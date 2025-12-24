En el corazón de Misiones, entre Posadas y Puerto Iguazú, una pequeña localidad llamada Capioví transforma su paisaje cada fin de año.

En la provincia de Misiones, al borde de la selva y sobre la traza de la ruta 12, Capioví ya no es solo un punto perdido en el mapa: cada diciembre se transforma en “el pueblo más navideño de la Argentina”, donde el espíritu festivo se apodera de las calles y las figuras gigantes de Papá Noel, los arreglos florales y las luces LED se convierten en protagonistas.

Se trata del mismo pueblo que, hace 17 años, apenas se animaba a celebrar con una catequesis decorada en la parroquia y que hoy, gracias a la obstinación de sus vecinos y el oficio heredado de inmigrantes europeos, atrae a miles de turistas y ostenta con orgullo este título tan significativo.

El pueblo más navideño del país deslumbra con su magia festiva: un árbol de 14 metros, figuras gigantes y montajes florales

En el corazón de Capioví, el trazado de unas veinte cuadras decoradas ofrece un recorrido donde se cruzan la memoria local, la artesanía y la vida cotidiana. Dentro de ese despliegue navideño, hay varios lugares emblemáticos que se convierten en puntos de encuentro.

El verdadero epicentro de la fiesta es la Plaza Central, donde se armó un árbol de Navidad de 14 metros y confluyen las multitudes, los fines de semana para disfrutar de los distintos eventos, que se extenderán hasta el 28 de diciembre. Además, alrededor de sus caminos se instalan puestos gastronómicos y ferias de artesanos.

Los chicos pueden sacarse fotos en el trineo de Papá Noel

“El árbol de Navidad se convierte en un faro de alegría y tradición. Sus ramas adornadas cuentan historias de amor y deseo. A diferencia del año pasado, donde los adornos protagonistas eran las mariposas, en 2025 se optó por galletitas que representan el deseo sincero de que la prosperidad y abundancia se derramen en cada hogar”, detalló a Infobae Carolina Silva Ramos, directora de Turismo de Capioví.

Ramos precisó que las estrellas esparcidas por todo el árbol están para recordar que “la fe es quien ilumina nuestro camino y nos une en la magia de esta época”. Y con respecto a los dos colores de sus ramas, explicó: “Las blancas nos envuelven a todos en un abrazo de pureza, alegría y paz interior; mientras que las verdes se yerguen firmes, evocando el renacimiento y la vida en plenitud, llenando el aire de esperanza y renovación”.

El árbol de Navidad principal tiene 14 años y este año está decorado con galletitas simbólicas, que representan el deseo sincero de que la prosperidad y abundancia se derramen en cada hogar

Veinte cuadras íntegramente decoradas

En la entrada al pueblo, la rotonda principal alberga a la “Casita de las Fotos”, uno de los puntos más queridos por grandes y chicos. Es habitual que las familias y los visitantes se detengan a retratarse aquí, capturando la primera postal de su ingreso al Capioví festivo. El detalle arquitectónico simple de la casita contrasta con el color y la alegría de las decoraciones cambiantes.

En total, son 20 cuadras íntegramente decoradas con figuras gigantes y arreglos florales monumentales

La Avenida de los Próceres, otra de las avenidas centrales decoradas, es otro de los puntos emblemáticos por su inconfundible bulevar arbolado y por albergar una de las plazoletas con bancos más usadas. Allí las figuras navideñas y los arreglos de luces se reparten entre ambos lados: cada cuadra ofrece una ambientación diferente, alterada año a año para renovar la sorpresa de quienes visitan en diciembre o enero.

La Avenida San Luis Gonzaga, por su parte, completa el recorrido festivo con largos tramos intervenidos con figuras y juegos de luces. Es el trayecto obligado para quienes pasean a pie y buscan capturar la mayor cantidad de decorados en poco tiempo.

Cada cuadra ofrece una ambientación diferente, alterada año a año para renovar la sorpresa de quienes visitan en diciembre o enero

“Entre las novedades de este año se encuentra la mudanza de la figura gigante de Papá Noel. Antes ubicada en la plaza, en 2025 recibe a los visitantes desde la terminal de ómnibus, funcionando como anfitrión simbólico para todos los que llegan. Su nuevo emplazamiento representa la decisión de mover y rotar los íconos para que todo el pueblo se sienta protagonista”, precisó Ramos. “Queremos que quien regresa cada año se encuentre con un pueblo distinto, siempre sorprendente”, enfatizó.

En varios tramos del recorrido decorado, espacios verdes como el Parque de los Escultores se visten con figuras, instalaciones artísticas y pasarelas efímeras que invitan a pasear y descansar bajo luces recicladas.

En varios tramos del recorrido decorado, ek paisaje se viste con figuras, instalaciones artísticas y pasarelas efímeras que invitan a pasear y descansar bajo luces recicladas

A lo largo de la recorrida, distintos canastos y estaciones ecológicas recuerdan la dimensión sustentable de la fiesta. Allí, vecinos y visitantes depositan tapitas, botellas, bolsas y materiales reutilizables que luego se convierten en adornos para futuras ediciones.

“Traen desde sachets y bolsas de leche en polvo hasta CDs y telgopor. Lo que otros descartan, acá se transforma en estrellas, corazones, figuras de renos o duendes”, aseguró Ramos.

Figuras gigantes de ángeles decoran el boulevard de acceso a Capioví

Otro matiz emocionante de esta edición fue la inclusión de nuevos protagonistas. “Los chicos de la Escuela Especial N°36 participaron activamente, lijando y armando las piezas de madera para el árbol de los buenos propósitos”, contó Ramos.

Una apertura inolvidable: la noche en que los visitantes superaron a los vecinos

Así luce uno de los rincones de Capioví

La inauguración de la Navidad en Capioví fue el sábado 29 de noviembre, que coincidió con el comienzo del Adviento. En la plaza central, bajo la mirada atenta de los Santos y rodeados por puestos gastronómicos, más de diez mil personas colmaron el pueblo, que apenas supera los ocho mil habitantes.

El pretexto fue doble: el encendido del árbol —momento ya ritual y cargado de emoción— y la participación de Los Rancheros, una banda nacional que subió el pulso del festejo y marcó un antes y un después.

Ositos cocineros y cupcakes sorprenden en una de las plazas a los visitantes

“Trajimos por primera vez un artista nacional, como para darle un poco más de realce a la fiesta. La noche del encendido explotó de gente, nunca había pasado: fue como ver a Capioví duplicado bajo las luces”, se emocionó Ramos al recordar ese momento.

“Hay gente que viene solo a ver el encendido del árbol. Llegan familias enteras de otras ciudades, traen sillas y termos y se quedan horas solo para sentir ese momento que para nosotros es sagrado”, enfatizó.

Galletitas simbólicas: la memoria inmigrante que decora el árbol central

En esta época del año, en escenarios de la imaginación colectiva convierten a la geografía urbana en un relato vivo de identidad, memoria y celebración comunitaria

La temática este año choca con la expectativa y despierta sonrisas: el árbol navideño está vestido con galletitas, hojas blancas y estrellas, una postal que remite de inmediato a la infancia y a las recetas compartidas en los hogares pioneros. Pero no son galletitas comestibles.

“Son réplicas perfectas, fabricadas con azúcar glaseada, merengue y fibra”, detalló Ramos. “Reproducen exactamente esas galletitas que trajeron los primeros inmigrantes que fundaron Capioví y cuya receta se transmitió de generación en generación. Cada adorno está pensado para dejar un mensaje y conectar a quienes visitan con la historia silenciosa del pueblo”, añadió Ramos.

La Navidad en Capioví no es un evento de un solo día. Desde la apertura, todos los sábados y domingos hasta el 28 de diciembre

“La idea es que cuando alguien vea el árbol y pregunte por qué hay galletitas, reciba también la historia de cómo esas recetas viajaron en barco, cruzando océanos con las primeras familias”, explicó la funcionaria.

Sábados y domingos de fiesta abierta, hasta que el verano apague las luces

La Navidad en Capioví no es un evento de un solo día. Desde la apertura, todos los sábados y domingos hasta el 28 de diciembre, la plaza se convierte en un escenario de pequeños conciertos, ferias de alimentos típicos y motores de encuentro comunitario.

“Las veladas arrancan a las 21 horas. Se acercan familias, se arma mercadito gastronómico y de artesanos. La entrada y el estacionamiento son gratis; el objetivo es que nadie quede afuera”, detalló Ramos.

La puesta en escena navideña permanecerá en el pueblo hasta fines de enero

Con respecto a la decoración, la funcionaria dijo que permanecerá hasta fines de enero para que los turistas que viajen después de la Navidad puedan disfrutar toda esa puesta en escena, donde cada rincón del pueblo tiene voz propia.

Plazas, avenidas, iglesias y esquinas ocultas se transforman, en esta época del año, en escenarios de la imaginación colectiva y convierten la geografía urbana en un relato vivo de identidad, memoria y celebración comunitaria.