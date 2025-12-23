Sociedad

Incendio fatal en Comodoro Rivadavia: una nena de 12 años quedó atrapada en su casa, no la pudieron rescatar y murió

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona de Radio Estación. El cuerpo de la menor quedó completamente calcinado. Investigan qué fue lo que pudo causar las llamas

Murió una menor de 12 años en un fatal incendio en Comodoro Rivadavia

Un incendio fatal conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, después de que se conoció que la víctima es una nena de 12 años. Según las primeras averiguaciones, la menor había quedado atrapada y, a pesar de los esfuerzos para ingresar al domicilio, no la pudieron rescatar y murió.

El hecho ocurrió en una vivienda de chapa ubicada en la zona del Barrio Radio Estación. El impacto entre los vecinos fue inmediato, ya que la magnitud del fuego y la rapidez con la que se propagaron las llamas no dieron margen para que quienes transitaban la noche pudieran intervenir. Alrededor de las 3:30, el Centro de Monitoreo recibió el alerta sobre un incendio en una casa situada en manzana C, con acceso por Radio Estación. De manera casi simultánea, la Comisaría Seccional Séptima despachó personal al lugar, mientras se multiplicaban los llamados de auxilio por parte de quienes presenciaban el avance incontrolable del siniestro.

La estructura de la vivienda, construida principalmente con chapa y materiales inflamables, dificultó cualquier maniobra de rescate. Testimonios recabados por las autoridades señalaron que dentro de la casa podía haber menores de edad. Sin embargo, la intensidad del foco ígneo y el riesgo de derrumbe impidieron el ingreso, pese a los intentos desesperados de los primeros en llegar.

Las advertencias de los vecinos indicaban la presencia de una menor en el interior, lo que llevó a los uniformados a pedir refuerzos urgentes. A los pocos minutos se presentó una dotación de bomberos voluntarios, quienes iniciaron las tareas de sofocación con el objetivo de poder acceder a la propiedad.

El propio jefe del cuerpo activo de bomberos, en diálogo con Radio 3, relató que la situación dentro del inmueble era crítica: “Nos hemos encontrado con una vivienda que estaba generalizada en su totalidad. Nos avisan que había menores en el interior; uno fue retirado y salvado, pero lamentablemente había otro menor más”.

Justamente, durante la intervención, lograron rescatar con vida a un niño de 10 años, hermano de la víctima fatal, mientras que su padre, Juan Carlos Mareco, también fue asistido y trasladado al hospital para una revisión médica.

Todo ocurrió en el Barrio Radio Estación

Una vez controlado el fuego, el personal especialista en siniestros realizó un rastrillaje en el interior de la casa y localizó el cuerpo de la niña fallecida, a tres metros del ingreso, en el dormitorio. En el lugar se hizo presente la doctora Novarino, quien constató el fallecimiento de la menor de 12 años identificada con las iniciales K.B. M. El informe preliminar indicó que el cuerpo se encontraba completamente carbonizado, lo que reflejó la virulencia del incendio y la imposibilidad de rescate.

“Era una vivienda precaria y el viento que había a esa hora hizo que la combustión se generalizara muy rápido. Cuando hay material altamente combustible, la llama avanza con mucha velocidad”, explicó el responsable del operativo a Radio 3.

Además de los bomberos y la policía, asistieron al sitio equipos de Defensa Civil y del sistema de emergencias médicas, quienes brindaron atención a los sobrevivientes y familiares de la menor fallecida. El servicio de emergencias 107 asistió a la madre de la niña y se dispuso una consigna policial para preservar la escena y facilitar la labor de los peritos especializados en incendios.

Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro pudo haberse originado por un desperfecto en una estufa eléctrica. De acuerdo a los datos recabados en el lugar, hasta el momento se descarta la intencionalidad como causa de las llamas. El área de Criminalística continúa trabajando para establecer con precisión el origen del fuego y determinar si existieron otros factores que influyeran en la rápida combustión.

