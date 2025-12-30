Sociedad

Año Nuevo: ¿cómo funcionarán los servicios públicos en CABA el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Las distintas modalidades de movilidad en la ciudad ajustarán sus rutinas y frecuencias debido a las celebraciones previstas y a la esperada variación en la demanda de usuarios

Si bien la época de fin de año implica festejos, también puede presentar complicaciones al momento de moverse por la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, los horarios del transporte público experimentarán modificaciones sustanciales por las celebraciones de Año Nuevo.

Los colectivos, trenes y subtes cambiaron sus esquemas habituales para el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, lo que implicará ajustes claves para quienes necesiten movilizarse.

Colectivos

Para los usuarios de colectivos, mañana los servicios circularán con frecuencia normal, aunque por la noche podría haber menos unidades por los festejos del 2026 entrante. Ya el 1° de enero, los colectivos circularán con horario de feriado, con servicios más espaciados de lo habitual.

Los trenes contarán con diferentes
Los trenes contarán con diferentes horarios

Trenes

Por su parte, Trenes Argentinos precisó los detalles operativos de cada línea durante la víspera y el feriado. La línea Roca, la línea Mitre y la línea Belgrano Sur funcionarán el 31 de diciembre “con cronograma de sábado”, y el 1 de enero “como domingo y feriado”.

En el caso de la línea Sarmiento, el esquema también replicará el cronograma de sábado el 31 y, al día siguiente, el servicio funcionará como domingo y feriado.

La línea San Martín mantendrá el cronograma de día hábil el 31 de diciembre, mientras que el feriado adoptará el esquema de día no laborable.

Los subtes partirán a las
Los subtes partirán a las 6 de la mañana el próximo 31 de diciembre

Subtes

El subte también operará con un régimen diferente. Las primeras formaciones de todas las líneas partirán mañana a las 6 de la mañana, modificando su frecuencia y horarios de último servicio.

  • El último tren de la línea A desde San Pedrito a Plaza de Mayo/Casa Rosada partirá a las 21:06, mientras que en sentido inverso la última formación salió a las 21:32.
  • En la línea B, desde J. M. Rosas hacia Urquiza / Leandro N. Alem, el último tren partió a las 21:02, mientras que el recorrido opuesto tuvo su cierre a las 21:32.
La información oficial con los
La información oficial con los horarios de los subtes para Año Nuevo
  • Las líneas C, D, E, y H presentaron horarios de últimos trenes escalonados entre las 21:00 y las 21:54.
  • El Premetro también adaptó sus operaciones con cierres entre 20:55 y 21:38, según el origen y el destino.

En tanto, el 1 de enero el subte funcionará con horario de feriado.

Los taxis podrían operar con
Los taxis podrían operar con menor frecuencia (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Taxis, remises y vehículos de aplicación

En cuanto a Uber, taxis y remises, los servicios se verán impactados por frecuencias más bajas y una demanda inusual. En el caso de los taxis podrían operar con horarios limitados o menor frecuencia, mientras que para los autos de aplicación se prevé una alta demanda y menor disponibilidad de vehículos, lo que puede generar tarifas más elevadas. Por esa razón, la recomendación para los usuarios es que planifiquen sus traslados con anticipación y, en caso de poder hacerlo, que realicen sus respectivas reservas.

Otros servicios

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció las disposiciones para los servicios públicos durante el feriado de Año Nuevo, que abarca el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1° de enero de 2026.

La recolección de residuos estará suspendida el 31 de diciembre y retomará su funcionamiento regular el 1° de enero. En materia de estacionamiento, se permitirá dejar vehículos sobre avenidas y calles donde habitualmente está prohibido de 7 a 21 cuando se trata de días hábiles, y el estacionamiento medido quedará sin efecto. Todas las excepciones están claramente identificadas mediante cartelería. Se mantiene la prohibición absoluta de estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia y zonas junto a ciclovías durante todo el día.

El servicio de recolección de
El servicio de recolección de residuos se reanudará en el primer día del 2026 (Fuente)

En cuanto a salud, las guardias y áreas críticas de los hospitales permanecerán operativas las 24 horas, a diferencia de los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR, que no brindarán atención. En los cementerios, el 31 de diciembre se realizarán inhumaciones y trámites de 9 a 12, mientras que el 1° de enero, el horario y modalidad se limitarán a depósitos en el Cementerio de Chacarita.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales, el Registro Civil y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas. Únicamente funcionará la guardia de defunciones del Registro Civil de 8 a 12. También estarán cerradas la pista de aprendizaje y las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular.

El sistema Ecobici ofrecerá el día 31 los pases básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). El 1° de enero solo estarán disponibles los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario). Los peajes operarán normalmente, adoptando el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia Centro.

Las Ecobicis también sufrirán cambios
Las Ecobicis también sufrirán cambios en su sistema, en estos días festivos (Télam)

Escuelas, bibliotecas públicas, parques como el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las reservas ecológicas (Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano), museos, la Torre Monumental, el Planetario y teatros dependientes de la gestión local permanecerán cerrados ambos días.

Se garantiza la continuidad del servicio de guardia de la Policía de la Ciudad, Bomberos y emergencia 911, al igual que el sistema de emergencias de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio a través del 103, todos operativos las 24 horas.

