilidades.

Temas Relacionados

QuilmesPersonas desaparecidasÚltimas noticiascostanera de QuilmesAño Nuevo

Últimas Noticias

Jugueterías enviarán regalos a hospitales bonaerenses durante la celebración de Reyes Magos

La campaña solidaria está impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete con el objetivo de resaltar la importancia del juego en las infancias

Jugueterías enviarán regalos a hospitales

Hubo demoras y cancelaciones en decenas de vuelos en Aeroparque: los motivos

Un temporal de granizo en Córdoba provocó daños leves en aeronaves que tuvieron que salir momentáneamente de servicio para recibir mantenimiento. El episodio repercutió en otras operaciones

Hubo demoras y cancelaciones en

Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

Ocurrió en la localidad de Chimay. Los jóvenes de 16 y 17 años salieron por su cuenta del vehículo, pero el hijo quedó atrapado. Qué se sabe de la investigación

Tragedia en Río Negro: una

Cuáles fueron los 20 nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025

Los datos oficiales del Renaper arrojan las preferencias de las familias argentinas durante este año, según cada sexo

Cuáles fueron los 20 nombres

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo

El Gobierno sumó tres días no laborables con fines turísticos y habrá casi un fin de semana largo por mes para favorecer el turismo interno y la actividad económica

Calendario 2026: cuándo es el
DEPORTES
La oferta de Roma a

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

Revelaron el cambio de último momento que salvó la vida de Anthony Joshua en el trágico accidente en Nigeria

Tras el gran triunfo en el debut, Argentina va por el batacazo ante Estados Unidos en la United Cup

TELESHOW
Silvina Scheffler recibió el alta

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

INFOBAE AMÉRICA

La policía suiza cree que

La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos y el petróleo comienza el año con nuevas pérdidas

El amor y la amistad triunfan sobre la mitología en el emotivo final de ‘Stranger Things’

La era del Gran Desapego