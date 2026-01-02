Sociedad

Cuáles fueron los 20 nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025

Los datos oficiales del Renaper arrojan las preferencias de las familias argentinas durante este año, según cada sexo

Guardar
Los nombres de bebés más
Los nombres de bebés más elegidos reflejan nuevas tendencias familiares

El año 2025 revela tendencias definidas en la elección de nombres para los recién nacidos en el país. Como es habitual, las familias recurrieron a los nuevos “clásicos” de la última década, y el crecimiento de nombres de origen italiano.

El más reciente relevamiento de la Dirección Nacional de Población, al que tuvo acceso Infobae, está basado en datos Registro Nacional de las Personas (Renaper) al 1 de diciembre. La estadística permite observar patrones precisos entre los preferidos por familias que registraron el nacimiento e identificación de sus hijos durante el período analizado. Y aparecen dos claras opciones dominantes, según sexo.

Isabella, con 6.848 registros (48,27% cada 1000 niñas nacidas) se consolida en la cima de la lista del grupo femenino. La acompañan Valentina, con 5.766 (40,64%), y Olivia (5.707 y 40,23%), que cierra el Top 3, demostrando la inclinación hacia estilos de raíz clásica.

En la categoría masculina, el podio del liderazgo lo ocupa Benjamín, que suma 7.400 registros, lo que equivale a 49,92% por cada 1.000 niños nacidos y documentados durante el año de referencia. Le secundan Gael (5.963 y 40,22%) y Mateo (5.872 y 39,61%), mostrando continuidad en la preferencia por nombres de breve composición y con resonancia tanto hispana como global.

El documento aclara que, para esta elaboración, se contabilizó cada nombre propio de manera individual, desestimando las posibles combinaciones. De este modo, en caso de una persona con más de un nombre, cada uno se computa separadamente.

La fórmula empleada para calcular las tasas consiste en relacionar la cantidad de veces que se inscribió un nombre único con el total de personas identificadas nacidas durante 2025 y multiplicarlo por 1.000. Así, la tasa representa cuántas veces aparece cada nombre entre cada mil nacidos e identificados.

A partir del cuarto puesto, aparecen variantes de la cultura contemporánea. En mujeres resaltan Sofía (5.196 inscripciones y 36,63%), seguida por Jazmín (4.577 y 32,26%), Victoria (4.082 y 28,77%) y Martina (3.751 y 26,44), todas ellas con tradición en la región, pero también con presencia en tendencias internacionales. El caso de Emma (3.538 y 24,94%) y Emilia (3.507 y 24,72) muestra la predilección por nombres breves y melódicos como rasgo destacado.

En los varones, la lista profundiza la preferencia por nombres con sonoridad italiana, y de raigambre internacional. Destacan Valentino (4.212 y 28,41%), seguido muy de cerca por Valentín (4.119 y 27,78%), y los nombres que han ganado terreno en la última década como Enzo (3.882 y 26,19). Con una matriz anglosajona, aparece Liam (3.868 y 26,09%), así como Noah (3.323 y 22,42), este último de origen hebreo pero consolidado globalmente a partir de diversas referencias mediáticas.

El Top 20: los casos curiosos

El podio femenino se completa con registros significativos para otros nombres poco habituales, pero que empezaron a crecer estos años como Mia (3.422 y 24,12%), la tradicional Catalina (3.267 y 23,03) y Aitana (3.231 y 22,78). Otras opciones en auge son Ambar (2.957 y 20,84) y Franschesca (2.422 y 17,07).

Por su parte, la lista masculina sumó propuestas cada vez más clásicas, como Giovanni (3.248 y 21,91), Felipe (3.171 y 21,39), Julián (3.168 y 21,37) y Nicolás (3.116 y 21,02), todos ellos superando la barrera de los 3.000 registros anuales.

La presencia de variantes ortográficas o fonéticas de raíz común se advierte especialmente en las primeras posiciones, como ocurre con Valentina/Valentin y Valentino o con propuestas femeninas derivadas como Emma y Emilia, sugiriendo que las familias pueden influir en las estadísticas a través de pequeñas modificaciones de nombres en tendencia.

Dentro de los veinte más utilizados también figuran Zoe (2.371 y 16,71 por mil), Alma (2.338 y 16,48), Delfina (2.334 y 16,45), Luz (2.303 y 16,23) y Abigail (2.283 y 16,09). En tanto, el listado masculino se completa con Benicio (2.785 y 18,79), Bastian (2.584 y 17,43), Eithan (2.572 y 17,35), Lionel (2.511 y 16,94), Gabriel (2.497 y 16,84), Agustín (2.480 y 16,73) y Ezequiel (2.426 y 16,36).

Los significados de algunos nombres

Para las mujeres, algunas marcas de identidad presentan una significación especial:

  • Isabella, la más elegida, es una variante de Isabel y significa “promesa de Dios”; ocupa una posición destacada a nivel global. 
  • Olivia, de origen latino, significa “la que trae paz” y su popularidad se mantiene gracias a su asociación con la armonía.
  • Emilia proviene del latín y se traduce como “trabajadora” o “la que se esfuerza”, atributos valorados por muchas familias. 
  • Catalina, con raíces en el griego, remite a la pureza, con el significado de “limpia” o “íntegra”. 
  • Emma, de origen germánico, se interpreta como “entera” o “universal” y es apreciado por su sencillez y fuerza.

Para los varones, según orden de preferencia, las representaciones también excede la sonoridad y el valor estético. Predomina la connotación religiosa:

  • Benjamín, traducido como “el hijo más amado”, mantiene su vigencia en los primeros puestos.
  • Gael deriva de Judicael, formado a su vez por los vocablos de origen bretón ‘iud’ (que significa ‘señor’) y ‘hael’ (que se traduce como ‘generoso’. El significado literal de Gael es “aquel que es generoso”.
  • Mateo, de raíz hebrea, significa “don de Dios”. 
  • Valentino, del latín, remite a cualidades como “valiente”, “fuerte” y “saludable”. 
  • Felipe tiene origen griego, y se lo vincula con el significado de “amante de los caballos” y una conexión simbólica con la nobleza.

Temas Relacionados

NombresBebésArgentina2025Últimas noticiasRenaper

Últimas Noticias

Tragedia en Río Negro: una pareja de adolescentes volcó, cayó a un canal y murió su bebé de un año

Ocurrió en la localidad de Chimay. Los jóvenes de 16 y 17 años salieron por su cuenta del vehículo, pero el hijo quedó atrapado. Qué se sabe de la investigación

Tragedia en Río Negro: una

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo

El Gobierno sumó tres días no laborables con fines turísticos y habrá casi un fin de semana largo por mes para favorecer el turismo interno y la actividad económica

Calendario 2026: cuándo es el

La odisea de un padre argentino para recuperar a sus hijos secuestrados por la madre en Brasil: “Fue cinematográfico”

El hombre logró recuperar a sus hijos de 11 y 6 años, que habían sido sacados ilegalmente al país vecino por su madre polaca. Es la segunda vez que logra rescatarlos. El operativo internacional de Interpol y el “milagro” de Navidad que frustró un tercer secuestro

La odisea de un padre

Murió Alicia Ramos Fondeville, una de las juezas del tribunal que condenó a Carlos Monzón

La magistrada tenía 90 años y sufría una grave enfermedad. Será velada hoy en Mar del Plata

Murió Alicia Ramos Fondeville, una

Un nuevo incendio se desató en Bariloche y avanzó sobre zonas pobladas

De acuerdo con el último informe emitido por los organismos de combate oficiales, el riesgo de que se produzcan nuevos focos en la provincia continúa en niveles “muy altos”

Un nuevo incendio se desató
DEPORTES
Las “palancas” que tendrá la

Las “palancas” que tendrá la Fórmula 1 para impulsar los adelantamientos y hacer carreras más atractivas en 2026

El furor que desató la presencia de Leandro Paredes en la Costa Atlántica

Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Preocupación por la salud del futbolista del Metz de Francia que salió herido del trágico incendio en un bar de Suiza

La promesa italiana del golf de 16 años que murió en el trágico incendio en un bar de Suiza

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

El amor y la amistad

El amor y la amistad triunfan sobre la mitología en el emotivo final de ‘Stranger Things’

La era del Gran Desapego

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa