Cancelaron el servicio de trenes que conectan Buenos Aires con Córdoba y Tucumán por una medida gremial

Se trata de una acción a cargo de La Fraternidad, el sindicato que nuclea a los conductores de trenes. La decisión afecta a miles de pasajeros que utilizan este servicio para vacacionar en la previa de las celebraciones por Año Nuevo

El gremio La Fraternidad acusó
El gremio La Fraternidad acusó la falta de soluciones por parte de las autoridades

El sindicato La Fraternidad confirmó este lunes la cancelación de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán. La noticia fue anunciada mediante un comunicado de prensa difundido por el gremio que agrupa a los conductores de trenes del país. El mensaje, titulado “Lamentamos tener razón”, advirtió que la interrupción de los servicios se produce en vísperas de Año Nuevo y afecta a miles de usuarios.

Las autoridades explicaron que la suspensión se debe, por un lado, a los trabajos de reparación de vías que se viene haciendo desde el descarrilamiento registrado el pasado 20 de septiembre en la formación que cubría el trayecto a Tucumán. Aunque, por otro lado, denunciaron que se tomó ventaja de la situación para evitar restablecer la circulación regular de los trenes. “Lo que, en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego el descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”, expresaron en el texto.

El comunicado calificó la decisión como “lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”. De acuerdo con el sindicato, la cancelación representa un perjuicio directo para quienes dependen de este servicio, especialmente en fechas de alta demanda.

Al mismo tiempo, reclamaron: “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”. El documento, difundido este lunes y firmado por el Secretariado Nacional del gremio y por su secretario general, Omar A. Maturano, expresa el malestar del sindicato ante la falta de respuestas para la reactivación del servicio y destaca que “nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero el anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, se confirma”.

Los servicios de trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Tucumán y Córdoba fueron paralizados temporalmente hace dos meses. La medida, que afecta a dos corredores ferroviarios clave, se tomó tras un descalce ocurrido cerca de Santiago del Estero y respondía a la necesidad de revisar el estado de las vías, según informó la empresa concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), responsable del mantenimiento y operación del trayecto.

En aquel entonces, La Fraternidad también emitió un comunicado en el que aclaraba que no había tenido responsabilidad en la suspensión de los servicios. Además, la organización sindical manifestaba su preocupación por el manejo de los bienes de Ferrocarriles Argentinos.

En principio la traza ferroviaria iba a permanecer inactiva hasta el 5 de octubre, período durante el cual se llevarían a cabo las tareas de revisión de las vías para garantizar la seguridad de los pasajeros en futuros viajes. Pero, ese plazo se extendió. Los usuarios afectados por la suspensión recibieron información sobre la situación y se habilitó la devolución total del dinero de los pasajes adquiridos.

La medida se publicó este
La medida se publicó este lunes en las redes de La Fraternidad

La organización también recordó antecedentes históricos de recortes ferroviarios y expresó que “el país vivió en los años sesenta el Plan Larkin, que redujo drásticamente los FFCC, y en los noventa la Reforma del Estado, en la que se regalaron Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado".

