Sociedad

Cortarán el ramal Tigre del Tren Mitre por obras: no funcionará durante casi 50 días entre enero y febrero

Se trata de una serie de tareas urgentes en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Desde cuándo no circularán más las formaciones

Guardar
Se trata de una serie de tareas urgentes en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Desde cuándo no circularán más las formaciones

Tras el comienzo de la temporada de verano y con las vacaciones que muchos ciudadanos se toman en estas fechas, Trenes Argentinos anunció que continuarán con el proceso de obras en el Tren Mitre y el ramal Tigre no funcionará al menos durante casi 50 días.

Según pudo saber Infobae, las obras se iniciarán el próximo 10 de enero y culminarán recién el 28 de febrero. De acuerdo a lo que explicaron, se tratan de refacciones “urgentes y fundamentales” que están dentro de la Emergencia Ferroviaria para aumentar los niveles de seguridad y confiabilidad de los usuarios.

En ese sentido, la interrupción del servicio fue planificada en coincidencia con la temporada estival, cuando el caudal de pasajeros disminuye y permite avanzar con mayor celeridad en los trabajos sin provocar un impacto mayor en la movilidad cotidiana. Según estimaciones de Trenes Argentinos Infraestructura, en enero y febrero viajan, en promedio, 25.200 usuarios diarios, cifra que representa una reducción de 25 % respecto a los meses de noviembre y diciembre, cuando la cantidad de pasajeros suele alcanzar los 33.000 por jornada.

Asimismo, explicaron que la interrupción permitirá intervenir sectores de difícil acceso ubicados a lo largo de la traza, donde no es posible realizar tareas durante la noche ni los fines de semana, lo que agiliza significativamente el ritmo de ejecución. De haberse optado por cortes parciales, el plazo de obra se habría extendido hasta tres veces más, generando mayores inconvenientes acumulados para los usuarios. La medida también coincide con la ejecución de trabajos en el ingreso a la terminal de Retiro, que requieren idéntico período de afectación para su correcta finalización.

El ramal Mitre no funcionará
El ramal Mitre no funcionará durante enero y febero por obras (Adrian Escandar)

Durante el periodo de cierre, se intervendrán 7.700 metros de vías localizados en segmentos con topografía compleja y acceso restringido. Este tramo representa casi la mitad de los 20 kilómetros ya renovados en los últimos diez meses, lo que evidencia la magnitud del avance esperado en apenas 50 días de trabajo ininterrumpido. El plan de obras forma parte de una renovación integral que abarca un total de 40 kilómetros de vía, con el objetivo de modernizar y optimizar la circulación de las formaciones.

En detalle, los trabajos previstos se extienden desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y en el cuadro de la estación Vicente López. Además, se realizarán intervenciones en los puentes de la Avenida Figueroa Alcorta y de la Avenida Dorrego. También se ejecutarán tareas de renovación entre el bajo a nivel Martín Rodríguez y el bajo a nivel Chacabuco.

Según datos de Trenes Argentinos Infraestructura, la obra contempla el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, la instalación de 23 aparatos de vía, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre y la mejora de 65 puentes o alcantarillas distribuidos a lo largo del trayecto.

Los trabajos se realizarán sobre
Los trabajos se realizarán sobre la traza de la vía y en Retiro

El deterioro de los durmientes y rieles, que superan los 40 años de antigüedad, generó la necesidad de avanzar de manera urgente con la renovación, ya que la traza presenta más de cuarenta sectores donde actualmente los trenes deben circular a velocidad precautoria. Esta situación derivó en demoras y cancelaciones frecuentes, afectando la regularidad del servicio de forma sostenida. Los trabajos nocturnos y los cortes realizados durante fines de semana largo a lo largo del último año permitieron colocar 20 kilómetros de vías nuevas, renovar vías en 10 cuadros de estación e intervenir 14 pasos a nivel, además de mejoras en 12 puentes y alcantarillas.

En paralelo a las tareas sobre el ramal Tigre, el receso del servicio será aprovechado para instalar un nuevo sistema de señalización en el ingreso a la terminal de Retiro. Esta etapa final del proyecto reemplazará un sistema de señales con más de un siglo de antigüedad por un equipamiento moderno y automatizado.

Las obras de Retiro son
Las obras de Retiro son para mejorar la señalización

Durante las primeras tres semanas, se desinstalarán las señales existentes y se colocarán 28 nuevas, junto con balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía. Posteriormente, se pondrán en marcha las pruebas y ajustes necesarios para garantizar una operación segura.

Este procedimiento requiere una interrupción prolongada, ya que no puede ejecutarse con los trenes en funcionamiento: las señales actuales controlan la circulación y no pueden desmontarse mientras el servicio esté activo, y las nuevas no pueden instalarse hasta que las anteriores hayan sido retiradas.

La coordinación de ambas intervenciones busca minimizar la cantidad de días de afectación y evitar futuros cortes prolongados, permitiendo que los usuarios cuenten con un servicio más seguro y confiable a mediano plazo.

Cuáles son las alternativas de transporte

Durante la interrupción del ramal Tigre de la línea Mitre, los usuarios dispondrán de distintas alternativas de viaje para facilitar sus traslados habituales. Se recomienda a los pasajeros utilizar otras líneas ferroviarias y servicios de colectivos que recorren trayectos cercanos a las estaciones afectadas.

Entre las opciones sugeridas se encuentra el uso del ramal Mitre José León Suárez, que continuará funcionando normalmente y permite combinar con la línea C de subterráneos para acceder al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, quienes se desplacen desde zonas como Olivos, Vicente López o San Isidro pueden optar por líneas de colectivos que circulan en paralelo a la traza del tren, facilitando el acceso a puntos clave del área metropolitana.

Adicionalmente, el Ferrocarril Belgrano Norte constituye una alternativa para quienes viajan entre la zona norte del conurbano bonaerense y la terminal de Retiro, ya que conecta localidades como Vicente López, Florida y Boulogne con el centro porteño.

Entre las opciones, se destaca el uso de las siguientes líneas de colectivos: 15, 21, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 76, 80, 93, 114, 118, 130, 133, 152, 161, 168, 203, 228, 365, 371, 343, 365, 371, 707, 710 y 720. Estas líneas permiten conectar puntos clave del corredor Tigre-Retiro, así como facilitar trasbordos hacia otras zonas del área metropolitana.

Temas Relacionados

Tren MitreRamal Tigreúltimas noticiasRetiro

Últimas Noticias

Inundaciones en Corrientes: más de 600 familias afectadas por el temporal más fuerte de los últimos años

Equipos de emergencia trabajan en cuatro ciudades con evacuaciones, cortes de luz y centros de asistencia por las tormentas

Inundaciones en Corrientes: más de

Cómo serán los eventos privados que podrán realizarse en las Cataratas del Iguazú tras la habilitación del Gobierno

Se trata de actividades de hasta 60 personas que se harán bajo la supervisión de la Administración de Parques Nacionales. No se podrá utilizar amplificación sonora ni drones. Qué dice la resolución publicada en el Boletín Oficial

Cómo serán los eventos privados

Les hicieron una entradera a dos nenas que estaban solas en su casa y las maniataron: cuatro detenidos

Ocurrió en el barrio porteño de Villa Real y la Policía de la Ciudad atrapó a los delincuentes cuando intentaban escapar durante un patrullaje en el que detectaron un auto sospechoso

Les hicieron una entradera a

Los viajes del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico que aprobó la Justicia

Su estadía en Uruguay hasta el 5 de enero por el casamiento de su sobrina no es la primera salida al exterior de Marcelo Porcel del año y ya siendo investigado

Los viajes del empresario acusado

Tragedia en la Ruta 9: cinco personas murieron tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

El accidente ocurrió en una localidad de Santiago del Estero, cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos y colisionaron de frente. Hubo interrupción parcial del tránsito en la zona

Tragedia en la Ruta 9:
DEPORTES
Las confesiones de Traverso: increíble

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

TELESHOW
Evangelina Anderson lució su talento

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu llevará el programa nuclear

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026