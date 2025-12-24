Sociedad

Una mujer se llevó a un bebé recién nacido del Hospital Posadas y la descubrieron por las cámaras

Las autoridades del lugar descubrieron que se trataba de la abuela del menor, quien estaba siendo monitoreado debido a una enfermedad

Las autoridades activaron un protocolo de seguridad al descubrir que el menor no estaba en la sala de neonatología del Posadas

Cerca del mediodía de este martes, un momento de extrema desesperación tuvo lugar en el hospital Posadas, ubicado en Morón, luego de que el equipo médico advirtiera la desaparición de un bebé que permanecía internado en neonatología. El recién nacido estaba en observación debido a que sus padres padecen tuberculosis y aguardaban los resultados finales de los estudios, cuando se activaron las alarmas.

De acuerdo con lo que trascendió, al notar la falta del menor, las autoridades pusieron en marcha el protocolo de seguridad del establecimiento, que incluyó el cierre total de accesos y la revisión exhaustiva de vehículos y personas dentro del predio, al percatarse de la ausencia.

Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, tanto el padre como la madre del niño estaban diagnosticados con la enfermedad, motivo por el cual los médicos mantenían al bebé internado y a la espera de los resultados finales antes de otorgar el alta. “El nene había negativizado la tuberculosis, pero faltaban estudios”, detallaron voceros de la cartera sanitaria, según el medio local Primerplanoonline.

Las cámaras revelaron que la abuela del niño se lo había llevado (Freepik)

Una vez que se percataron de la ausencia del bebé, la búsqueda se extendió por varias horas, hasta que decidieron mirar las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron que una mujer adulta había sacado al bebé de la sala y salió del hospital. Se trataba de la abuela del menor, quien había tenido una discusión previa con los médicos del Posadas, advirtiendo que, si no le entregaban al nieto, ella misma se lo llevaría. A pesar de que el personal le explicó el peligro que implicaba retirar al niño, sin la certeza absoluta de que ya no presentaba riesgo de contagio, la abuela tomó la decisión de sacarlo por su cuenta.

Tras identificar a la responsable, un equipo de asistentes sociales y profesionales se dirigió al domicilio de la mujer para verificar el estado del niño y garantizar su seguridad. El menor fue hallado en buen estado de salud, de acuerdo con la información oficial.

Se vistió de enfermera para llevarse un bebé de un hospital

Intentó robar un recién nacido en un hospital chaqueño y fue detenida en un baño

Hace unos meses, una mujer, identificada como María Belén Silvestre, de 27 años, fue acusada de intentar robar un bebé recién nacido, disfrazada de enfermera, en el hospital 4 de Junio Dr. Ramón Carrillo, en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco.

La mujer ingresó a la Sala 6 de Maternidad y tomó al menor, ocultándolo entre sus prendas para poder salir del establecimiento. El intento de sustracción quedó frustrado gracias a la intervención del personal de seguridad del hospital, quienes actuaron tras recibir la alerta de un familiar de la madre del bebé. En las afueras del nosocomio, la pareja de la acusada aguardaba dentro de un vehículo, lo que generó sospechas sobre su posible participación en el hecho. Sin embargo, la División de Investigaciones descartó la existencia de una organización delictiva o red de trata tras analizar pruebas y testimonios.

Cuando la detuvieron en el baño, ya se había cambiado de ropa y no pudo justificar su presencia ni exhibir documentación correspondiente. En ese momento, la Justicia resolvió liberar al hombre por falta de elementos que lo vincularan directamente con la sustracción, aunque permanece vinculado a la causa mientras avanza la investigación.

El fiscal imputó a Silvestre por el delito de “sustracción de menores agravado” por tratarse de un niño menor de diez años, una calificación que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión, según el artículo 146 del Código Penal.

Mientras tanto, el bebé fue entregado a las enfermeras y trasladado nuevamente a la Sala 6, donde fue puesto bajo cuidado médico junto a su madre, una joven de 23 años. El menor había nacido el día anterior al incidente.

