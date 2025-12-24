Sociedad

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

En el momento en el que se registraron las tormentas más fuertes, más de 60 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, pero la situación se normalizó al poco tiempo

Durante la tarde del martes, algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentaron serias complicaciones, luego de que se registrara la caía de una precipitación excepcional de 80 milímetros en menos de una hora. “Fue una cuestión muy puntual”, aseguró el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, sobre lo ocurrido.

Según el reporte preliminar que brindó el funcionario, el fenómeno afectó principalmente a los partidos de San Isidro, Vicente López, Villa Ballester, San Martín y Tres de Febrero. Siendo un tramo de la autopista Panamericana, uno de los puntos de mayor preocupación por la cantidad de automovilistas que quedaron atrapados por la subida del agua.

“Cayeron 80 mm en menos de una hora, que no había un pronóstico que nos indique eso, entonces las defensas de la población y la circulación estaban bajas”, explicó el representante del organismo, tras indicar que el aviso a corto plazo emitido no habría previsto una caída tan abundante.

Durante un diálogo con el noticiero de TN, García subrayó la particularidad del episodio al indicar que tanto en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, como del Conurbano bonaerense, no se registraron lluvias de importancia. “Fue una cuestión muy puntual”, sostuvo.

Se inundó la Panamericana y varios autos quedaron bajo el agua

A raíz de la cantidad de vehículos que quedaron atrapados en la autovía, el titular de Defensa Civil informó que se habían realizado más de 30 rescates de automotores. Sin contar con las personas que viajaban en ellos, ya que muchos habían decidido quedarse en el interior de los autos por no saber cómo actual.

“Lo recomendable es no bajar del vehículo, ahora si son más de dos metros de agua hay que bajar antes”, recomendó García, quien recalcó que el operativo resultó exitoso, puesto que “no hubo víctimas, ni personas fallecidas”. Asimismo, indicó que en el procedimiento participaron agentes de Defensa Civil, la Policía Bonaerense, Bomberos de San Isidro y de otros municipios cercanos.

En la zona de San Fernando suele llover 110 milímetros en todo diciembre, cifra que casi se igualó en apenas una hora sobre la Panamericana. García enfatizó la necesidad de “estar preparados”, señalando que “hay un montón de obras que están paralizadas y después las tareas de mantenimiento básicas que hay que hacerlas antes”.

Las tareas de asistencia se extendieron desde la tarde hasta largas horas de la noche, con equipos municipales repartiendo colchones, agua y materiales a los vecinos afectados. De acuerdo con la Municipalidad de San Martín, no se registraron heridos ni evacuados, aunque sí se reportaron 15 árboles caídos, seis ramas, una columna y cinco postes derribados por el viento y el agua.

Las imágenes del fuerte diluvio en el AMBA: en algunas localidades se registró granizo e inundaciones

Otro de los puntos afectados fue el shopping Unicenter, ubicado en la zona norte del AMBA y cercano a la Panamericana. Como nunca había ocurrido anteriormente, quedó inundado por las filtraciones que se generaron por las fuertes tormentas.

“Siendo nuestra principal prioridad y preocupación, el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores, decidimos de manera preventiva, acotar la operatoria de los sectores afectados en Unicenter”, explicaron en un comunicado al confirmar que algunos locales resultaron afectados por el ingreso del agua.

Por otro lado, durante el pico del fenómeno, se registró que más de 60 mil usuarios sin servicio eléctrico. El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) comunicó que la mayoría de los domicilios afectados eran clientes de Edenor, la empresa encargada del abastecimiento en la zona norte y oeste de la provincia.

Solo en esta zona, un total de 64.719 hogares se quedaron sin luz de forma preventiva. Las áreas más afectadas fueron San Martín, San Isidro, San Miguel y parte del barrio porteño de Recoleta.

En el caso de Edesur, solo se contabilizaron 7.504 viviendas sin suministro eléctrico. Los cortes ocurrieron en algunas zonas de las localidades de Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande. No obstante, con el paso de las horas, el servicio se restableció paulatinamente.

